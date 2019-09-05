外資大買台股189.48億元創近4年最多 大賣富邦VIX逾10萬張

台股今 (5) 大漲近百點，收 10756.93 點，成交金額 1537.39 億元，三大法人同步買超 234.47 億元，其中外資買超 189.48 億元，是自 2015 年 11 月初以來，近 4 年單日最多，台積電獲外資、投信同步賣超，富邦 VIX 則遭外資大賣逾 10 萬張。

外資今日買超 189.48 億元，投信今日買超 13.34 億元，自營商買超 31.64 億元，三大法人合計買超 234.47 億元，也為近 3 個月新高。

台指期淨多單方面，外資期現貨不同調，淨多單減少 1093 口，降至 5 萬口，合計三大法人單日淨多單增加 55 口，2.35 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名元大 S&P 原油正 2 8.58 萬張、第 2 名台積電 3.37 萬張、第 3 名中環 3.01 萬張、第 4 名欣興 2.59 萬口、第 5 名元大滬深 300 正 2 2.53 萬張、第 6 名元大台灣 50 2.1 萬張、第 7 名南亞科 1.98 萬張、第 8 名長榮航 1.72 萬張、第 9 名元大金 1.17 萬張、第 10 名新光金 1.14 萬張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名富邦 VIX 10.65 萬張、第 2 名友達 1.44 萬張、第 3 名安泰銀 9372 張、第 4 名元大 S&P 原油反 1 7146 張、第 5 名群創 5794 張、第 6 名義隆 3948 張、第 7 名富邦上証反 1 2769 張、第 8 名京元電子 2755 張、第 9 名遠東新 2436 張、第 10 名可成 1899 張。

投信方面，今日除了同步買超台積電 1002 張外，也大買 PCB 相關族群華通 1.6 萬張、欣興 6475 張、金居 2076 張，不過投信賣遭耀華 2424 張、金像電 642 張。

法人認為，台股今日因美中傳出將協商的消息大漲，不過，短線走勢仍得觀望貿易協商結果，以及後續外資動向，近期可留意 8 月營收表現佳的個股。