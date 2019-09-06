台股盤前—利多現最壞情況已過 緩步向上挑戰10900點

美中敲定 10 月初進行協商，激勵台股昨 (5) 日大漲 99.62 點，收在 10756.93 點，站穩季線、半年線之上，成交量擴增至 1537.4 億元，且外資大買 188 億元，為近 4 年單日最大量。法人指出，美股周四大漲，加上外資資金已回流台股，擴大買超，且指數量能擴增，可望緩步向上墊高，本月有機會上攻 10900 點。

受惠客戶新機進入拉貨期，產能滿載，大立光繼 7 月營收創 10 個月新高後，8 月營收達 64.76 億元，月增 18.33％、年增 17.67％，出現雙成長，除符合公司認為 8 月會比 7 月好的預期，並成功衝破 60 億元大關，挑戰單月營收新高。

鴻海受惠通訊產品帶動，8 月營收 3988.15 億元，月增 0.2%、年增 0.5%，連續 6 個月攀揚，續創歷年同期新高；累計前 8 月營收 3.01 兆元，同樣續創同期新高，年增達 3.9%。

台積電董事長劉德音表示，在 5G 需求帶動下，下半年營運展望維持先前預期，可望逐季成長，而明年受到美中貿易戰影響，景氣將比原先預期的還差，不過台積電具備技術領先優勢，對明年營運樂觀看待，同時因應明年 5G 需求拉升，持續大膽招募人才、擴廠，資本支出還會持續增加。

華碩在 2019 年柏林消費性電子展 (IFA) 開展前展示新品。華碩共同執行長許先越、胡書賓表示，新品陸續推出，下半年力拚營運逐季改善，可望優於上半年且逐季成長。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖則指出，未來旗下電競公司酷碁，會針對不同目標受眾，推出另一個全新品牌，為宏碁啟動雙重轉型的重要戰略。針對旗下事業體，陳俊聖說，未來包括併購、收購或分割等各種方式，都有可能進行，以協助宏碁轉型。

法人認為，美股周四大漲，且近期包括美中恢復談判、聯準會可望在 9 月再降息 1 碼等利多消息頻傳，在市場 8 月已反應最壞情況之下，加上外資資金回流台股，擴大買超，指數可望緩步向上，本月有機會上攻 10900 點。