〈5G頻譜競標〉電信業：5G專用頻譜有失公平性 盼明確遊戲規則

年底 5G 頻譜競標，垂直場域被視為未來 5G 一大應用，政府同時考慮，推出企業垂直場域的 5G 專用頻譜，五大電信今 (4) 日均表示，若企業取得 5G 專用頻譜，與電信砸大錢競標頻譜，有失公平性，盼政府能在競標前，訂好公平遊戲規則。

NCC 今日舉辦 5G 創新服務產業發展座談會，邀請產官學界一同討論 5G 未來發展與挑戰，包括交通部長林佳龍、行政院政務委員龔明鑫、中華電 (2412-TW) 總經理郭水義、遠傳 (4904-TW) 總經理井琪、台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨、亞太電 (3682-TW) 總經理黃南仁及台灣之星總經理賴弦五等人。

井琪表示，目前政府想推專用頻譜，卻未有具體原因，也沒有具體規則，若是基於成本考量，就有失公平性，因電信業砸大錢競標頻譜，相較企業輕鬆取得專用頻譜，不是在同個平衡點。

井琪提出 3 大專用頻譜方向，第 1，跨業合作可解決全部需求，因此不需再規劃企業專用頻譜；第 2，遠傳已提供 4 大解決方案，可滿足垂直企業各項需求；第 3，建議政府應媒合電信與垂直企業，共同成立｢國家隊｣。

林之晨認為，若政府視 5G 頻譜屬於公共財，就不應該限定產業，各界都可競標 5G，「多贏的結局才是公平」，且會使用專用頻譜的企業並不多，若企業一同競標 5G，也不會影響標金。

郭水義表示，政府會兼顧產業發展和市場公平發展的原則，且中華電也會協助垂直場域發展，目前已提出智慧城市、交通、公部門等應用。

賴弦五則認為，專用頻譜較適用大型企業，由於大型企業客戶皆在 3 大電信手上，恐會影響獲利，專用頻譜對小電信影響較小。