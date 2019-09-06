台股盤中—鴻海獨撐盤 攻上10800點後回落 一度紅翻黑

美中雙方 10 月進行貿易協商有望，激勵美股周四大漲，台股今 (6) 日由電子三雄領軍走強，一度攻上 10803 點，惟股王大立光盤中遇半年線反壓拉回至盤下，拖累指數紅翻黑，但在統一、南亞等傳產權值股撐盤下，加上國泰金、中信金等金融族群站穩盤上，電子三雄中鴻海獨撐大局，指數再度翻紅攀揚，今日成交量也略微放大，估達 1400 億元。

台股今日開盤上漲 26.53 點，以 10783.46 點開出，盤中一度翻黑下挫至 10753.45 點、最高攀升至 10803.07 點。從族群表現來看，上市股中以水泥表現最強勁，漲幅約 1.2%；上櫃族群方面，遊戲族群表現續強，漲幅逾 1.5%。

電子三雄方面，台積電開高後，漲幅收斂至平盤附近，盤中漲幅逾 0.1%，維持平盤附近震盪走勢；鴻海表現強勢，盤中漲幅約 0.8%，站穩年線之上；股王大立光為三雄中表現最弱勢，營收衝高不過股價不漲反跌，盤中由紅翻黑，跌幅逾 0.7%，跌破季線與 5 日線，遇半年線反壓。

IC 設計族群表現相對強勢，威盛、原相漲幅逾 4%，矽統、凱鈺漲幅逾 3%，聯發科也上漲超過 2%，瑞昱、智原、系微、聯詠表現也都不俗。

遊戲族群今日由網龍領軍走強，大漲超過 6%，唯數上漲逾 3%，鈊象、智冠漲幅逾 2%，宇峻、大宇資、昱泉、橘子、弘煜科也都站穩盤上。

法人指出，台股近期漲多之下，今日陷入拉回整理格局，但由於美中恢復談判、聯準會可望在 9 月再降息 1 碼，加上蘋果發表會將登場等利多支撐，中長線偏多格局不會有太大改變，而外資先前賣超後，開始認錯轉買，估在美中貿易協商前，外資可望持續站在買方。