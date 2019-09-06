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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/05  108/09/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.79500   10.76430   0.03070    0.28520
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.59350   10.56340   0.03010    0.28495
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.70820   10.67850   0.02970    0.27813
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.59340   10.56410   0.02930    0.27735
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.52000   22.09000   0.43000    1.94658
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.75000   21.97000   0.78000    3.55030
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.21380   43.27970  -0.06590   -0.15227
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.42920   39.31220   0.11700    0.29762
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.94870    9.93180   0.01690    0.17016
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.50160   10.48010   0.02150    0.20515
中國信託台灣活力基金                                               13.74000   13.70000   0.04000    0.29197
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.35000    9.30000   0.05000    0.53763
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.40850   10.44770  -0.03920   -0.37520
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.25210   10.26840  -0.01630   -0.15874
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.12540    9.13990  -0.01450   -0.15865
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.46940   10.46310   0.00630    0.06021
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28890    9.28380   0.00510    0.05493
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.96400   11.87370   0.09030    0.76050
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                    10.11030   10.03390   0.07640    0.76142
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.08310   11.00950   0.07360    0.66851
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.63090    9.56690   0.06400    0.66897
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              48.00430   48.13190  -0.12760   -0.26510
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  44.25140   44.44450  -0.19310   -0.43447
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              49.08360   49.22540  -0.14180   -0.28806
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.84200   49.95310  -0.11110   -0.22241
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.95000   10.86000   0.09000    0.82873
中國信託智能運動基金-美元                                          10.47000   10.36000   0.11000    1.06178
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.90000    9.81000   0.09000    0.91743
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04420   11.04400   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.56140   10.56170  -0.00030   -0.00284
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.67230    9.67260  -0.00030   -0.00310
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.72890   10.71110   0.01780    0.16618
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.82510    9.80870   0.01640    0.16720
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.79890   40.83480  -0.03590   -0.08792
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  42.17480   42.18300  -0.00820   -0.01944
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    46.25250   46.48760  -0.23510   -0.50573
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.60680   46.83770  -0.23090   -0.49298
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        46.46110   46.66170  -0.20060   -0.42990
元大2001基金                                                       66.82000   65.89000   0.93000    1.41144
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          49.60820   49.85380  -0.24560   -0.49264
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.89120   47.12120  -0.23000   -0.48810
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.09000   20.93000   0.16000    0.76445
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.74750   11.74670   0.00080    0.00681
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.59580   10.57240   0.02340    0.22133
元大上證50基金                                                     33.16000   32.73000   0.43000    1.31378
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.19000   12.88000   0.31000    2.40683
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.88900   11.56500   0.32400    2.80156
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.32200   15.91200   0.41000    2.57667
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.49400   11.47600   0.01800    0.15685
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.82200   10.78200   0.04000    0.37099
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.01000   0.02000    0.66445
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.27000   13.14000   0.13000    0.98935
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.30510   45.28820   0.01690    0.03732
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.18340   11.20200  -0.01860   -0.16604
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.16780   10.18470  -0.01690   -0.16594
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.06860   10.06380   0.00480    0.04770
元大巴西指數基金                                                    6.82400    6.62200   0.20200    3.05044
元大日經225基金                                                    26.84000   26.30000   0.54000    2.05323
元大台商收成基金                                                   23.19000   23.00000   0.19000    0.82609
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.35000   11.45000  -0.10000   -0.87336
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.19000   40.45000   0.74000    1.82942
元大台灣中型100基金                                                34.08000   33.86000   0.22000    0.64973
元大台灣加權股價指數基金                                           26.32700   26.07900   0.24800    0.95096
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.57000   10.43000   0.14000    1.34228
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.47000   10.34000   0.13000    1.25725
元大台灣卓越50基金                                                 83.32000   82.26000   1.06000    1.28860
元大台灣金融基金                                                   18.37000   18.24000   0.13000    0.71272
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.58000   32.42000   0.16000    0.49352
元大台灣高股息基金                                                 27.87000   27.67000   0.20000    0.72280
元大台灣電子科技基金                                               37.40000   36.93000   0.47000    1.27268
元大全球ETF成長組合基金                                            10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.25000   15.22000   0.03000    0.19711
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.82000   23.39000   0.43000    1.83839
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               14.02000   13.94000   0.08000    0.57389
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.07000   14.02000   0.05000    0.35663
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.71600   12.61500   0.10100    0.80063
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.54000    6.52000   0.02000    0.30675
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.12000    7.08000   0.04000    0.56497
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.22000    8.13600   0.08400    1.03245
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.27000    8.21000   0.06000    0.73082
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.38000   13.25000   0.13000    0.98113
元大全球農業商機基金                                               17.91000   17.87000   0.04000    0.22384
元大印尼指數基金                                                    9.53200    9.53000   0.00200    0.02099
元大印度指數基金                                                    9.25400    9.24100   0.01300    0.14068
元大印度基金                                                       12.06000   12.03000   0.03000    0.24938
元大多多基金                                                       18.10000   18.01000   0.09000    0.49972
元大多福基金                                                       55.01000   54.58000   0.43000    0.78783
元大亞太成長基金                                                    8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.55420    9.53610   0.01810    0.18981
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.62920    7.61480   0.01440    0.18911
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.75500    8.69800   0.05700    0.65532
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.92500    9.91200   0.01300    0.13115
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.23860   10.23760   0.00100    0.00977
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.46350   10.46000   0.00350    0.03346
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21530   10.21190   0.00340    0.03329
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.62740   10.64660  -0.01920   -0.18034
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.37670   10.39540  -0.01870   -0.17989
元大卓越基金                                                       43.38000   43.27000   0.11000    0.25422
元大店頭基金                                                        9.00000    8.94000   0.06000    0.67114
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51060   10.51000   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.93650    9.96300  -0.02650   -0.26598
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.05200   33.16230  -0.11030   -0.33261
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   47.38990   47.60870  -0.21880   -0.45958
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.09600   15.09020   0.00580    0.03844
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        27.94680   28.00750  -0.06070   -0.21673
元大美國政府7至10年期債券基金                                      44.30660   44.43520  -0.12860   -0.28941
元大高科技基金                                                     20.67000   20.52000   0.15000    0.73099
元大得利貨幣市場基金                                               16.34190   16.34170   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04390   12.04380   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
元大富櫃50基金                                                     13.21000   13.17000   0.04000    0.30372
元大華夏中小基金                                                    7.49000    7.43000   0.06000    0.80754
元大新中國基金-人民幣                                              10.22000   10.14000   0.08000    0.78895
元大新中國基金-美元                                                 9.22000    9.10800   0.11200    1.22969
元大新中國基金-新台幣                                               9.34000    9.24000   0.10000    1.08225
元大新主流基金                                                     26.27000   25.86000   0.41000    1.58546
元大新東協平衡基金-美元                                             9.36000    9.30700   0.05300    0.56946
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.25790   11.26180  -0.00390   -0.03463
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.99840    9.95930   0.03910    0.39260
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.55290   11.53230   0.02060    0.17863
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.47340    9.45650   0.01690    0.17871
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.72180   10.71850   0.00330    0.03079
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.92050    9.91750   0.00300    0.03025
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.07490   11.09510  -0.02020   -0.18206
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.25660   10.27530  -0.01870   -0.18199
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.24200   10.24350  -0.00150   -0.01464
元大新興亞洲基金                                                   10.85000   10.70000   0.15000    1.40187
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.71860    9.68540   0.03320    0.34278
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.00580    8.97500   0.03080    0.34318
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.15740   10.14420   0.01320    0.13012
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.42720    9.41500   0.01220    0.12958
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17810   15.17790   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.45000   38.15000   0.30000    0.78637
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
元大實質多重資產基金-美元                                           8.32800    8.25200   0.07600    0.92099
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.93000    8.87000   0.06000    0.67644
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.94000   12.12000  -0.18000   -1.48515
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.97000   18.44000   0.53000    2.87419
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.48000   20.24000   0.24000    1.18577
元大摩臺基金                                                       39.01000   38.52000   0.49000    1.27207
元大標普500基金                                                    27.92000   27.73000   0.19000    0.68518
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.22000   12.37000  -0.15000   -1.21261
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.89000   35.14000   0.75000    2.13432
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.17000   21.15000   0.02000    0.09456
元大標智滬深300基金                                                18.44000   18.22000   0.22000    1.20746
元大歐洲50基金                                                     25.24000   25.02000   0.22000    0.87930
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.16690    9.15120   0.01570    0.17156
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30500   10.30480   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.97000   15.95000   0.02000    0.12539
日盛上選基金                                                       37.88000   37.54000   0.34000    0.90570
日盛小而美基金                                                     19.45000   19.35000   0.10000    0.51680
日盛中國內需動力基金                                                9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.43740   12.48510  -0.04770   -0.38206
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.86080    9.89860  -0.03780   -0.38187
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.49390   12.50920  -0.01530   -0.12231
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.90150    9.91360  -0.01210   -0.12205
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.36460   11.39480  -0.03020   -0.26503
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.98890    9.01280  -0.02390   -0.26518
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
日盛日盛基金                                                       12.45000   12.37000   0.08000    0.64673
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.65350   10.63820   0.01530    0.14382
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.45900    9.44550   0.01350    0.14293
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.46370   10.46170   0.00200    0.01912
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.29050    9.28870   0.00180    0.01938
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.25000   10.13000   0.12000    1.18460
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.42000   10.32000   0.10000    0.96899
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54330    2.55040  -0.00710   -0.27839
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65950    1.66410  -0.00460   -0.27643
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38710    0.38720  -0.00010   -0.02583
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25310    0.25320  -0.00010   -0.03949
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.83180   12.85300  -0.02120   -0.16494
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.26550    8.27920  -0.01370   -0.16547
日盛亞洲機會基金                                                    7.04000    6.98000   0.06000    0.85960
日盛首選基金                                                       18.30000   18.25000   0.05000    0.27397
日盛高科技基金                                                     19.75000   19.60000   0.15000    0.76531
日盛貨幣市場基金                                                   14.85010   14.84980   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     42.99000   42.69000   0.30000    0.70274
日盛精選五虎基金                                                   37.68000   37.61000   0.07000    0.18612
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55980   13.55960   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.83000   34.95000  -0.12000   -0.34335
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.56000    9.19000   0.37000    4.02612
台新MSCI中國基金                                                   19.80000   19.43000   0.37000    1.90427
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.22000   19.96000   0.26000    1.30261
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23650   14.23630   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.26000   50.20000   0.06000    0.11952
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58030    0.58000   0.00030    0.05172
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.17000   18.19900  -0.02900   -0.15935
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33420    0.33490  -0.00070   -0.20902
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
台新主流基金                                                       26.20000   26.31000  -0.11000   -0.41809
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      25.05000   24.96000   0.09000    0.36058
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.80340    0.79890   0.00450    0.56327
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.65000   17.59000   0.06000    0.34110
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56520    0.56200   0.00320    0.56940
台新台灣中小基金                                                   39.90000   39.91000  -0.01000   -0.02506
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.36020   11.38140  -0.02120   -0.18627
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.14100   10.11310   0.02790    0.27588
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.77380   11.74150   0.03230    0.27509
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.11860   10.09710   0.02150    0.21293
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.36600   11.34200   0.02400    0.21160
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       13.82000   13.77000   0.05000    0.36311
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.66410    8.67130  -0.00720   -0.08303
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28140    0.28100   0.00040    0.14235
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.78690   12.79750  -0.01060   -0.08283
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41030    0.40970   0.00060    0.14645
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.21000   39.12000   0.09000    0.23006
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.97000   44.08000  -0.11000   -0.24955
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13810   11.13800   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.79610   33.78760   0.00850    0.02516
台新智慧生活基金-美元                                              10.58700   10.47530   0.11170    1.06632
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.07000   10.98000   0.09000    0.81967
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.97340    7.91590   0.05750    0.72639
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.28930    8.24720   0.04210    0.51048
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.09980    9.03420   0.06560    0.72613
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.47170    9.42350   0.04820    0.51149
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.47850   11.36750   0.11100    0.97647
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36020    0.35600   0.00420    1.17978
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.10230    8.02390   0.07840    0.97708
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26850    0.26540   0.00310    1.16805
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.40000    5.30000   0.10000    1.88679
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.50000   23.48000   0.02000    0.08518
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.73440   10.77010  -0.03570   -0.33147
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.11550   10.10770   0.00780    0.07717
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.25590   10.25860  -0.00270   -0.02632
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.78900   10.82630  -0.03730   -0.34453
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.15870   10.15060   0.00810    0.07980
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.30310   10.30590  -0.00280   -0.02717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               45.88430   46.03480  -0.15050   -0.32693
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     45.41150   45.59360  -0.18210   -0.39940
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.96950   38.90220   0.06730    0.17300
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.39920   11.39840   0.00080    0.00702
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.92240    9.90470   0.01770    0.17870
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.34920    9.36000  -0.01080   -0.11538
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.05410   11.06690  -0.01280   -0.11566
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.69750    7.69260   0.00490    0.06370
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.16960    9.16380   0.00580    0.06329
永豐中小基金                                                       55.89000   55.43000   0.46000    0.82988
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83870    1.84480  -0.00610   -0.33066
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.58820    2.59300  -0.00480   -0.18511
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.17510    8.18810  -0.01300   -0.15877
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.15030   11.16800  -0.01770   -0.15849
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.05000    4.98000   0.07000    1.40562
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.15000   21.83000   0.32000    1.46587
永豐主流品牌基金                                                   19.10000   18.74000   0.36000    1.92102
永豐永豐基金                                                       34.51000   34.27000   0.24000    0.70032
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.12650    9.13050  -0.00400   -0.04381
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.68740    9.69170  -0.00430   -0.04437
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.09380    9.11460  -0.02080   -0.22821
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.65510    9.67720  -0.02210   -0.22837
永豐亞洲民生消費基金                                               12.00000   11.95000   0.05000    0.41841
永豐南非幣2021保本基金                                             14.25600   14.25320   0.00280    0.01964
永豐貨幣市場基金                                                   13.95170   13.95150   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17870    2.18490  -0.00620   -0.28377
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.71100    2.71870  -0.00770   -0.28322
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80210    7.81090  -0.00880   -0.11266
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.01740   11.02980  -0.01240   -0.11242
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.20080    7.19620   0.00460    0.06392
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.63320   11.62570   0.00750    0.06451
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.54000   10.41000   0.13000    1.24880
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.00000    7.87000   0.13000    1.65184
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.57000   18.29000   0.28000    1.53089
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.10000   54.54000   0.56000    1.02677
永豐領航科技基金                                                   40.81000   40.42000   0.39000    0.96487
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.57000   11.47000   0.10000    0.87184
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.05000   10.96000   0.09000    0.82117
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.00000    9.91000   0.09000    0.90817
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
永豐趨勢平衡基金                                                   43.06000   42.84000   0.22000    0.51354
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.93320   11.93230   0.00090    0.00754
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.77410    9.76970   0.00440    0.04504
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.42660   10.42190   0.00470    0.04510
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86430    9.86440  -0.00010   -0.00101
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.35450   10.35470  -0.00020   -0.00193
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82730    9.82530   0.00200    0.02036
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.60920   10.60700   0.00220    0.02074
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86700    9.86870  -0.00170   -0.01723
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.43190   10.43370  -0.00180   -0.01725
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.33000   15.24000   0.09000    0.59055
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.58000   19.44000   0.14000    0.72016
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.39000   19.22000   0.17000    0.88450
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07400   10.07920  -0.00520   -0.05159
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07400   10.07920  -0.00520   -0.05159
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.98360    9.98720  -0.00360   -0.03605
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.98360    9.98720  -0.00360   -0.03605
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.20840   10.21530  -0.00690   -0.06755
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20830   10.21520  -0.00690   -0.06755
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05940   10.06290  -0.00350   -0.03478
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05940   10.06290  -0.00350   -0.03478
兆豐國際生命科學基金                                               14.68000   14.65000   0.03000    0.20478
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.50350   10.45690   0.04660    0.44564
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.68370   10.62000   0.06370    0.59981
兆豐國際全球基金                                                   30.88000   30.70000   0.18000    0.58632
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.52220   10.52160   0.00060    0.00570
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.30880   10.33500  -0.02620   -0.25351
兆豐國際國民基金                                                   23.67000   23.46000   0.21000    0.89514
兆豐國際第一基金                                                   13.87000   13.73000   0.14000    1.01966
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.79270   10.81440  -0.02170   -0.20066
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21030    8.22680  -0.01650   -0.20056
兆豐國際萬全基金                                                   21.38000   21.20000   0.18000    0.84906
兆豐國際電子基金                                                   27.34000   27.01000   0.33000    1.22177
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.33000   22.07000   0.26000    1.17807
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.32000   15.44000  -0.12000   -0.77720
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.98000   36.62000   0.36000    0.98307
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56770   12.56750   0.00020    0.00159
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合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.58000    9.46000   0.12000    1.26850
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.54000    9.41000   0.13000    1.38151
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.74510    9.69170   0.05340    0.55099
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.76240    9.70730   0.05510    0.56761
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.87690    9.84140   0.03550    0.36072
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.78160    9.73150   0.05010    0.51482
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.87290    9.80240   0.07050    0.71921
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.74530    9.69190   0.05340    0.55098
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.76450    9.70940   0.05510    0.56749
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.88500    9.84960   0.03540    0.35941
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.78600    9.73590   0.05010    0.51459
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.88090    9.81020   0.07070    0.72068
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.88000   10.86720   0.01280    0.11779
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.60350   10.59030   0.01320    0.12464
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.87050   10.86160   0.00890    0.08194
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55930   10.54680   0.01250    0.11852
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.66890   10.65550   0.01340    0.12576
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.66760   10.65890   0.00870    0.08162
合庫台灣基金                                                       12.40000   12.26000   0.14000    1.14192
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.83710   11.83190   0.00520    0.04395
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.81690   12.79480   0.02210    0.17273
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.40050   11.38120   0.01930    0.16958
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.18120   12.15930   0.02190    0.18011
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.19290    8.18930   0.00360    0.04396
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46440    9.44780   0.01660    0.17570
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.15690    9.14140   0.01550    0.16956
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.84000    8.82310   0.01690    0.19154
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30120    9.28540   0.01580    0.17016
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.44000   10.33000   0.11000    1.06486
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.01000   10.87000   0.14000    1.28795
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.27000    9.18000   0.09000    0.98039
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.94000    9.81000   0.13000    1.32518
合庫全球新興市場基金                                                9.14000    8.95000   0.19000    2.12291
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
合庫貨幣市場基金                                                   10.18160   10.18150   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.98720    9.96400   0.02320    0.23284
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.36450   10.33830   0.02620    0.25343
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.64350   10.63050   0.01300    0.12229
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.15120   12.12050   0.03070    0.25329
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.48840   15.45070   0.03770    0.24400
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.72100    8.70020   0.02080    0.23907
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.57070    9.54650   0.02420    0.25350
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.96040    7.95070   0.00970    0.12200
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.69810    8.67660   0.02150    0.24779
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.62530   10.59500   0.03030    0.28598
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.98000   11.78000   0.20000    1.69779
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.33000   11.09000   0.24000    2.16411
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.63000   11.41000   0.22000    1.92813
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19930   10.20200  -0.00270   -0.02647
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18030   10.18600  -0.00570   -0.05596
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.91340    9.88220   0.03120    0.31572
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15340   10.16130  -0.00790   -0.07775
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.24410   10.24680  -0.00270   -0.02635
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.22290   10.22870  -0.00580   -0.05670
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.94680    9.91560   0.03120    0.31466
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.18780   10.19570  -0.00790   -0.07748
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.20000   10.12000   0.08000    0.79051
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25050   11.25200  -0.00150   -0.01333
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.72220    9.69040   0.03180    0.32816
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.77150    9.75970   0.01180    0.12091
安聯中國東協基金                                                   15.13000   14.90000   0.23000    1.54362
安聯中國策略基金-美元                                              12.40000   12.35000   0.05000    0.40486
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.38000   16.34000   0.04000    0.24480
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.08000   16.00000   0.08000    0.50000
安聯中華新思路基金-美元                                            14.38000   14.25000   0.13000    0.91228
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.73000   13.64000   0.09000    0.65982
安聯台灣大壩基金                                                   33.67000   33.64000   0.03000    0.08918
安聯台灣科技基金                                                   56.75000   57.14000  -0.39000   -0.68253
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55840   12.55820   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   38.75000   38.53000   0.22000    0.57098
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.92950   10.92320   0.00630    0.05768
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.10550   16.10700  -0.00150   -0.00931
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.98340    9.98430  -0.00090   -0.00901
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.06780   10.06860  -0.00080   -0.00795
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.12000   12.05000   0.07000    0.58091
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.62000   11.54000   0.08000    0.69324
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.42890   13.42030   0.00860    0.06408
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.96270   10.95440   0.00830    0.07577
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        13.05740   13.05350   0.00390    0.02988
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.65880    9.65210   0.00670    0.06941
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.58060    9.57330   0.00730    0.07625
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.11160    9.10890   0.00270    0.02964
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.31350   10.30590   0.00760    0.07374
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.31880   10.31570   0.00310    0.03005
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.53000   11.46000   0.07000    0.61082
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.65000   11.60000   0.05000    0.43103
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.39000   11.34000   0.05000    0.44092
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.55760   12.55690   0.00070    0.00557
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35790   11.35720   0.00070    0.00616
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97510   10.97720  -0.00210   -0.01913
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56730    8.56600   0.00130    0.01518
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.42480    8.42430   0.00050    0.00594
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11440    8.11600  -0.00160   -0.01971
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.20270   10.20160   0.00110    0.01078
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.08470   10.08660  -0.00190   -0.01884
安聯全球人口趨勢基金                                               12.33000   12.25000   0.08000    0.65306
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.73000   32.71000   0.02000    0.06114
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.68000    7.60000   0.08000    1.05263
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.65390   12.65590  -0.00200   -0.01580
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.66410   10.66580  -0.00170   -0.01594
安聯全球新興市場基金                                               16.85000   16.57000   0.28000    1.68980
安聯全球農金趨勢基金                                                9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.84000   10.79000   0.05000    0.46339
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
安聯亞洲動態策略基金                                               22.27000   21.97000   0.30000    1.36550
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.09350   10.08510   0.00840    0.08329
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.13010   10.12290   0.00720    0.07113
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.06110   10.05220   0.00890    0.08854
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.03140   10.02410   0.00730    0.07282
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.07550   10.06660   0.00890    0.08841
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.03750   10.03050   0.00700    0.06979
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00770   10.00140   0.00630    0.06299
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.07170   10.06530   0.00640    0.06358
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00770   10.00140   0.00630    0.06299
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.63260   10.62990   0.00270    0.02540
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.16390   10.16130   0.00260    0.02559
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.27660   91.39830  -0.12170   -0.13315
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.31320   13.31590  -0.00270   -0.02028
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.49470   68.59090  -0.09620   -0.14025
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.86340    9.86540  -0.00200   -0.02027
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79680    2.79800  -0.00120   -0.04289
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.98010   10.97070   0.00940    0.08568
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.36510    2.37000  -0.00490   -0.20675
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86300    8.85540   0.00760    0.08582
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.40760   10.38600   0.02160    0.20797
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.26230   10.21840   0.04390    0.42962
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.73880   10.69390   0.04490    0.41987
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.21450   10.17250   0.04200    0.41288
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.24320   10.20170   0.04150    0.40679
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.30670   10.28530   0.02140    0.20806
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12950   10.08630   0.04320    0.42830
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.51430   10.47070   0.04360    0.41640
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.11330   10.07180   0.04150    0.41204
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14890   10.10780   0.04110    0.40662
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.93140    9.89820   0.03320    0.33541
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.10370   10.06950   0.03420    0.33964
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.91280    9.88150   0.03130    0.31675
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.84020    9.81040   0.02980    0.30376
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                  9.94760    9.91430   0.03330    0.33588
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.05460   10.02060   0.03400    0.33930
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.91250    9.88130   0.03120    0.31575
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.84070    9.81100   0.02970    0.30272
宏利台灣動力基金A類型                                              32.15000   32.01000   0.14000    0.43736
宏利台灣動力基金I類型                                              32.15000   32.01000   0.14000    0.43736
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.99450    9.93960   0.05490    0.55234
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.97930    9.94480   0.03450    0.34691
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.50180    7.46060   0.04120    0.55223
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51890    7.48780   0.03110    0.41534
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.52000   11.42000   0.10000    0.87566
宏利全球債券組合基金                                               13.90630   13.90790  -0.00160   -0.01150
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02560    3.02220   0.00340    0.11250
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.54920   12.54390   0.00530    0.04225
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.99800    8.99450   0.00350    0.03891
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.65920    2.66690  -0.00770   -0.28872
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.65790   11.66890  -0.01100   -0.09427
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.27270    3.15760   0.11510    3.64517
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53860    0.52880   0.00980    1.85325
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.22000   14.96000   0.26000    1.73797
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.48320   12.46770   0.01550    0.12432
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.02260   11.00690   0.01570    0.14264
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.57750   10.57090   0.00660    0.06244
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75210    8.73950   0.01260    0.14417
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37970    8.36770   0.01200    0.14341
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25780    8.25190   0.00590    0.07150
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39150    8.38040   0.01110    0.13245
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.76000    9.67000   0.09000    0.93071
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                          9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.95680    2.93970   0.01710    0.58169
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42700    0.42460   0.00240    0.56524
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.88380   12.82140   0.06240    0.48669
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97400    0.96860   0.00540    0.55751
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32920    7.29320   0.03600    0.49361
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03470    2.02250   0.01220    0.60321
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29330    0.29160   0.00170    0.58299
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.91030    8.86660   0.04370    0.49286
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32240    0.32060   0.00180    0.56145
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69620   13.69610   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.43000    2.37000   0.06000    2.53165
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.09000   10.87000   0.22000    2.02392
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.08000   26.84000   0.24000    0.89419
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.08000   26.84000   0.24000    0.89419
宏利澳幣保本基金                                                   12.71660   12.71880  -0.00220   -0.01730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.67000   11.63000   0.04000    0.34394
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.94000   10.83000   0.11000    1.01570
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.10000    9.96000   0.14000    1.40562
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.33000    9.23000   0.10000    1.08342
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.74000   11.61000   0.13000    1.11972
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.54780   10.61060  -0.06280   -0.59186
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.39030    9.40540  -0.01510   -0.16055
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.98690    9.02070  -0.03380   -0.37469
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.44590   11.48900  -0.04310   -0.37514
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
貝萊德新台幣基金                                                   12.97820   12.97800   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     28.10000   27.84000   0.26000    0.93391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46040   11.45390   0.00650    0.05675
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93490    9.91180   0.02310    0.23306
保德信大中華基金-人民幣                                            10.63000   10.54000   0.09000    0.85389
保德信大中華基金-美元                                              10.11000    9.97000   0.14000    1.40421
保德信大中華基金-新台幣                                            30.57000   30.23000   0.34000    1.12471
保德信中小型股基金                                                 53.14000   53.08000   0.06000    0.11304
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
保德信中國中小基金-美元                                             8.84000    8.77000   0.07000    0.79818
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.68000    8.63000   0.05000    0.57937
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.13760   10.09680   0.04080    0.40409
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.24230   10.20620   0.03610    0.35371
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.26030   10.21860   0.04170    0.40808
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.40740   11.36110   0.04630    0.40753
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
保德信中國品牌基金-美元                                            10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.39000   11.32000   0.07000    0.61837
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.99000   27.78000   0.21000    0.75594
保德信全球消費商機基金                                             19.74000   19.58000   0.16000    0.81716
保德信全球基礎建設基金                                             14.19000   14.08000   0.11000    0.78125
保德信全球資源基金                                                  6.94000    6.86000   0.08000    1.16618
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.75000   31.82000  -0.07000   -0.21999
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.19830   10.17280   0.02550    0.25067
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.67480   10.64830   0.02650    0.24887
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.34700   10.34320   0.00380    0.03674
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.82790   10.82400   0.00390    0.03603
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.69030    9.63570   0.05460    0.56664
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.89310   10.83230   0.06080    0.56128
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.35990    9.32750   0.03240    0.34736
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.50160   10.46520   0.03640    0.34782
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.31120    8.29870   0.01250    0.15063
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.50000   11.48270   0.01730    0.15066
保德信亞太基金                                                     19.88000   19.52000   0.36000    1.84426
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.86050    8.86900  -0.00850   -0.09584
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.33160   12.34340  -0.01180   -0.09560
保德信店頭市場基金                                                 38.34000   38.63000  -0.29000   -0.75071
保德信拉丁美洲基金                                                  6.93000    6.77000   0.16000    2.36337
保德信金平衡基金                                                   31.15000   30.93000   0.22000    0.71128
保德信金滿意基金                                                   44.51000   44.40000   0.11000    0.24775
保德信科技島基金                                                   29.24000   29.18000   0.06000    0.20562
保德信高成長基金                                                   99.51000   99.09000   0.42000    0.42386
保德信貨幣市場基金                                                 15.85330   15.85310   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.59000   10.49420   0.09580    0.91289
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.94960   10.87380   0.07580    0.69709
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.06820   10.99190   0.07630    0.69415
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.71550   10.66430   0.05120    0.48011
保德信新世紀基金                                                   10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.28000    8.26560   0.01440    0.17422
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.49760   10.47590   0.02170    0.20714
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.84320   11.82270   0.02050    0.17340
保德信新興趨勢組合基金                                             10.62000   10.47000   0.15000    1.43266
保德信瑞騰基金                                                     15.66360   15.66360   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                 10.18000   10.05000   0.13000    1.29353
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.42010    9.40280   0.01730    0.18399
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.96720    9.94940   0.01780    0.17891
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.39650    9.38910   0.00740    0.07881
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.70920    9.70280   0.00640    0.06596
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.66950    9.66230   0.00720    0.07452
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.10580   10.09530   0.01050    0.10401
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.50270    9.48690   0.01580    0.16655
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.86750    9.85100   0.01650    0.16750
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.19760   10.19210   0.00550    0.05396
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.80770    9.79100   0.01670    0.17056
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.19330   10.17680   0.01650    0.16213
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.72090    9.69960   0.02130    0.21960
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.03780   10.01580   0.02200    0.21965
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.79030    9.77440   0.01590    0.16267
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34140   10.33130   0.01010    0.09776
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.65140    9.63290   0.01850    0.19205
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.03700   10.01770   0.01930    0.19266
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.95240    9.96630  -0.01390   -0.13947
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.95590    9.96980  -0.01390   -0.13942
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.19760   10.22490  -0.02730   -0.26700
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.89440    9.89890  -0.00450   -0.04546
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.89460    9.89910  -0.00450   -0.04546
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.17210   10.22510  -0.05300   -0.51833
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.21400   10.19540   0.01860    0.18244
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.89190    9.86480   0.02710    0.27471
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98290    9.94800   0.03490    0.35082
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35690   10.32060   0.03630    0.35172
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.09370   10.07300   0.02070    0.20550
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.74020   10.71690   0.02330    0.21741
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.95530    9.91030   0.04500    0.45407
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.25390   10.20770   0.04620    0.45260
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.44080   10.43010   0.01070    0.10259
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43550   10.41320   0.02230    0.21415
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.57070   10.57050   0.00020    0.00189
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.05880   10.05890  -0.00010   -0.00099
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.06120   10.06130  -0.00010   -0.00099
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.97300   10.01360  -0.04060   -0.40545
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.97410   10.01280  -0.03870   -0.38651
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.02270   10.00770   0.01500    0.14988
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.02390   10.00900   0.01490    0.14887
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.97690   10.05380  -0.07690   -0.76488
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.97740   10.05380  -0.07640   -0.75991
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.19060   10.16670   0.02390    0.23508
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.19050   10.17130   0.01920    0.18877
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.26200   10.26410  -0.00210   -0.02046
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.44630   10.44930  -0.00300   -0.02871
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.95950    9.93130   0.02820    0.28395
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.05480   10.02630   0.02850    0.28425
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97260    1.98360  -0.01100   -0.55455
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84750    2.85030  -0.00280   -0.09824
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28790    0.28870  -0.00080   -0.27710
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45410    0.45340   0.00070    0.15439
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21090    8.24400  -0.03310   -0.40150
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.08550   12.07730   0.00820    0.06790
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.77650    9.81900  -0.04250   -0.43283
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.53630   12.54780  -0.01150   -0.09165
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62930    8.65000  -0.02070   -0.23931
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10640   11.09340   0.01300    0.11719
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.53650   10.50870   0.02780    0.26454
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.38850   10.37110   0.01740    0.16777
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.85000   19.74000   0.11000    0.55724
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4603.36000 4576.52000  26.84000    0.58647
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.10210   10.11440  -0.01230   -0.12161
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.98670   11.00000  -0.01330   -0.12091
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.03140   10.04990  -0.01850   -0.18408
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.27850    9.26230   0.01620    0.17490
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.86600    9.84880   0.01720    0.17464
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.32630    9.31970   0.00660    0.07082
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.67030    9.65990   0.01040    0.10766
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.29340   10.31260  -0.01920   -0.18618
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.86060    5.86700  -0.00640   -0.10908
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.86750   10.81490   0.05260    0.48637
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.53170   10.46470   0.06700    0.64025
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.45640   11.36280   0.09360    0.82374
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.68490   10.60000   0.08490    0.80094
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.02500    8.96760   0.05740    0.64008
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.28080    9.20490   0.07590    0.82456
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.16780    9.09480   0.07300    0.80266
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.36620   10.30020   0.06600    0.64076
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.76340   10.67540   0.08800    0.82433
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.74980   10.66430   0.08550    0.80174
柏瑞巨人基金                                                       13.20000   13.10000   0.10000    0.76336
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70750   13.70730   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.64000   16.62000   0.02000    0.12034
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.42280   14.41440   0.00840    0.05828
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.74650   12.72040   0.02610    0.20518
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.29440   13.26830   0.02610    0.19671
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.54010    8.53520   0.00490    0.05741
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78340    6.77940   0.00400    0.05900
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65370    8.63610   0.01760    0.20380
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.48090    8.46930   0.01160    0.13697
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.71710   10.69610   0.02100    0.19633
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.39860    8.39450   0.00410    0.04884
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.93560   12.90920   0.02640    0.20451
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.49290   12.48560   0.00730    0.05847
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.34700   13.32880   0.01820    0.13655
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.10220   12.07850   0.02370    0.19622
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98390    8.97870   0.00520    0.05791
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67330    9.65360   0.01970    0.20407
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.69090    9.67760   0.01330    0.13743
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52760    9.50890   0.01870    0.19666
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.41390    9.40940   0.00450    0.04782
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78870   10.77480   0.01390    0.12900
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.75450   10.73310   0.02140    0.19938
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.50360   10.47600   0.02760    0.26346
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.63810   10.63850  -0.00040   -0.00376
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.85210    9.83940   0.01270    0.12907
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.56630    9.54720   0.01910    0.20006
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.69610   10.72420  -0.02810   -0.26202
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.57270    9.54750   0.02520    0.26394
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70340    9.70380  -0.00040   -0.00412
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76850   10.75460   0.01390    0.12925
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.75490   10.73350   0.02140    0.19938
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.50410   10.47640   0.02770    0.26440
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.63920   10.63970  -0.00050   -0.00470
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.85190    9.83920   0.01270    0.12908
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.56650    9.54750   0.01900    0.19900
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.88110   10.90960  -0.02850   -0.26124
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.57290    9.54770   0.02520    0.26394
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70400    9.70450  -0.00050   -0.00515
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33420   11.35120  -0.01700   -0.14976
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.76830   12.77640  -0.00810   -0.06340
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00270   12.00690  -0.00420   -0.03498
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.92450    8.93780  -0.01330   -0.14881
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.61400    9.62010  -0.00610   -0.06341
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.51130    9.51470  -0.00340   -0.03573
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.02930   11.04580  -0.01650   -0.14938
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.88940   11.89700  -0.00760   -0.06388
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59550   11.59950  -0.00400   -0.03448
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.92470    8.93810  -0.01340   -0.14992
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.61460    9.62070  -0.00610   -0.06340
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.51180    9.51510  -0.00330   -0.03468
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.11000   12.87000   0.24000    1.86480
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.77000   13.49000   0.28000    2.07561
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.00000    8.82000   0.18000    2.04082
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.38000    8.22000   0.16000    1.94647
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.99000    8.81000   0.18000    2.04313
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.06000   10.85000   0.21000    1.93548
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.77000   10.55000   0.22000    2.08531
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.03000   10.81000   0.22000    2.03515
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.86000   12.70000   0.16000    1.25984
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.27000   13.13000   0.14000    1.06626
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.91000    9.65000   0.26000    2.69430
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.44860   12.46290  -0.01430   -0.11474
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.55310   10.55090   0.00220    0.02085
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.89790    7.90700  -0.00910   -0.11509
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.39000   10.38780   0.00220    0.02118
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.75000   11.72000   0.03000    0.25597
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.38250   12.38740  -0.00490   -0.03956
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.08390   12.07130   0.01260    0.10438
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03710   11.02590   0.01120    0.10158
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.56730    8.57070  -0.00340   -0.03967
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61060    9.60070   0.00990    0.10312
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.63690    9.62710   0.00980    0.10180
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.62430   11.61220   0.01210    0.10420
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.87350   10.87780  -0.00430   -0.03953
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01860   11.00740   0.01120    0.10175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95290    9.94260   0.01030    0.10359
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.25680    9.26040  -0.00360   -0.03888
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14370    9.14600  -0.00230   -0.02515
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.66340    9.65360   0.00980    0.10152
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.61050   12.57190   0.03860    0.30703
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.10890   12.05830   0.05060    0.41963
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.38740   11.33800   0.04940    0.43570
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.00490    6.98340   0.02150    0.30787
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.70410    8.66780   0.03630    0.41879
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.33660    9.29610   0.04050    0.43567
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.84050   10.80730   0.03320    0.30720
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.40530   11.35570   0.04960    0.43679
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.42830    9.38900   0.03930    0.41857
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.93910    8.91170   0.02740    0.30746
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53630    9.49490   0.04140    0.43602
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.28780   12.30420  -0.01640   -0.13329
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.07750   13.08180  -0.00430   -0.03287
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.87870   11.88080  -0.00210   -0.01768
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.49450    9.50720  -0.01270   -0.13358
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.13090   10.13420  -0.00330   -0.03256
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.09840   10.10020  -0.00180   -0.01782
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.32650   12.33060  -0.00410   -0.03325
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.96310   10.97770  -0.01460   -0.13300
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.31820   11.32020  -0.00200   -0.01767
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.11510   10.12870  -0.01360   -0.13427
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.66320    9.67610  -0.01290   -0.13332
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.37580   10.37920  -0.00340   -0.03276
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.83570    9.83740  -0.00170   -0.01728
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.19000   19.16000   0.03000    0.15658
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.83000   17.76000   0.07000    0.39414
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.52800   13.52780   0.00020    0.00148
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.23320   10.16690   0.06630    0.65212
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.27930   11.20410   0.07520    0.67118
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.24520   12.26950  -0.02430   -0.19805
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.73480   10.65610   0.07870    0.73854
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.81920    8.76210   0.05710    0.65167
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.38280    9.32030   0.06250    0.67058
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.23510    9.25350  -0.01840   -0.19884
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.29880    9.23050   0.06830    0.73994
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.95180    8.89390   0.05790    0.65101
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.18620    9.12500   0.06120    0.67068
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.08080   11.10290  -0.02210   -0.19905
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.24230    9.17450   0.06780    0.73900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.75950   46.87870  -0.11920   -0.25427
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.77450    9.69670   0.07780    0.80233
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.80210    9.80720  -0.00510   -0.05200
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.85000   11.02000  -0.17000   -1.54265
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.54000   34.55000   0.99000    2.86541
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.83860   11.83780   0.00080    0.00676
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.65210    1.64500   0.00710    0.43161
國泰大中華基金                                                     21.21000   21.09000   0.12000    0.56899
國泰小龍基金-新台幣                                                15.94000   15.75000   0.19000    1.20635
國泰中小成長基金-新台幣                                            45.85000   45.39000   0.46000    1.01344
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.59990    4.57300   0.02690    0.58824
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70310    0.69600   0.00710    1.02011
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75290    0.74530   0.00760    1.01972
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.19000   20.03000   0.16000    0.79880
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               45.21890   45.53070  -0.31180   -0.68481
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.46690    2.45560   0.01130    0.46017
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34280    0.33980   0.00300    0.88287
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.78440   10.71200   0.07240    0.67588
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33530    0.33420   0.00110    0.32914
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.34390   10.32990   0.01400    0.13553
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.45410    4.41760   0.03650    0.82624
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61780    0.61020   0.00760    1.24549
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.54000   19.34000   0.20000    1.03413
國泰中港台基金-人民幣                                               3.43480    3.41580   0.01900    0.55624
國泰中港台基金-美元                                                 0.48240    0.47770   0.00470    0.98388
國泰中港台基金-新台幣                                              15.08000   14.96000   0.12000    0.80214
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.97750    9.91120   0.06630    0.66894
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.16850   10.14940   0.01910    0.18819
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.31870   10.32130  -0.00260   -0.02519
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.16000   25.61000   0.55000    2.14760
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.61000   12.84000  -0.23000   -1.79128
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.13000   30.09000   1.04000    3.45630
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35770    0.35740   0.00030    0.08394
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33450    0.33570  -0.00120   -0.35746
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33540    0.33660  -0.00120   -0.35651
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.22880   11.24530  -0.01650   -0.14673
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.51230   10.56840  -0.05610   -0.53083
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.54460   10.60400  -0.05940   -0.56017
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46820   12.46800   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42270    0.42000   0.00270    0.64286
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37220    0.37060   0.00160    0.43173
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45150    0.44860   0.00290    0.64646
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.18000   11.12000   0.06000    0.53957
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56230    0.56180   0.00050    0.08900
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.57090    2.55320   0.01770    0.69325
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36000    0.35600   0.00400    1.12360
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.30000   11.20000   0.10000    0.89286
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53230    0.52940   0.00290    0.54779
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50280    0.50000   0.00280    0.56000
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.83000   14.78000   0.05000    0.33829
國泰全球資源基金-美元                                               0.16380    0.16210   0.00170    1.04874
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.22000    5.17000   0.05000    0.96712
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60180    0.59690   0.00490    0.82091
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.88000   18.76000   0.12000    0.63966
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.28000   18.17000   0.11000    0.60539
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88540    0.88310   0.00230    0.26045
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.70000   20.54000   0.16000    0.77897
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.43000   22.27000   0.16000    0.71846
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.57720    2.57140   0.00580    0.22556
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36190    0.35950   0.00240    0.66759
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30830    0.30620   0.00210    0.68583
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.28660   11.23340   0.05320    0.47359
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.61480    9.56950   0.04530    0.47338
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53150    0.53100   0.00050    0.09416
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38590    0.38360   0.00230    0.59958
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.72000   11.67000   0.05000    0.42845
國泰科技生化基金                                                   36.46000   36.07000   0.39000    1.08123
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.35000   29.14000   0.21000    0.72066
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.48000   12.60000  -0.12000   -0.95238
國泰美國費城半導體基金                                             15.04000   14.67000   0.37000    2.52215
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    49.51020   49.64720  -0.13700   -0.27595
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.45180   15.44640   0.00540    0.03496
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    28.66630   28.72030  -0.05400   -0.18802
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   47.43870   47.46160  -0.02290   -0.04825
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   48.16590   48.09460   0.07130    0.14825
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.68150   43.73770  -0.05620   -0.12849
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32130    0.31950   0.00180    0.56338
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                         10.03260    9.98790   0.04470    0.44754
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.09430   10.04930   0.04500    0.44779
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32140    0.31930   0.00210    0.65769
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.03330    9.97940   0.05390    0.54011
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.11110   10.05660   0.05450    0.54193
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32140    0.31910   0.00230    0.72078
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.03530    9.97310   0.06220    0.62368
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.12200   10.05910   0.06290    0.62530
國泰紐幣2021保本基金                                               12.94800   12.94500   0.00300    0.02317
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.33750   13.33380   0.00370    0.02775
國泰紐幣保本基金                                                   12.78580   12.78330   0.00250    0.01956
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.32000   24.12000   0.20000    0.82919
國泰富時中國A50基金                                                21.97000   21.78000   0.19000    0.87236
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   50.42410   50.58680  -0.16270   -0.32163
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35230    0.35190   0.00040    0.11367
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52860    0.53100  -0.00240   -0.45198
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.44690   41.37800   0.06890    0.16651
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.33000   21.04000   0.29000    1.37833
國泰新興市場基金-美元                                               0.38170    0.37500   0.00670    1.78667
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.97000   11.78000   0.19000    1.61290
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.45600    2.45730  -0.00130   -0.05290
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49780    1.49860  -0.00080   -0.05338
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35450    0.35310   0.00140    0.39649
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.21830    0.21750   0.00080    0.36782
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.75840   10.72960   0.02880    0.26842
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.43730    6.42010   0.01720    0.26791
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.34000   15.06000   0.28000    1.85923
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       48.24120   48.42790  -0.18670   -0.38552
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           48.44920   48.64620  -0.19700   -0.40496
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.35450   44.40750  -0.05300   -0.11935
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.88000   12.99000  -0.11000   -0.84681
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.99000   37.36000   0.63000    1.68630
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.61000   23.28000   0.33000    1.41753
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35300    0.34800   0.00500    1.43678
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.53000   10.40000   0.13000    1.25000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.78370   38.75220   0.03150    0.08129
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.78000   21.51000   0.27000    1.25523
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.37000   19.09000   0.28000    1.46674
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.40000   18.10000   0.30000    1.65746
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41980    0.41970   0.00010    0.02383
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.68820   12.69630  -0.00810   -0.06380
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.58320   10.57620   0.00700    0.06619
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48990   10.48800   0.00190    0.01812
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.72010   10.74110  -0.02100   -0.19551
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.25290   10.24620   0.00670    0.06539
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19650   10.19470   0.00180    0.01766
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.36470   10.38500  -0.02030   -0.19547
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97380    9.95850   0.01530    0.15364
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.86220    9.85000   0.01220    0.12386
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.95630    9.94780   0.00850    0.08545
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.87920    9.89180  -0.01260   -0.12738
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97380    9.95840   0.01540    0.15464
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.85730    9.84510   0.01220    0.12392
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.95620    9.94770   0.00850    0.08545
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.87920    9.89180  -0.01260   -0.12738
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46510   11.46420   0.00090    0.00785
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83540    9.81930   0.01610    0.16396
第一金大中華基金                                                   26.92000   26.72000   0.20000    0.74850
第一金小型精選基金                                                 34.15000   34.01000   0.14000    0.41164
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.43000   14.40000   0.03000    0.20833
第一金中國世紀基金-美元                                             8.66970    8.61240   0.05730    0.66532
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.87570    9.88570  -0.01000   -0.10116
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.26990    8.27210  -0.00220   -0.02660
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.51100   11.52270  -0.01170   -0.10154
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.82180    9.82440  -0.00260   -0.02646
第一金中概平衡基金                                                 28.92000   28.68000   0.24000    0.83682
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33600   15.33580   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.80400  178.80100   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.66200   15.49260   0.16940    1.09343
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.66100   15.49130   0.16970    1.09545
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.30000   15.16000   0.14000    0.92348
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.30000   15.17000   0.13000    0.85695
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.54070   10.38510   0.15560    1.49830
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.53900   10.38330   0.15570    1.49952
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.70000   10.56000   0.14000    1.32576
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.70000   10.56000   0.14000    1.32576
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.06640   10.01870   0.04770    0.47611
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.06650   10.01870   0.04780    0.47711
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.82840   12.72310   0.10530    0.82763
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.84550   12.74000   0.10550    0.82810
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.31000   12.24000   0.07000    0.57190
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.34000   12.26000   0.08000    0.65253
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.83730    9.78200   0.05530    0.56532
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.83090    9.77570   0.05520    0.56467
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48910    9.44660   0.04250    0.44990
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.51340    9.47080   0.04260    0.44980
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.78430   10.72370   0.06060    0.56510
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.44270   10.39590   0.04680    0.45018
第一金全球大趨勢基金                                               25.26000   25.04000   0.22000    0.87859
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.46160    9.41120   0.05040    0.53553
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.53180    6.49690   0.03490    0.53718
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.18130   10.14570   0.03560    0.35089
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.18170   10.14600   0.03570    0.35186
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.15920   11.12010   0.03910    0.35162
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.16110   11.12190   0.03920    0.35246
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.62200    8.58580   0.03620    0.42163
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.64280   10.59820   0.04460    0.42083
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.23490    9.23800  -0.00310   -0.03356
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.23330    9.23650  -0.00320   -0.03465
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.63320    7.62690   0.00630    0.08260
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.62820    7.62140   0.00680    0.08922
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.41530    8.41630  -0.00100   -0.01188
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.41580    8.41690  -0.00110   -0.01307
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.69310   11.69620  -0.00310   -0.02650
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.69280   11.69670  -0.00390   -0.03334
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.22260   10.21420   0.00840    0.08224
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.22350   10.21500   0.00850    0.08321
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.02650   15.02840  -0.00190   -0.01264
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.02610   15.02800  -0.00190   -0.01264
第一金亞洲科技基金                                                 18.21000   18.06000   0.15000    0.83056
第一金亞洲新興市場基金                                             12.85000   12.77000   0.08000    0.62647
第一金店頭市場基金                                                  8.31000    8.30000   0.01000    0.12048
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.36710   10.35950   0.00760    0.07336
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.36710   10.35950   0.00760    0.07336
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.45510   10.46980  -0.01470   -0.14040
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.45510   10.46980  -0.01470   -0.14040
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.36710   10.35960   0.00750    0.07240
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.37830   10.37060   0.00770    0.07425
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.36710   10.35950   0.00760    0.07336
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.45510   10.46980  -0.01470   -0.14040
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.46640   10.48090  -0.01450   -0.13835
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.45510   10.46980  -0.01470   -0.14040
第一金創新趨勢基金                                                 22.68000   22.41000   0.27000    1.20482
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  46.13210   46.21110  -0.07900   -0.17095
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            46.11000   46.27020  -0.16020   -0.34623
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      47.81140   47.94610  -0.13470   -0.28094
第一金電子基金                                                     36.02000   35.67000   0.35000    0.98122
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.11000   18.88000   0.23000    1.21822
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.00000   19.79000   0.21000    1.06114
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
統一大中華中小基金(美元)                                            8.02000    8.02000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.96000    8.89000   0.07000    0.78740
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.38000    9.33000   0.05000    0.53591
統一大滿貫基金-A類型                                               37.29000   36.91000   0.38000    1.02953
統一大滿貫基金-I類型                                               37.29000   36.91000   0.38000    1.02953
統一大龍印基金                                                     15.00000   14.91000   0.09000    0.60362
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
統一中小基金                                                       25.72000   25.49000   0.23000    0.90231
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.11010   10.15350  -0.04340   -0.42744
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03770    9.04010  -0.00240   -0.02655
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.84920    8.86720  -0.01800   -0.20300
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.72480   12.77950  -0.05470   -0.42803
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33300   11.33600  -0.00300   -0.02646
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.05250   11.07500  -0.02250   -0.20316
統一台灣動力基金                                                   20.13000   19.82000   0.31000    1.56408
統一全天候基金-A類型                                              118.15000  117.25000   0.90000    0.76759
統一全天候基金-I類型                                              118.89000  117.99000   0.90000    0.76278
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.65260    8.64740   0.00520    0.06013
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.02990    7.99290   0.03700    0.46291
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.14420    8.12400   0.02020    0.24865
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.36320    9.35750   0.00570    0.06091
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.69740    8.65730   0.04010    0.46319
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.81360    8.79170   0.02190    0.24910
統一全球債券組合基金                                               12.50450   12.50260   0.00190    0.01520
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.64000   16.54000   0.10000    0.60459
統一全球新科技基金(美元)                                           15.05000   14.91000   0.14000    0.93897
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.67000   14.56000   0.11000    0.75549
統一亞太基金                                                       25.62000   25.46000   0.16000    0.62844
統一亞洲大金磚基金                                                 12.39000   12.28000   0.11000    0.89577
統一奔騰基金                                                       62.86000   62.38000   0.48000    0.76948
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74830   16.74810   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
統一強漢基金(美元)                                                 10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
統一強漢基金(新台幣)                                               27.77000   27.67000   0.10000    0.36140
統一統信基金                                                       32.07000   31.78000   0.29000    0.91252
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             39.66900   39.80300  -0.13400   -0.33666
統一黑馬基金                                                       63.10000   62.54000   0.56000    0.89543
統一新亞洲科技能源基金                                             16.94000   16.89000   0.05000    0.29603
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.21610    8.22120  -0.00510   -0.06203
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.97670   10.98340  -0.00670   -0.06100
統一經建基金                                                       50.01000   49.67000   0.34000    0.68452
統一龍馬基金                                                       73.09000   72.28000   0.81000    1.12064
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.91000   21.66000   0.25000    1.15420
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.53000   50.03000   0.50000    0.99940
野村中國機會基金                                                   15.00000   14.85000   0.15000    1.01010
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42250   10.42930  -0.00680   -0.06520
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36580   10.37110  -0.00530   -0.05110
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.48800   10.51600  -0.02800   -0.26626
野村巴西基金                                                        6.67000    6.48000   0.19000    2.93210
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.34000   11.41000  -0.07000   -0.61350
野村台灣高股息基金                                                 25.78000   25.52000   0.26000    1.01881
野村台灣運籌基金                                                   39.36000   39.15000   0.21000    0.53640
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.92420    9.93060  -0.00640   -0.06445
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77840    9.77870  -0.00030   -0.00307
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83720    9.84300  -0.00580   -0.05893
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.55050   10.55740  -0.00690   -0.06536
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28770   10.28790  -0.00020   -0.00194
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05390   10.05980  -0.00590   -0.05865
野村平衡基金                                                       20.71000   20.52000   0.19000    0.92593
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94670    9.94980  -0.00310   -0.03116
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.17330   10.19290  -0.01960   -0.19229
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95500    9.95540  -0.00040   -0.00402
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94690    9.95000  -0.00310   -0.03116
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.17340   10.19300  -0.01960   -0.19229
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95570    9.95610  -0.00040   -0.00402
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94830    9.95530  -0.00700   -0.07031
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.02220   10.02220   0.00000    0.00000
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.03440   10.03230   0.00210    0.02093
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.00700   10.01720  -0.01020   -0.10182
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.14000   10.05000   0.09000    0.89552
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.11000   14.98000   0.13000    0.86782
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.79000   12.70000   0.09000    0.70866
野村全球生技醫療基金                                               16.63000   16.66000  -0.03000   -0.18007
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.37280   10.36640   0.00640    0.06174
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.31980   10.30780   0.01200    0.11642
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.28950   10.28810   0.00140    0.01361
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.62110   10.61570   0.00540    0.05087
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.52910   10.51730   0.01180    0.11220
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.50370   10.50240   0.00130    0.01238
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.36700   10.36560   0.00140    0.01351
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.02470   11.01860   0.00610    0.05536
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.88520   10.87270   0.01250    0.11497
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.86160   10.86020   0.00140    0.01289
野村全球品牌基金                                                   29.07000   28.62000   0.45000    1.57233
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.65000   12.56000   0.09000    0.71656
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.58000   10.48000   0.10000    0.95420
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.21000   19.06000   0.15000    0.78699
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.97000   11.86000   0.11000    0.92749
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.02860   11.02530   0.00330    0.02993
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.02220   11.01440   0.00780    0.07082
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80800   10.80860  -0.00060   -0.00555
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.47840    8.44790   0.03050    0.36104
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.30970    8.28510   0.02460    0.29692
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.92330    7.90890   0.01440    0.18207
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.89620   10.85670   0.03950    0.36383
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.40130   10.37040   0.03090    0.29796
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.01460    9.99610   0.01850    0.18507
野村成長基金                                                       33.16000   32.86000   0.30000    0.91296
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.28220    8.20750   0.07470    0.91014
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.28870    8.21480   0.07390    0.89960
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.55400    8.49130   0.06270    0.73840
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.58580    9.49980   0.08600    0.90528
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.44170    9.35750   0.08420    0.89981
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.72660    9.65530   0.07130    0.73845
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.00000    8.80000   0.20000    2.27273
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.03000   12.75000   0.28000    2.19608
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.16420   10.16160   0.00260    0.02559
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.09670   10.09770  -0.00100   -0.00990
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.05570   10.07320  -0.01750   -0.17373
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.61040    9.61000   0.00040    0.00416
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.61940    9.62060  -0.00120   -0.01247
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.78830    9.80550  -0.01720   -0.17541
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14610   10.16370  -0.01760   -0.17317
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.73420   10.72720   0.00700    0.06525
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.65030   10.65150  -0.00120   -0.01127
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.83730   10.85640  -0.01910   -0.17593
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.81180    9.82680  -0.01500   -0.15264
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.80750    9.82380  -0.01630   -0.16592
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.76890    9.79710  -0.02820   -0.28784
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.31550    8.33960  -0.02410   -0.28898
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.90220    8.91620  -0.01400   -0.15702
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.76260    8.77720  -0.01460   -0.16634
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.88050    9.90920  -0.02870   -0.28963
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.53060   13.56990  -0.03930   -0.28961
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.67210   12.69200  -0.01990   -0.15679
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.24650   10.26360  -0.01710   -0.16661
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52390   10.52390   0.00000    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47210   10.47030   0.00180    0.01719
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52960   10.53730  -0.00770   -0.07307
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.82430   10.82430   0.00000    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74750   10.74570   0.00180    0.01675
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72420   10.73220  -0.00800   -0.07454
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.79820   10.79780   0.00040    0.00370
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.71010   10.70750   0.00260    0.02428
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.95000   10.96900  -0.01900   -0.17322
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.29900   10.30040  -0.00140   -0.01359
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.87580    9.86310   0.01270    0.12876
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49560    9.48700   0.00860    0.09065
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.00610    9.00750  -0.00140   -0.01554
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.52190   11.52360  -0.00170   -0.01475
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.54410   10.52350   0.02060    0.19575
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.70010   11.66700   0.03310    0.28371
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.10160   11.07190   0.02970    0.26825
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.88040   10.85940   0.02100    0.19338
野村泰國基金                                                       43.73000   43.12000   0.61000    1.41466
野村高科技基金                                                     11.55000   11.43000   0.12000    1.04987
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.61030   10.52790   0.08240    0.78268
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.18120   10.08570   0.09550    0.94689
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.81650   10.75850   0.05800    0.53911
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.55260    9.46440   0.08820    0.93191
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.58520    9.51090   0.07430    0.78121
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.81340    9.74960   0.06380    0.65439
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.20250   12.08840   0.11410    0.94388
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.34500   14.28990   0.05510    0.38559
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.05510   10.95300   0.10210    0.93216
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.10050   11.01450   0.08600    0.78079
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.54160   11.46660   0.07500    0.65407
野村貨幣市場基金                                                   16.35170   16.35150   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.65000   14.51000   0.14000    0.96485
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.40530   10.41680  -0.01150   -0.11040
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.91270    9.88380   0.02890    0.29240
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.12630   10.11850   0.00780    0.07709
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.32450   10.31900   0.00550    0.05330
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.26040   10.25190   0.00850    0.08291
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27120   10.27310  -0.00190   -0.01849
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.73440   10.72880   0.00560    0.05220
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63440   10.62870   0.00570    0.05363
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.68690   10.68910  -0.00220   -0.02058
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.12680   10.04750   0.07930    0.78925
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.11680   10.03800   0.07880    0.78502
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.05680    9.99040   0.06640    0.66464
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.76790   10.68380   0.08410    0.78717
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.70540   10.62210   0.08330    0.78421
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.64760   10.57740   0.07020    0.66368
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.64360   10.64590  -0.00230   -0.02160
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.97960    7.98140  -0.00180   -0.02255
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.37350   12.37620  -0.00270   -0.02182
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.11000    9.00000   0.11000    1.22222
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40880   10.40980  -0.00100   -0.00961
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.65780   10.67840  -0.02060   -0.19291
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33660   10.33600   0.00060    0.00580
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.50920   10.53100  -0.02180   -0.20701
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39410   10.40710  -0.01300   -0.12491
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40910   10.41030  -0.00120   -0.01153
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.65850   10.67920  -0.02070   -0.19383
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33640   10.33580   0.00060    0.00581
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.51370   10.53560  -0.02190   -0.20787
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39310   10.40610  -0.01300   -0.12493
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41040   10.41440  -0.00400   -0.03841
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66550   10.68940  -0.02390   -0.22359
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33630   10.33840  -0.00210   -0.02031
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.51090   10.53560  -0.02470   -0.23444
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39850   10.41490  -0.01640   -0.15747
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41040   10.41440  -0.00400   -0.03841
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.66750   10.69140  -0.02390   -0.22354
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34370   10.34580  -0.00210   -0.02030
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.52540   10.55010  -0.02470   -0.23412
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39980   10.41620  -0.01640   -0.15745
野村精選貨幣市場基金                                               12.12060   12.12050   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.87000   11.74000   0.13000    1.10733
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.03000   10.92000   0.11000    1.00733
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.26000   10.12000   0.14000    1.38340
野村積極成長基金                                                   14.07000   13.94000   0.13000    0.93257
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.93000   10.83000   0.10000    0.92336
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    39.63000   39.28000   0.35000    0.89104
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.72970   10.72630   0.00340    0.03170
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.55660    8.54420   0.01240    0.14513
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87100    7.86250   0.00850    0.10811
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71860    7.71630   0.00230    0.02981
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.32810   12.31000   0.01810    0.14703
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.01080   10.99890   0.01190    0.10819
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.83890   10.83560   0.00330    0.03046
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.91000   11.80000   0.11000    0.93220
野村環球基金-人民幣計價                                            18.01000   17.80000   0.21000    1.17978
野村環球基金-美元計價                                              13.87000   13.70000   0.17000    1.24088
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.75000   19.56000   0.19000    0.97137
野村鴻利基金                                                       24.86000   24.63000   0.23000    0.93382
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91090   16.91070   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       21.30000   21.19000   0.11000    0.51911
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.50000   15.44000   0.06000    0.38860
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.86970   10.87400  -0.00430   -0.03954
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.23190   14.23750  -0.00560   -0.03933
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.98760   10.98790  -0.00030   -0.00273
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51620   10.47500   0.04120    0.39332
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.87710   10.88940  -0.01230   -0.11295
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.37610   10.34790   0.02820    0.27252
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.40170   10.41740  -0.01570   -0.15071
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.10620   10.08050   0.02570    0.25495
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.05130   10.04770   0.00360    0.03583
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.41080   10.39850   0.01230    0.11829
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.57230   10.55470   0.01760    0.16675
凱基台商天下基金                                                   14.45000   14.28000   0.17000    1.19048
凱基台灣精五門基金                                                 22.95000   22.71000   0.24000    1.05680
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       48.13440   48.30960  -0.17520   -0.36266
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   49.99850   49.86700   0.13150    0.26370
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.53140   41.45290   0.07850    0.18937
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.57370   10.51490   0.05880    0.55921
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   48.27260   48.40570  -0.13310   -0.27497
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         49.54570   49.60950  -0.06380   -0.12860
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             50.37880   50.53710  -0.15830   -0.31324
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.23000   13.17000   0.06000    0.45558
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.49460   11.39690   0.09770    0.85725
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.53000   11.46000   0.07000    0.61082
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60410   11.60390   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.84000   30.59000   0.25000    0.81726
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.80000   22.54000   0.26000    1.15350
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.69880   21.40770   0.29110    1.35979
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.45000   17.20000   0.25000    1.45349
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.37260   16.11130   0.26130    1.62184
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.44000    7.36000   0.08000    1.08696
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    44.17210   44.28930  -0.11720   -0.26462
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    44.47670   44.56870  -0.09200   -0.20642
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.81940   44.92270  -0.10330   -0.22995
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.98000   11.94000   0.04000    0.33501
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.21910   11.13700   0.08210    0.73718
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.46820   12.43720   0.03100    0.24925
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.96000   12.85000   0.11000    0.85603
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.47590   12.33920   0.13670    1.10785
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.66250   10.58990   0.07260    0.68556
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.02150    9.91040   0.11110    1.12104
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.21930   10.12760   0.09170    0.90545
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.66230   10.58970   0.07260    0.68557
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.02150    9.91040   0.11110    1.12104
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.21930   10.12760   0.09170    0.90545
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.41000   12.59000  -0.18000   -1.42971
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.88000   33.97000   0.91000    2.67883
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.79000   32.44000   0.35000    1.07891
富邦上証180基金                                                    31.75000   31.36000   0.39000    1.24362
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20580    0.20470   0.00110    0.53737
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.46000    6.44000   0.02000    0.31056
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.94000    6.04000  -0.10000   -1.65563
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.57000   48.17000   1.40000    2.90637
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.86290   12.83540   0.02750    0.21425
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.76100   11.72310   0.03790    0.32329
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.20420   11.16060   0.04360    0.39066
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.89210   10.86880   0.02330    0.21438
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.87410    9.84230   0.03180    0.32310
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.41720    9.38050   0.03670    0.39124
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.87440   19.82320   0.05120    0.25828
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.68740   11.68650   0.00090    0.00770
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.45410   10.43070   0.02340    0.22434
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.85810   13.90080  -0.04270   -0.30718
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99570    1.99800  -0.00230   -0.11512
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.42150    9.45050  -0.02900   -0.30686
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40570    1.40730  -0.00160   -0.11369
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.67650   12.69310  -0.01660   -0.13078
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82620    1.82610   0.00010    0.00548
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.57320   10.58700  -0.01380   -0.13035
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.54460    1.54450   0.00010    0.00647
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.05210   11.04050   0.01160    0.10507
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.98020   10.96830   0.01190    0.10849
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.55000   15.78000  -0.23000   -1.45754
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.78000   17.28000   0.50000    2.89352
富邦日本東証基金                                                   19.81000   19.46000   0.35000    1.79856
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.69000   46.35000   0.34000    0.73355
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.62000   46.23000   0.39000    0.84361
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.43000   52.76000   0.67000    1.26990
富邦台灣心基金                                                     23.34000   23.18000   0.16000    0.69025
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.08000   46.47000   0.61000    1.31267
富邦台灣科技指數基金                                               58.00000   57.05000   0.95000    1.66521
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   50.34500   50.45280  -0.10780   -0.21367
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.22940   42.33030  -0.10090   -0.23836
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31830    0.31390   0.00440    1.40172
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.66000   10.53000   0.13000    1.23457
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.72480    2.72860  -0.00380   -0.13927
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36420    0.36380   0.00040    0.10995
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.31530   11.32190  -0.00660   -0.05829
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.32340    2.32660  -0.00320   -0.13754
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34270    0.34230   0.00040    0.11686
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.58070    9.58620  -0.00550   -0.05737
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.23000   22.14000   0.09000    0.40650
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.96000   15.04000  -0.08000   -0.53191
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.65000   25.51000   0.14000    0.54880
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71900   15.71880   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.15000   17.98000   0.17000    0.94549
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.35860   42.48310  -0.12450   -0.29306
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.96440   47.11330  -0.14890   -0.31605
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   41.55720   41.63220  -0.07500   -0.18015
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.08680   41.77710  -0.69030   -1.65234
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.97300   39.93740   0.03560    0.08914
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   48.42070   48.64030  -0.21960   -0.45148
富邦長紅基金                                                       64.91000   64.42000   0.49000    0.76063
富邦科技基金                                                       26.28000   26.15000   0.13000    0.49713
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.88240   42.02240  -0.14000   -0.33316
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        49.75800   49.98200  -0.22400   -0.44816
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.87630   41.99780  -0.12150   -0.28930
富邦恒生國企ETF基金                                                20.30000   20.14000   0.16000    0.79444
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.90000   14.00000  -0.10000   -0.71429
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.63000   25.31000   0.32000    1.26432
富邦高成長基金                                                     25.04000   24.85000   0.19000    0.76459
富邦基金A類型                                                      14.47000   14.37000   0.10000    0.69589
富邦基金I類型                                                      14.47000   14.37000   0.10000    0.69589
富邦深証100基金                                                    10.72000   10.64000   0.08000    0.75188
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.49000   20.25000   0.24000    1.18519
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42510    0.42520  -0.00010   -0.02352
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.43800   12.43010   0.00790    0.06356
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.22430    9.21840   0.00590    0.06400
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29930    0.29940  -0.00010   -0.03340
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.41340    8.40810   0.00530    0.06303
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.05480   10.01550   0.03930    0.39239
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.79870   10.77950   0.01920    0.17812
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.28190    9.24570   0.03620    0.39153
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.96350    9.94580   0.01770    0.17796
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.32000   18.17000   0.15000    0.82554
富邦精準基金                                                       46.64000   45.99000   0.65000    1.41335
富邦精銳中小基金                                                   12.47000   12.42000   0.05000    0.40258
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.15000   18.94000   0.21000    1.10876
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.71000   21.45000   0.26000    1.21212
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.97000    7.03000  -0.06000   -0.85349
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.54000   16.27000   0.27000    1.65950
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.14000   20.15000  -0.01000   -0.04963
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.16130   11.17680  -0.01550   -0.13868
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.29810   10.23920   0.05890    0.57524
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.62980   10.60210   0.02770    0.26127
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.56500   10.57970  -0.01470   -0.13895
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.70230    9.64680   0.05550    0.57532
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.00280    9.97670   0.02610    0.26161
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富達台灣成長基金                                                   31.73000   31.54000   0.19000    0.60241
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.94090    9.89050   0.05040    0.50958
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.89830    9.84410   0.05420    0.55058
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.68820    9.63560   0.05260    0.54589
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.35240   10.29910   0.05330    0.51752
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.31950   10.26300   0.05650    0.55052
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.10340   10.04890   0.05450    0.54235
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.26830    8.27350  -0.00520   -0.06285
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.96520    8.97100  -0.00580   -0.06465
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49640    8.50270  -0.00630   -0.07409
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.14720   10.15370  -0.00650   -0.06402
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.22880   10.23550  -0.00670   -0.06546
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.72680    9.73380  -0.00700   -0.07191
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.88870    9.89660  -0.00790   -0.07983
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.55540    8.55110   0.00430    0.05029
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.85520    9.85030   0.00490    0.04974
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.09420    9.09040   0.00380    0.04180
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.48270   11.47710   0.00560    0.04879
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.30120   11.29550   0.00570    0.05046
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.56000   10.55600   0.00400    0.03789
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.30470    9.30100   0.00370    0.03978
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.27000   15.15000   0.12000    0.79208
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.71960    8.71460   0.00500    0.05737
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.62040    9.61530   0.00510    0.05304
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.08380    9.07920   0.00460    0.05067
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.64760   10.64090   0.00670    0.06296
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.68570   10.68010   0.00560    0.05243
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.15850   10.15420   0.00430    0.04235
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.24280    9.23870   0.00410    0.04438
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.15000    8.13000   0.02000    0.24600
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.34000   10.46000  -0.12000   -1.14723
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.98000    8.91000   0.07000    0.78563
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.10000   10.04000   0.06000    0.59761
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19670   10.20670  -0.01000   -0.09797
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.40940    9.40910   0.00030    0.00319
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95980    8.96980  -0.01000   -0.11149
富蘭克林華美中華基金                                               12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.53000   23.41000   0.12000    0.51260
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.59000   22.66000  -0.07000   -0.30891
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.78000    9.63000   0.15000    1.55763
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.65000    9.53000   0.12000    1.25918
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.23850    8.24880  -0.01030   -0.12487
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.34140    9.33860   0.00280    0.02998
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.39200   10.38880   0.00320    0.03080
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.94130    9.95380  -0.01250   -0.12558
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.73010   11.71310   0.01700    0.14514
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.71260    8.70000   0.01260    0.14483
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.80730    8.79450   0.01280    0.14555
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.89430    9.88000   0.01430    0.14474
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.61510   14.62700  -0.01190   -0.08136
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.43710   10.44560  -0.00850   -0.08137
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.30970   10.31810  -0.00840   -0.08141
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.71040   10.69430   0.01610    0.15055
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65050    7.63900   0.01150    0.15054
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.96290    8.94940   0.01350    0.15085
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.95450    9.93950   0.01500    0.15091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.38350   11.38500  -0.00150   -0.01318
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59350    7.59450  -0.00100   -0.01317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.91330    8.91440  -0.00110   -0.01234
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.06500   10.06630  -0.00130   -0.01291
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.99550   10.98610   0.00940    0.08556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68330    7.67680   0.00650    0.08467
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.21050    8.20540   0.00510    0.06215
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.27270    9.25460   0.01810    0.19558
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41200   10.39160   0.02040    0.19631
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.14380   13.13560   0.00820    0.06243
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.13000    8.15000  -0.02000   -0.24540
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.50000    8.54000  -0.04000   -0.46838
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.10000    8.21000  -0.11000   -1.33983
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.23000   12.38000  -0.15000   -1.21163
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.71000    8.65000   0.06000    0.69364
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.29000   0.04000    0.48251
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                          10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.49000    9.42000   0.07000    0.74310
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.45000    9.39000   0.06000    0.63898
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.27660   13.17410   0.10250    0.77804
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.54000    9.43000   0.11000    1.16649
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.93000    9.84000   0.09000    0.91463
富蘭克林華美第一富基金                                             41.07000   40.75000   0.32000    0.78528
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36040   10.36030   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.53000    8.46000   0.07000    0.82742
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.28000    9.21000   0.07000    0.76004
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.88000    8.83000   0.05000    0.56625
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.92000   14.82000   0.10000    0.67476
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.35000   13.20000   0.15000    1.13636
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.76000   15.62000   0.14000    0.89629
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.40620    9.34810   0.05810    0.62152
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.40610    9.34810   0.05800    0.62045
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.35360    9.31430   0.03930    0.42193
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.35360    9.31430   0.03930    0.42193
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.48030    9.41670   0.06360    0.67540
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.33180    9.26920   0.06260    0.67535
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.33170    9.26920   0.06250    0.67428
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.62930    9.58250   0.04680    0.48839
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.47860    9.43250   0.04610    0.48874
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.47860    9.43250   0.04610    0.48874
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.49450    6.41610   0.07840    1.22193
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.60800   10.50230   0.10570    1.00645
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.51940    9.49870   0.02070    0.21792
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.63680   11.61160   0.02520    0.21702
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.73110    6.72380   0.00730    0.10857
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.86500    8.84280   0.02220    0.25105
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.00560   10.99350   0.01210    0.11007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.75000   71.90000  -0.15000   -0.20862
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    74.18000   74.48000  -0.30000   -0.40279
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                63.27570   63.41670  -0.14100   -0.22234
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.04000   21.10000  -0.06000   -0.28436
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              71.75090   72.09230  -0.34140   -0.47356
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.92460   70.10650  -0.18190   -0.25946
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.91000   11.90930   0.00070    0.00588
復華人生目標基金                                                   41.47980   41.29260   0.18720    0.45335
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                               10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                   69.58000   69.88000  -0.30000   -0.42931
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.54970   51.52920   0.02050    0.03978
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.56520   62.73010  -0.16490   -0.26287
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.15000   12.10000   0.05000    0.41322
復華全方位基金                                                     31.15000   31.18000  -0.03000   -0.09622
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.88000   12.74000   0.14000    1.09890
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.54000   20.35000   0.19000    0.93366
復華全球平衡基金-美元                                               9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.01000   19.93000   0.08000    0.40140
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.46000   14.24000   0.22000    1.54494
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.13000   13.94000   0.19000    1.36298
復華全球原物料基金                                                  8.22000    8.12000   0.10000    1.23153
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.31000   13.23000   0.08000    0.60469
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.30250   12.31620  -0.01370   -0.11124
復華全球債券基金                                                   15.36850   15.42220  -0.05370   -0.34820
復華全球債券組合基金                                               15.49000   15.49000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.72000   15.66000   0.06000    0.38314
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.82000   10.78000   0.04000    0.37106
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
復華有利貨幣市場基金                                               13.50400   13.50380   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
復華亞太成長基金                                                   12.79000   12.56000   0.23000    1.83121
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
復華東協世紀基金                                                   12.16000   12.03000   0.13000    1.08063
復華南非幣長期收益基金A                                            14.30000   14.21000   0.09000    0.63336
復華南非幣長期收益基金B                                             8.09000    8.04000   0.05000    0.62189
復華南非幣短期收益基金A                                            14.71000   14.69000   0.02000    0.13615
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                 10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                 10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      76.35510   76.70110  -0.34600   -0.45110
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.26000   21.09000   0.17000    0.80607
復華美國新星基金-美元                                              12.85000   12.69000   0.16000    1.26084
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.21000   13.07000   0.14000    1.07116
復華恒生基金                                                       20.59000   20.62000  -0.03000   -0.14549
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.90000   27.99000  -0.09000   -0.32154
復華神盾基金                                                       28.34330   28.40820  -0.06490   -0.22846
復華高成長基金                                                     71.78000   71.00000   0.78000    1.09859
復華高益策略組合基金                                               13.77000   13.78000  -0.01000   -0.07257
復華貨幣市場基金                                                   14.46810   14.46790   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.12000   17.12000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.74000   48.36000   0.38000    0.78577
復華復華基金                                                       22.48000   22.24000   0.24000    1.07914
復華華人世紀基金                                                   18.04000   18.02000   0.02000    0.11099
復華傳家二號基金                                                   34.55030   34.55520  -0.00490   -0.01418
復華傳家基金                                                       23.97170   24.14010  -0.16840   -0.69759
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.10000   16.06000   0.04000    0.24907
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.80000   11.75000   0.05000    0.42553
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.73000   23.74000  -0.01000   -0.04212
復華新興市場企業債券ETF基金                                        72.80000   72.86000  -0.06000   -0.08235
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.31000    5.29000   0.02000    0.37807
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.92000   11.86000   0.06000    0.50590
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
復華新興市場短期收益基金                                           11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
復華滬深300 A股基金                                                23.91000   23.66000   0.25000    1.05664
復華數位經濟基金                                                   49.38000   49.29000   0.09000    0.18259
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.95840    9.93620   0.02220    0.22343
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.72060    9.70260   0.01800    0.18552
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.49810   10.47470   0.02340    0.22340
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.10910   10.09030   0.01880    0.18632
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.07290   10.13110  -0.05820   -0.57447
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.13310   10.13100   0.00210    0.02073
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.15210   10.12760   0.02450    0.24191
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.86790   10.86500   0.00290    0.02669
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.03590   10.02440   0.01150    0.11472
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.76690   10.77760  -0.01070   -0.09928
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.39390   10.38190   0.01200    0.11559
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.13900   11.14990  -0.01090   -0.09776
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.56320   10.54810   0.01510    0.14315
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.52270   10.50350   0.01920    0.18280
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.71250   10.71570  -0.00320   -0.02986
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.53480   10.52340   0.01140    0.10833
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.67870   11.72500  -0.04630   -0.39488
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46390   10.44880   0.01510    0.14451
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.71500   10.70340   0.01160    0.10838
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.97010   12.01160  -0.04150   -0.34550
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.60610   10.59080   0.01530    0.14447
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.84490   10.85230  -0.00740   -0.06819
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.10890   10.08840   0.02050    0.20320
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.10700   10.08350   0.02350    0.23305
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.10000   10.09810   0.00190    0.01882
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.40310   10.39020   0.01290    0.12416
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.63620   10.67910  -0.04290   -0.40172
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.41270   10.39460   0.01810    0.17413
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.40180   10.38900   0.01280    0.12321
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.63590   10.67900  -0.04310   -0.40360
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.40950   10.39140   0.01810    0.17418
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.28870   10.28540   0.00330    0.03208
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.28130   10.27200   0.00930    0.09054
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.28680   10.28350   0.00330    0.03209
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.28220   10.27290   0.00930    0.09053
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.91600   10.89170   0.02430    0.22311
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.91600   10.88670   0.02930    0.26914
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.10370   11.09670   0.00700    0.06308
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.09860   10.06870   0.02990    0.29696
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.09420   10.06090   0.03330    0.33098
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.08810   10.07640   0.01170    0.11611
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.26700    9.28120  -0.01420   -0.15300
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.01640    7.99160   0.02480    0.31033
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.12630    8.11850   0.00780    0.09608
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.18830   12.20690  -0.01860   -0.15237
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.57290   10.54020   0.03270    0.31024
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.84180   10.83140   0.01040    0.09602
景順主流基金                                                       19.25000   19.16000   0.09000    0.46973
景順台灣科技基金                                                   33.71000   33.53000   0.18000    0.53683
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.66000   11.58000   0.08000    0.69085
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
景順全球科技基金                                                   24.03000   23.68000   0.35000    1.47804
景順全球康健基金                                                   19.88000   19.88000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                   16.00210   16.00190   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.66000   33.54000   0.12000    0.35778
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.67000   14.47000   0.20000    1.38217
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.94000   13.78000   0.16000    1.16110
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.94000   10.84000   0.10000    0.92251
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.34000   11.27000   0.07000    0.62112
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.67000   11.57000   0.10000    0.86430
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.94000   11.86000   0.08000    0.67454
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65880    8.66170  -0.00290   -0.03348
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.75850    7.75170   0.00680    0.08772
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.55340   11.55720  -0.00380   -0.03288
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.33050   10.32140   0.00910    0.08817
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.58000    8.50000   0.08000    0.94118
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.90000    7.79000   0.11000    1.41207
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.80000   11.67000   0.13000    1.11397
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.66210    9.65950   0.00260    0.02692
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.02620   10.04490  -0.01870   -0.18616
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.26960   10.26690   0.00270    0.02630
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.66050   10.68040  -0.01990   -0.18632
華南永昌永昌基金                                                   20.61000   20.61000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.04360   15.03650   0.00710    0.04722
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.35000   10.27000   0.08000    0.77897
華南永昌全球精品基金                                               17.26000   17.03000   0.23000    1.35056
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.57000   13.48000   0.09000    0.66766
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.69000   13.62000   0.07000    0.51395
華南永昌物聯網精選基金                                             12.53000   12.51000   0.02000    0.15987
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29200   16.29180   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.33790   25.30560   0.03230    0.12764
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99790   11.99770   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.78090   10.77980   0.00110    0.01020
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.48690   10.46520   0.02170    0.20735
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99080    9.99140  -0.00060   -0.00601
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.66070    9.64070   0.02000    0.20745
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61760   10.61880  -0.00120   -0.01130
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.26320   10.24240   0.02080    0.20308
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96270    9.96360  -0.00090   -0.00903
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.57350    9.55410   0.01940    0.20305
華頓中小型基金                                                     22.10000   21.91000   0.19000    0.86718
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.51440   12.44290   0.07150    0.57462
華頓台灣基金                                                       24.36000   24.22000   0.14000    0.57803
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57880   11.57860   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.63000   17.46000   0.17000    0.97365
華頓全球高收益債券基金A                                            13.90590   13.89660   0.00930    0.06692
華頓全球高收益債券基金B                                             8.01800    8.01260   0.00540    0.06739
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.89740    2.87460   0.02280    0.79315
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.71790   12.58670   0.13120    1.04237
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40550    0.40040   0.00510    1.27373
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.30590   12.27710   0.02880    0.23458
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.26280   12.23420   0.02860    0.23377
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.93150   10.91370   0.01780    0.16310
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.73860   10.68680   0.05180    0.48471
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.70060   10.64900   0.05160    0.48455
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.40120    9.35590   0.04530    0.48419
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.77570   10.70080   0.07490    0.69995
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.73780   10.66320   0.07460    0.69960
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.42660    9.35550   0.07110    0.75998
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.51000   10.42000   0.09000    0.86372
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69740    2.70570  -0.00830   -0.30676
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12790    2.13760  -0.00970   -0.45378
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.97220   11.95450   0.01770    0.14806
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.20320    9.18960   0.01360    0.14799
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37680    0.37620   0.00060    0.15949
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29120    0.29030   0.00090    0.31002
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.60000    3.56000   0.04000    1.12360
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.79000   15.58000   0.21000    1.34788
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐台灣精典基金                                                   25.23000   24.97000   0.26000    1.04125
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.75000   12.63000   0.12000    0.95012
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.33000    8.25000   0.08000    0.96970
匯豐安富基金                                                       26.35000   26.16000   0.19000    0.72630
匯豐成功基金                                                       42.93000   42.74000   0.19000    0.44455
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.38000   10.23000   0.15000    1.46628
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.44000    2.44000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.04000    9.83000   0.21000    2.13632
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.78890    2.80000  -0.01110   -0.39643
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.43210    2.44260  -0.01050   -0.42987
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.95210   11.95580  -0.00370   -0.03095
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.96160    7.96510  -0.00350   -0.04394
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39110    0.39080   0.00030    0.07677
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33350    0.33330   0.00020    0.06001
匯豐金磚動力基金                                                   14.63000   14.40000   0.23000    1.59722
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01810   15.01800   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.22000    5.14000   0.08000    1.55642
匯豐新鑽動力基金                                                   10.35000   10.16000   0.19000    1.87008
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.54440    5.47560   0.06880    1.25648
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.44260    9.37390   0.06870    0.73289
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.50000   53.95000   0.55000    1.01946
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.50000   53.95000   0.55000    1.01946
匯豐龍騰電子基金                                                   39.49000   39.15000   0.34000    0.86845
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.93050   12.91260   0.01790    0.13862
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.01000   18.92000   0.09000    0.47569
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
新光中國成長基金(美元)                                              9.20000    9.14000   0.06000    0.65646
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.68640   11.66320   0.02320    0.19892
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.29700   10.26020   0.03680    0.35867
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.78220   10.78420  -0.00200   -0.01855
新光台灣富貴基金                                                   25.31000   25.23000   0.08000    0.31708
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.79000   21.63000   0.16000    0.73971
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.85480   39.82160   0.03320    0.08337
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    47.54680   47.73780  -0.19100   -0.40010
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.31000   10.21000   0.10000    0.97943
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.84000    9.71000   0.13000    1.33883
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.04000    9.94000   0.10000    1.00604
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.25550   11.24700   0.00850    0.07558
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.16640   11.20030  -0.03390   -0.30267
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.59570   10.58750   0.00820    0.07745
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.49850   10.53030  -0.03180   -0.30199
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                10.02000   10.19000  -0.17000   -1.66830
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.10000   11.25000  -0.15000   -1.33333
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.31000    9.16000   0.15000    1.63755
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51820   15.51800   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
新光亞洲精選基金-美金                                              20.66000   20.27000   0.39000    1.92403
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.25000   20.93000   0.32000    1.52891
新光店頭基金                                                       23.59000   23.48000   0.11000    0.46848
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.81000   11.78000   0.03000    0.25467
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          43.45780   43.67270  -0.21490   -0.49207
新光特選內需收益ETF基金                                            21.01000   20.94000   0.07000    0.33429
新光創新科技基金                                                   13.88000   13.80000   0.08000    0.57971
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.28290   10.27380   0.00910    0.08857
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.65470   10.67190  -0.01720   -0.16117
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11030   10.10560   0.00470    0.04651
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32650    9.35060  -0.02410   -0.25774
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.64040    9.69000  -0.04960   -0.51187
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13940    9.17370  -0.03430   -0.37389
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.26790   41.40440  -0.13650   -0.32968
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       49.03820   49.25340  -0.21520   -0.43692
新光澳幣八年期保本基金                                             11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
新光澳幣十年期保本基金                                             11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.97650   10.96900   0.00750    0.06837
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.62010    9.61350   0.00660    0.06865
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.61090    9.61380  -0.00290   -0.03016
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.73310   10.73650  -0.00340   -0.03167
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.76190   10.75390   0.00800    0.07439
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.61970    9.61260   0.00710    0.07386
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.57900    9.58020  -0.00120   -0.01253
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.70120   10.70320  -0.00200   -0.01869
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.25000    7.17000   0.08000    1.11576
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.36000   10.20000   0.16000    1.56863
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.77970   10.79000  -0.01030   -0.09546
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.52530    9.53450  -0.00920   -0.09649
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.50920   10.52030  -0.01110   -0.10551
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.45740    9.46730  -0.00990   -0.10457
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.52900    9.54450  -0.01550   -0.16240
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59010   10.60630  -0.01620   -0.15274
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.87780   14.91250  -0.03470   -0.23269
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.59480    8.61490  -0.02010   -0.23332
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.22920   40.19220   0.03700    0.09206
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.89260   46.04280  -0.15020   -0.32622
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     46.50810   46.65470  -0.14660   -0.31422
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 47.16440   47.28780  -0.12340   -0.26096
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.61280   48.79080  -0.17800   -0.36482
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  46.69700   46.82630  -0.12930   -0.27613
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 50.26640   50.38210  -0.11570   -0.22965
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                52.11580   51.98520   0.13060    0.25123
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  49.76680   49.78410  -0.01730   -0.03475
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       11.02750   11.01790   0.00960    0.08713
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  49.88690   50.04710  -0.16020   -0.32010
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.86930   39.82590   0.04340    0.10897
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51660   11.51560   0.00100    0.00868
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.99020    9.97360   0.01660    0.16644
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.21110   14.14810   0.06300    0.44529
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.21100   10.12780   0.08320    0.82150
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
群益大印度基金-人民幣                                              12.85360   12.85360   0.00000    0.00000
群益大印度基金-美元                                                11.62070   11.57730   0.04340    0.37487
群益大印度基金-新臺幣                                              11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.42520   12.35090   0.07430    0.60158
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.51920   11.40750   0.11170    0.97918
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.00000   10.92000   0.08000    0.73260
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.00120   10.97180   0.02940    0.26796
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.30430    9.24460   0.05970    0.64578
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.91000    8.87000   0.04000    0.45096
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.97240    9.91280   0.05960    0.60124
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.46920    8.38710   0.08210    0.97888
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.10000    9.03000   0.07000    0.77519
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.18580    9.16120   0.02460    0.26852
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.06280    8.01110   0.05170    0.64535
群益中小型股基金                                                   47.58000   47.41000   0.17000    0.35857
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.93150   10.95570  -0.02420   -0.22089
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.75650    9.74160   0.01490    0.15295
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.30620    9.31180  -0.00560   -0.06014
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.22100    9.27240  -0.05140   -0.55433
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.22860    8.24350  -0.01490   -0.18075
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.84980    7.88090  -0.03110   -0.39462
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59470   10.60110  -0.00640   -0.06037
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65410   11.66110  -0.00700   -0.06003
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.21300   11.21960  -0.00660   -0.05883
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.44480   10.47130  -0.02650   -0.25307
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.62480    9.66180  -0.03700   -0.38295
群益中國新機會基金N-美元                                            8.49650    8.49730  -0.00080   -0.00941
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.53560    8.56840  -0.03280   -0.38280
群益中國新機會基金-美元                                             9.08420    9.08510  -0.00090   -0.00991
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
群益平衡王基金                                                     20.54130   20.42180   0.11950    0.58516
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99370    9.97850   0.01520    0.15233
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.08140   10.08760  -0.00620   -0.06146
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99370    9.97850   0.01520    0.15233
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.08140   10.08760  -0.00620   -0.06146
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99380    9.97860   0.01520    0.15233
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.08140   10.08750  -0.00610   -0.06047
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.06410   10.07010  -0.00600   -0.05958
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99480    9.96650   0.02830    0.28395
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.08250   10.07540   0.00710    0.07047
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99480    9.96650   0.02830    0.28395
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.08250   10.07540   0.00710    0.07047
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99480    9.96650   0.02830    0.28395
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.08250   10.07540   0.00710    0.07047
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.08490   10.07760   0.00730    0.07244
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.99490    9.97160   0.02330    0.23366
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.08260   10.08060   0.00200    0.01984
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.99490    9.97160   0.02330    0.23366
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.08260   10.08060   0.00200    0.01984
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.99480    9.97150   0.02330    0.23367
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.08260   10.08060   0.00200    0.01984
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.07710   10.07490   0.00220    0.02184
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.64000    6.61000   0.03000    0.45386
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.88890   12.78620   0.10270    0.80321
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.82620   11.68830   0.13790    1.17981
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.40000   11.29000   0.11000    0.97431
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.94920   10.90710   0.04210    0.38599
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.04540    9.96930   0.07610    0.76334
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.77630   10.69050   0.08580    0.80258
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.52720   10.49820   0.02900    0.27624
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.29530   10.26670   0.02860    0.27857
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.22440    9.24500  -0.02060   -0.22282
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.22240    9.23520  -0.01280   -0.13860
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.58850   10.55920   0.02930    0.27748
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.61850   10.58900   0.02950    0.27859
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.38730    9.40830  -0.02100   -0.22321
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.86780    9.88150  -0.01370   -0.13864
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.50990   11.50140   0.00850    0.07390
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.87330    7.90350  -0.03020   -0.38211
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85930   10.85230   0.00700    0.06450
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.65150   10.64300   0.00850    0.07986
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.84800   10.86250  -0.01450   -0.13349
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94710    9.99890  -0.05180   -0.51806
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88020    9.92180  -0.04160   -0.41928
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.06300   10.12710  -0.06410   -0.63296
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85940   10.85240   0.00700    0.06450
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.65140   10.64290   0.00850    0.07987
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.84790   10.86240  -0.01450   -0.13349
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94710    9.99900  -0.05190   -0.51905
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88000    9.92170  -0.04170   -0.42029
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.06300   10.12710  -0.06410   -0.63296
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.72880    9.71240   0.01640    0.16886
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.91840   15.89150   0.02690    0.16927
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.97000   15.97000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.34000   11.22000   0.12000    1.06952
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.32270   10.29810   0.02460    0.23888
群益印度中小基金N-美元                                              8.33050    8.27970   0.05080    0.61355
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.00000    7.97000   0.03000    0.37641
群益印度中小基金-人民幣                                            13.97460   13.94130   0.03330    0.23886
群益印度中小基金-美元                                              11.91490   11.84220   0.07270    0.61391
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.01000   13.95000   0.06000    0.43011
群益多利策略組合基金                                               12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.38000   14.39000  -0.01000   -0.06949
群益多重資產組合基金                                               15.91000   15.88000   0.03000    0.18892
群益安家基金                                                       26.39770   26.16400   0.23370    0.89321
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16960   16.16930   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               20.89000   20.89000   0.00000    0.00000
群益亞太中小基金                                                   10.58000   10.48000   0.10000    0.95420
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.62000   16.50000   0.12000    0.72727
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.89020   10.89770  -0.00750   -0.06882
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          8.00600    8.03750  -0.03150   -0.39191
群益店頭市場基金                                                  101.21000  101.46000  -0.25000   -0.24640
群益東方盛世基金                                                    8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
群益東協成長基金-人民幣                                            13.51020   13.38120   0.12900    0.96404
群益東協成長基金-美元                                              11.40010   11.24910   0.15100    1.34233
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.46000   11.34000   0.12000    1.05820
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.31610   12.29170   0.02440    0.19851
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.30910   11.25370   0.05540    0.49228
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.78810   10.75470   0.03340    0.31056
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.99190   10.03050  -0.03860   -0.38483
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.17790    9.18630  -0.00840   -0.09144
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.75320    8.77720  -0.02400   -0.27344
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.15530   11.12080   0.03450    0.31023
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.77800    9.81580  -0.03780   -0.38509
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.34090    9.34940  -0.00850   -0.09091
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.77860    9.80530  -0.02670   -0.27230
群益長安基金                                                       31.46000   31.08000   0.38000    1.22265
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.42740   10.32630   0.10110    0.97905
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.77420   15.62120   0.15300    0.97944
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.49000   15.37000   0.12000    0.78074
群益真善美基金                                                     16.03150   16.05320  -0.02170   -0.13518
群益馬拉松基金                                                    125.24000  123.96000   1.28000    1.03259
群益深証中小板基金                                                 12.37000   12.26000   0.11000    0.89723
群益創新科技基金                                                   34.75000   34.41000   0.34000    0.98808
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.68610   10.72130  -0.03520   -0.32832
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.45510    9.45080   0.00430    0.04550
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.63730   11.67560  -0.03830   -0.32803
群益華夏盛世基金-美元                                              10.42530   10.42060   0.00470    0.04510
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.48000   17.51000  -0.03000   -0.17133
群益奧斯卡基金                                                     31.33000   30.99000   0.34000    1.09713
群益新興金鑽基金-美元                                              11.23550   11.04220   0.19330    1.75056
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.73000    8.59000   0.14000    1.62980
群益葛萊美基金                                                     24.66000   24.49000   0.17000    0.69416
群益道瓊美國地產ETF基金                                            23.34000   23.20000   0.14000    0.60345
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.61000    7.67000  -0.06000   -0.78227
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.53000   14.28000   0.25000    1.75070
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.75020   11.72210   0.02810    0.23972
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.13630   11.06820   0.06810    0.61528
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.33790   11.29260   0.04530    0.40115
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.27930   11.31820  -0.03890   -0.34369
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.68970   10.68630   0.00340    0.03182
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.88310   10.90310  -0.02000   -0.18343
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.75000   11.72190   0.02810    0.23972
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.13670   11.06860   0.06810    0.61525
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.27930   11.31820  -0.03890   -0.34369
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.68920   10.68580   0.00340    0.03182
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.09250   10.11100  -0.01850   -0.18297
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.26880   13.24170   0.02710    0.20466
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.98720   11.94860   0.03860    0.32305
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.86940   11.84460   0.02480    0.20938
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.77320    8.82120  -0.04800   -0.54414
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06720    9.08290  -0.01570   -0.17285
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.39000    8.42000  -0.03000   -0.35629
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.53910    8.57210  -0.03300   -0.38497
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.43460   10.40100   0.03360    0.32305
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.03090   10.04850  -0.01760   -0.17515
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.89000    9.73000   0.16000    1.64440
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.94000    9.79000   0.15000    1.53218
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.90000    9.75000   0.15000    1.53846
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.99000    9.85000   0.14000    1.42132
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.88000    9.73000   0.15000    1.54162
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.89000    9.73000   0.16000    1.64440
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.94000    9.79000   0.15000    1.53218
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.90000    9.75000   0.15000    1.53846
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.99000    9.85000   0.14000    1.42132
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.88000    9.73000   0.15000    1.54162
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
德信大發基金                                                       31.48000   31.30000   0.18000    0.57508
德信中國精選成長基金                                               11.84000   11.72000   0.12000    1.02389
德信台灣主流中小基金                                               21.32000   21.17000   0.15000    0.70855
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99270   11.99250   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.87000   35.04000  -0.17000   -0.48516
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.08600   11.07080   0.01520    0.13730
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.93770   10.92050   0.01720    0.15750
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72320   11.72300   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.72000   17.60000   0.12000    0.68182
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.22000   17.02000   0.20000    1.17509
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.94860   10.99510  -0.04650   -0.42292
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.68000   16.75350  -0.07350   -0.43871
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.26220    8.28090  -0.01870   -0.22582
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.08830   11.08880  -0.00050   -0.00451
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.17030   12.17180  -0.00150   -0.01232
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.15490   14.18700  -0.03210   -0.22626
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摩根大歐洲基金                                                     16.88000   16.66000   0.22000    1.32053
摩根中小基金                                                       22.96000   22.92000   0.04000    0.17452
摩根中國A股基金                                                    15.62000   15.57000   0.05000    0.32113
摩根中國A股基金(美元)                                              12.06000   12.00000   0.06000    0.50000
摩根中國亮點基金                                                   13.19000   12.97000   0.22000    1.69622
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.38760   11.31170   0.07590    0.67099
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.87820   12.80870   0.06950    0.54260
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.61170    9.53310   0.07860    0.82450
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.31350   13.22470   0.08880    0.67147
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.67480   15.59050   0.08430    0.54071
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.92000   19.80000   0.12000    0.60606
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.92000   19.80000   0.12000    0.60606
摩根台灣增長基金                                                   50.96000   50.58000   0.38000    0.75129
摩根平衡基金                                                       27.88000   27.71000   0.17000    0.61350
摩根全球α基金                                                     18.36000   18.21000   0.15000    0.82372
摩根全球平衡基金                                                   16.44020   16.34320   0.09700    0.59352
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.52570    9.50620   0.01950    0.20513
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73890   10.72010   0.01880    0.17537
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07820   10.05270   0.02550    0.25366
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.75680   11.73280   0.02400    0.20455
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.50330   10.47670   0.02660    0.25390
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.46330   10.31600   0.14730    1.42788
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.93410   13.73800   0.19610    1.42743
摩根亞洲基金                                                       58.70000   57.69000   1.01000    1.75074
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.40510    8.41180  -0.00670   -0.07965
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.97280    9.98400  -0.01120   -0.11218
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.78060    8.78220  -0.00160   -0.01822
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.85030   12.86060  -0.01030   -0.08009
摩根東方內需機會基金                                               18.56000   18.25000   0.31000    1.69863
摩根東方科技基金                                                   32.51000   32.27000   0.24000    0.74372
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.48000    9.27000   0.21000    2.26537
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.68000    9.45000   0.23000    2.43386
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.09000    8.87000   0.22000    2.48027
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.58000   11.33000   0.25000    2.20653
摩根金龍收成基金                                                   22.64000   22.28000   0.36000    1.61580
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13970   15.13950   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.12000   14.25000  -0.13000   -0.91228
摩根新金磚五國基金                                                 12.37000   12.17000   0.20000    1.64339
摩根新絲路基金                                                      9.16000    9.01000   0.15000    1.66482
摩根新興35基金                                                     13.38000   13.19000   0.19000    1.44049
摩根新興日本基金                                                   23.28000   23.43000  -0.15000   -0.64020
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.19270    7.17030   0.02240    0.31240
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.60740    9.57860   0.02880    0.30067
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.37110    9.33780   0.03330    0.35662
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.17060   11.13590   0.03470    0.31160
摩根新興科技基金                                                   55.12000   54.77000   0.35000    0.63904
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.78980    8.66390   0.12590    1.45316
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.46900    9.32650   0.14250    1.52790
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.89210    8.74960   0.14250    1.62865
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.50910   10.35840   0.15070    1.45486
摩根龍揚基金                                                       33.82000   33.28000   0.54000    1.62260
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.47000   10.40000   0.07000    0.67308
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.05000   10.96000   0.09000    0.82117
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.12000   12.04000   0.08000    0.66445
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.36780    9.37060  -0.00280   -0.02988
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.60340   11.60690  -0.00350   -0.03015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.56000   20.54000   0.02000    0.09737
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62040   12.62030   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.52000   11.39000   0.13000    1.14135
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.96430   10.97590  -0.01160   -0.10569
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.57150   10.54430   0.02720    0.25796
聯邦中國龍基金                                                     27.58000   27.37000   0.21000    0.76726
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.45280   12.44160   0.01120    0.09002
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.69630   11.70070  -0.00440   -0.03760
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.65510   10.67260  -0.01750   -0.16397
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.19320   10.18360   0.00960    0.09427
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.62710    9.63070  -0.00360   -0.03738
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.76310    8.77740  -0.01430   -0.16292
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.71760    9.62840   0.08920    0.92643
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.03550    9.96460   0.07090    0.71152
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.20100    9.11650   0.08450    0.92689
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.49800    9.43090   0.06710    0.71149
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.74270   11.66430   0.07840    0.67214
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.62770   11.56450   0.06320    0.54650
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.90580   10.86720   0.03860    0.35520
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.81180   10.73960   0.07220    0.67228
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.69040   10.63230   0.05810    0.54645
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                   10.02560    9.99010   0.03550    0.35535
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.53320   24.31390   0.21930    0.90195
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.47350    9.36420   0.10930    1.16721
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.94940    9.85570   0.09370    0.95072
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.42040    9.31180   0.10860    1.16626
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.88090    9.78780   0.09310    0.95118
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23130   13.23110   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.79000   13.70000   0.09000    0.65693
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.81970   16.81860   0.00110    0.00654
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.92260   12.85840   0.06420    0.49928
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.58250   12.50190   0.08060    0.64470
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.95680   11.88010   0.07670    0.64562
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.50740   12.49610   0.01130    0.09043
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.79350   11.80690  -0.01340   -0.11349
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.61030   10.60030   0.01000    0.09434
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.83120    8.84110  -0.00990   -0.11198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.45000   37.03000   0.42000    1.13422
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.10000   19.00000   0.10000    0.52632
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.48000   18.31000   0.17000    0.92845
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.42000   12.34000   0.08000    0.64830
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.41000   16.35000   0.06000    0.36697
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.93000   11.89000   0.04000    0.33642
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.77000   12.72000   0.05000    0.39308
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.90000   11.86000   0.04000    0.33727
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.56000   0.02000    0.26455
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.16000   15.05000   0.11000    0.73090
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.48000   11.34000   0.14000    1.23457
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.33000   14.20000   0.13000    0.91549
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.24000   14.10000   0.14000    0.99291
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.26000   14.13000   0.13000    0.92003
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.14000    9.03000   0.11000    1.21816
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.90000   14.77000   0.13000    0.88016
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.65000    9.53000   0.12000    1.25918
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.98000   20.82000   0.16000    0.76849
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.03000   18.89000   0.14000    0.74113
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.17000   13.09000   0.08000    0.61115
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.77000   14.65000   0.12000    0.81911
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.73000   15.61000   0.12000    0.76874
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.71000   14.60000   0.11000    0.75342
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.70000   14.59000   0.11000    0.75394
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.56000   12.46000   0.10000    0.80257
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.81000   14.70000   0.11000    0.74830
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.67000   12.58000   0.09000    0.71542
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.15000   13.05000   0.10000    0.76628
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.74000   19.70000   0.04000    0.20305
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.43000   18.40000   0.03000    0.16304
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.14000   0.02000    0.15221
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.12000   0.02000    0.14164
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.09000   0.02000    0.15279
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.09000   14.06000   0.03000    0.21337
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.19000   14.16000   0.03000    0.21186
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.04410   15.04400   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.13680   11.10520   0.03160    0.28455
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.82320   13.76830   0.05490    0.39874
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.47350    7.45220   0.02130    0.28582
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.35000   14.33000   0.02000    0.13957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.37550   10.34090   0.03460    0.33459
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.78220   10.72420   0.05800    0.54083
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21350   10.18020   0.03330    0.32711
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.28200   10.26280   0.01920    0.18708
瀚亞中小型股基金                                                   22.18000   22.10000   0.08000    0.36199
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.95000   12.87000   0.08000    0.62160
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.25000   13.16000   0.09000    0.68389
瀚亞巴西基金                                                        5.62000    5.48000   0.14000    2.55474
瀚亞外銷基金                                                       41.59000   41.29000   0.30000    0.72657
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.01240    9.97170   0.04070    0.40816
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.92730    9.87480   0.05250    0.53166
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.93120    9.89080   0.04040    0.40846
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.92830    9.89900   0.02930    0.29599
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01000    9.97050   0.03950    0.39617
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95380    9.90070   0.05310    0.53633
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.92240    9.88110   0.04130    0.41797
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.91960    9.88950   0.03010    0.30436
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.64250   11.64450  -0.00200   -0.01718
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.98930   10.98270   0.00660    0.06009
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.93670   12.94380  -0.00710   -0.05485
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.00790   11.03590  -0.02800   -0.25372
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.44710    7.44860  -0.00150   -0.02014
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.02130    8.01650   0.00480    0.05988
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.22280    8.22730  -0.00450   -0.05470
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.17180    7.18990  -0.01810   -0.25174
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.78720    8.79210  -0.00490   -0.05573
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.15820    9.16000  -0.00180   -0.01965
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37920    9.37360   0.00560    0.05974
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.15910    9.16410  -0.00500   -0.05456
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.40000   12.30000   0.10000    0.81301
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.52000   11.40000   0.12000    1.05263
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.38000   11.29000   0.09000    0.79717
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.44000   10.33000   0.11000    1.06486
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.33000   10.25000   0.08000    0.78049
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.38810   10.38800   0.00010    0.00096
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90080    9.90870  -0.00790   -0.07973
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.41870    9.40200   0.01670    0.17762
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.55580    9.55570   0.00010    0.00105
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.94000   13.88000   0.06000    0.43228
瀚亞印度基金-美元                                                  12.63000   12.55000   0.08000    0.63745
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.49000   28.36000   0.13000    0.45839
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.44000   13.25000   0.19000    1.43396
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.80000   10.64000   0.16000    1.50376
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.65000   11.44000   0.21000    1.83566
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.04000    9.83000   0.21000    2.13632
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.38000   14.10000   0.28000    1.98582
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.75000    8.59000   0.16000    1.86263
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.58000    6.44000   0.14000    2.17391
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.44000    8.28000   0.16000    1.93237
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.31000   11.19000   0.12000    1.07239
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.66800   12.60140   0.06660    0.52851
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.59150   14.73430  -0.14280   -0.96917
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.19640   11.11740   0.07900    0.71060
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.02710   10.96480   0.06230    0.56818
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.88050   12.85270   0.02780    0.21630
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.13660    9.08820   0.04840    0.53256
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.91450   10.01160  -0.09710   -0.96987
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.87370    8.81110   0.06260    0.71047
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.72910    8.67980   0.04930    0.56799
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.40950    9.39080   0.01870    0.19913
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.02820   15.02690   0.00130    0.00865
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.88630   10.89010  -0.00380   -0.03489
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.26410   10.24130   0.02280    0.22263
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.70100   12.69980   0.00120    0.00945
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.38000   18.14000   0.24000    1.32304
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63330   13.63310   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.56000   29.15000   0.41000    1.40652
瀚亞高科技基金                                                     62.04000   61.68000   0.36000    0.58366
瀚亞理財通基金                                                     26.94000   26.69000   0.25000    0.93668
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.14000    8.10000   0.04000    0.49383
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.40000    8.38000   0.02000    0.23866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.18000    8.14000   0.04000    0.49140
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.41000    8.39000   0.02000    0.23838
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.40000    8.39000   0.01000    0.11919
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       22.61000   22.50000   0.11000    0.48889
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.30560   14.22920   0.07640    0.53692
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.38740    9.33730   0.05010    0.53656
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.30060   11.24370   0.05690    0.50606
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.94270   12.05310  -0.11040   -0.91595
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.26310   10.20700   0.05610    0.54962
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.78820   10.77970   0.00850    0.07885
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.39830    8.35600   0.04230    0.50622
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.34140    8.41860  -0.07720   -0.91702
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.70930    8.64320   0.06610    0.76476
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.25990    8.21470   0.04520    0.55023
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.17870    8.17230   0.00640    0.07831
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.29260   14.30880  -0.01620   -0.11322
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.97750   11.00700  -0.02950   -0.26801
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                           10.00370   10.00350   0.00020    0.00200
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.65400   11.66720  -0.01320   -0.11314
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.47490   10.50310  -0.02820   -0.26849
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.12640   10.13790  -0.01150   -0.11344
瀚亞歐洲基金                                                       10.34000   10.19000   0.15000    1.47203
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