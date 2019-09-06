〈IFA電子展〉Nokia 5機齊發 翻蓋手機2720 Flip成關注焦點

做為功能手機的王者，生產諾基亞手機的芬蘭公司 HMD Global 在 IFA 電子展一口氣推出 5 款新機，當中最受矚目的，是全新翻版的翻蓋機 2720 Flip。

The Nokia 2720 Flip 根據原始的 2720 Fold 設計，搭載 KaiOS 操作系統，支援 4G 網路，預裝 WhatsApp、Facebook、YouTube、Google 智慧助理等軟體。

手機外部的 1.3 吋顯示螢幕，可以顯示時間，打開之後是 2.8 吋的主螢幕。如同過去的翻蓋手機，使用者在打開時可接聽電話，合上會掛斷電話。

其他的主要規格，包括 4G LTE 網路，速率為 150/50Mbps，支援 2.4GHz Wi-Fi、藍牙 4.0，並有 3.5mm 耳機孔。

這並非 HMD 首次重製經典的 Nokia 系列手機，在過去的 2 年中，他們重製包括 3310 和 8110 系列手機。HMD 表示，迄今為止已售出超過 1000 萬支經典手機。

HMD 將推出的其他新機，包括 Nokia 6.2 和 7.2 智慧手機，以及一款名為 Nokia 10 的新功能手機，還有「軍規級」三防手機，即防水、防塵、耐摔、抗寒的 Nokia 800 Tough。

相較於其他製造商的旗艦機種，Nokia 6.2 和 7.2 更接近中高階的機型，以拍照為主軸，Nokia 7.2 僅搭載高通 S660 處理器，Nokia 6.2 採用 S636 處理器。

消費者往往更在意 Nokia 的功能手機，據 Counterpoint Research 表示，在過去 3 年，功能手機逆勢成長，主要歸功於新興市場的成長，估未來 3 年能帶來 160 億美元的硬體收入。

HMD 執行長 Florian Seiche 表示，公司尋求在 2020 年前在「中階市場」推出下一代 5G 網路手機。

Nokia2720 將於本月晚些時候上市，售價為 89 歐元 (約新台幣 3070 元)。