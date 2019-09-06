樂天行動通訊延後半年開台、疑因網路建置步調過慢

《日本經濟新聞》5 日報導，日本樂天 (4755-JP) 的行動電話業務，將由今年 10 月推遲到 2020 年的春天。而在 10 月開始的服務會選定 5000 位使用者，屆時將無須支付使用費。

(圖片：Investing.com)

基地台的建置未跟上預期進度，被認為是主要原因。一般認為樂天是以低價策略來切入市場，而隨著正式開台時間延後半年，行動通訊市場的價格戰也可能在日後才會展開。

樂天是全球首家在通訊網路全面型採用雲端「虛擬化」技術的企業，並據此朝著 10 月開台的目標前進。為減少意料外的通訊障礙風險，樂天在當初決定限制用戶數量，並將正式開台的時間延後半年。

過去樂天就曾因基地台建設的進度落後，在今年 8 月前被日本總務省關切過 3 次。樂天也為了避免因人數過多所造成的通訊不良，除了在 10 月時將限制用戶人數，在東京、名古屋，及大阪地區也會建置自家的基地台，而在其他區域則向 KDDI(9433-JP) 租用通訊設備來展開服務。

樂天由於在通訊技術方面的技能不足，在基地台建置上陷入苦戰。根據日本總務省的統計，樂天的基地台在 9 月 5 日時共有 532 座，而該公司計畫在 2020 年 3 月底前要在 3432 處自設基地台。建置的步調未對外公布，不過以目前的數量來看，進度只有 16% 水準。

而根據日本總務省在官網上所公布的數據，樂天在這個月 2 日到 5 日基地台數量共增加了 66 座，建置的速度有所提升。除了提高都會區的基地台密度外，另一方面也將逐漸減少對 KDDI 的依賴。

樂天也預定在 2019 年內，於網路上全面展開用戶申請，之後也打算在實體店面接受申請，階段性的提高用戶數量。

在明年春天正式開台前，資費體系將作出最後調整。樂天會長兼社長的三木谷浩史，在 8 月上旬時說道「太早讓對手知道我們的想法並非好事」。