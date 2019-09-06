台股盤後－權值三雄無力 電金接力點火 10800點得而復失

台股延續昨 (5) 日多頭氣勢，早盤在權值三王領軍下指數一度躍上 10800 點關卡，但股王大立光拉回走跌，指數 10800 點得而復失，所幸最後靠聯發科與金融股買盤點火，讓指數持續在平盤上整理，尾盤群創、友達、旺宏與金像電等買單拉抬下，指數終場收 10780.64 點，成交量 1301.82 億元。

美中貿易戰 10 月將重啟談判，激勵美股日 K 連二紅，台股延續昨日多頭氣勢指數持續攻高，周線反彈 162 點、技術指標 KD 值拉升至 89 攀上波段新高，觀察今天盤面亮點，包括水泥、貿易百貨、橡膠、電機與金融類股同步收紅。

權值三王台積電與鴻海盤中表現強勢，惟開高遇賣壓調節，漲幅收斂至平盤附近，光學龍頭廠大立光盤中也遇年線反壓，股價由黑翻紅終場下跌 1.24% 作收。

水泥族群中指標個股台泥上漲逾 2.18%，信大也有近 2% 漲勢，帶動水泥股成為今天盤中強勢類股；百貨貿易族群中，包括阿瘦、富邦媒相對強勢漲幅逾 1.7%，統一超也有 1.5% 以上的漲幅。

金融股以上海商銀表現相對強勢，盤中在買單挹注下帶動股價強漲，終場大漲近 4%，永豐金與元大金分別有 1% 以上漲幅，權值股國泰金、中信金盤中漲多拉回，尾盤在平盤之上徘徊做收。

個股中玉晶光、聯發科雙雙帶量上攻，玉晶光交易量衝至 1.5 萬張上漲 2.16%，聯發科也有 1.3 萬張的成交量、上漲 1.9% 做收。

法人表示，台股本周最後兩天交易日隨美股反彈，激勵台股多頭歸隊，推升指數單周大漲逾 160 點周線順利收紅，但觀察先前進場低接的內資主力與公股開始獲利了結，短線須留意漲多拉回個股，慎防賣壓出籠套牢。