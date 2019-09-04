空調銷售旺季步入尾聲 全國電8月營收月減19%

全國電 (6281-TW) 今 (4) 日公布 8 月營收，由於空調銷售旺季已接近尾聲，營收 15.76 億元，月減 19.97%，年增 13.67%；累積前 8 個月營收 124.64 億元，年增 4.79，展望後市，總經理林政勳日前表示，去年業績慘淡，基期較低，今年下半年受惠政府節能減碳政策、新店開幕等動能，第 3 季營運樂觀看待，法人估，今年全年營收可望優於去年。

家電商品處協理魏文清日前表示，空調旺季約落在第 2 季末、第 3 季初，儘管 8 月天氣再炎熱，銷量都難以超越 5、6、7 月。

展望下半年，林政勳表示，去年大型家電業績不如預期，造成基期較低，第 3 季受惠天氣轉熱及政府節能汰換補助等政策帶動，銷量升溫，營運樂觀，但第 4 季遇上選舉、國際情勢不確定等因素影響，營運轉為保守。

法人估，全國電 7 月祭出破盤價促銷活動，帶動業績年增 3 成，加上新品牌 Digital City 陸續開幕，利多激勵下，今年全年營收仍可望優於去年。

Digital City 上個月底，開設第 10 間竹北店，本周將再展第 11 間嘉義店，也象徵目標提前達陣，法人表示，目前 Digital City 營收占整體 8%，預期全年營收占比有望達雙位數。

全國電將於明 (5) 日舉辦法說會，全新通路品牌「Digital City」營運狀況、後續經營策略，預期將是法人關注焦點。