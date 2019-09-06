〈IFA電子展〉LG電子推雙螢幕5G智慧型手機

在德國柏林舉行的國際電子消費品展覽會 (IFA) 上，南韓 LG 電子 (066570-KR) 宣布了下半年新款旗艦手機，以雙螢幕 (Dual Screen) 做為主打，此外，在明年也將推出 5G 版本。

LG 在新推出的手機 G8X ThinQ 選用雙螢幕的解決方案，不像是三星 Galaxy Fold 的可摺疊式螢幕，LG 選擇以增加額外配件的方式來擴大螢幕面積，期望吸引更多年輕消費者用來遊戲和購物。

新款手機配備 6.4 吋螢幕，頂部帶有美人尖的前置鏡頭和雙鏡頭後置相機。藉由 USB-C 來插入專屬的雙螢幕外殼並完成設定後，就能同時使用兩片 6.4 吋大小的 FHD+ OLED 螢幕。

此外，LG 新款手機在外殼上還有一片 2.1 吋的黑白 OLED 螢幕，可用來顯示日期和時間。它採用高通的 Snapdragon 855 處理器和 4,000 mAh 電池供電，並採用屏下指紋解鎖功能。當第二個螢幕結合使用時，重量為 326 克，較三星的 Galaxy Fold 重 276 克重。

LG 行動通信和家庭娛樂總裁 Brian Kwon 表示：「我們將通過新的外形為消費者提供升級版的多任務 (multitasking) 處理體驗，同時通過戰略合作夥伴的關係來擴展雙螢幕生態系。」

此外，該公司也表示，這款新手機將於下個月在韓國推出 5G 型號，並將在未來幾個月內推出 4G 版本。

LG 在近期以來持續積極尋求通過 5G 設備來重振該公司的智慧型手機業務，因為該公司的行動部門在今年第二季已經呈現連續九季虧損。

不過，外電報導認為，雖然 LG 希望藉由 5G 手機來推升包括韓國和美國等主要市場的獲利，但由於市場營銷成本高昂以及目前可用的 5G 基礎設施依然有限，似乎尚未能帶來轉機。