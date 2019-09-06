三菱與美莎航空簽訂MOU、預計賣出100架客機

日本三菱重工業 (7011-JP) 旗下的三菱航空機於 6 日表示，有關研發中的「SpaceJet M100」客機，目前正與美國的航空業者，朝著 100 架的訂單目標展開協議當中。

三菱 SpaceJet 的研發過程已經歷過 5 次延期，現在雖停止正式接單，但是在爭取訂單方面仍持續努力著。這回的案子，可望為針對美國市場所特別設計的 SpaceJet M100 拿下首張訂單。預計在 2024 年開始交機。

(圖片：Investing.com)

與三菱簽下備忘錄的是美國的美莎航空 (Mesa Airlines)(MESA-US)，美莎打算購買 100 架的 70 人座等級 SpaceJet M100。而該公司承攬了美國聯合航空公司等，在美國境內的飛航業務。

以目前 SpaceJet 一架約 40 ~ 50 億美元的售價來看，三菱若順利拿到全部訂單，金額可能超過 4000 億日圓。另外在 6 月時，三菱也與北美的另一家公司簽了 15 架飛機的備忘錄。如果順利簽下訂單，也將是近 3 年來的首舉。

日前三菱決定買下加拿大龐巴迪的 CRJ 客機，在北美有許多航空公司使用 CRJ 來進行飛航。由於該機型已決定在近日內停止生產，三菱也瞄準了這些換機需求。

三菱的 SpaceJet 原本叫做「Mitsubishi Regional Jet，MRJ」。雖是區域型客機，但採廣體設計空間寬廣。

而最早進行研發階段的是 90 人座等級的 M90，目前為了正式投入市場營運，正在進行型別檢定證 (TC) 的取得手續。預計在 2020 年中期可以開始交機。