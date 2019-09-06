[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/05 108/09/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.79500 10.76430 0.03070 0.28520 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.59350 10.56340 0.03010 0.28495 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.70820 10.67850 0.02970 0.27813 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.59340 10.56410 0.02930 0.27735 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.52000 22.09000 0.43000 1.94658 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.75000 21.97000 0.78000 3.55030 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.21380 43.27970 -0.06590 -0.15227 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.42920 39.31220 0.11700 0.29762 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94870 9.93180 0.01690 0.17016 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.50160 10.48010 0.02150 0.20515 中國信託台灣活力基金 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.40850 10.44770 -0.03920 -0.37520 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.25210 10.26840 -0.01630 -0.15874 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.12540 9.13990 -0.01450 -0.15865 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.46940 10.46310 0.00630 0.06021 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28890 9.28380 0.00510 0.05493 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.96400 11.87370 0.09030 0.76050 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.11030 10.03390 0.07640 0.76142 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.08310 11.00950 0.07360 0.66851 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.63090 9.56690 0.06400 0.66897 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 48.00430 48.13190 -0.12760 -0.26510 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 44.25140 44.44450 -0.19310 -0.43447 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 49.08360 49.22540 -0.14180 -0.28806 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.84200 49.95310 -0.11110 -0.22241 中國信託智能運動基金-台幣 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873 中國信託智能運動基金-美元 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04420 11.04400 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.56140 10.56170 -0.00030 -0.00284 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.67230 9.67260 -0.00030 -0.00310 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.72890 10.71110 0.01780 0.16618 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.82510 9.80870 0.01640 0.16720 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.79890 40.83480 -0.03590 -0.08792 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 42.17480 42.18300 -0.00820 -0.01944 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 46.25250 46.48760 -0.23510 -0.50573 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.60680 46.83770 -0.23090 -0.49298 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.46110 46.66170 -0.20060 -0.42990 元大2001基金 66.82000 65.89000 0.93000 1.41144 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.60820 49.85380 -0.24560 -0.49264 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.89120 47.12120 -0.23000 -0.48810 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.09000 20.93000 0.16000 0.76445 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.74750 11.74670 0.00080 0.00681 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59580 10.57240 0.02340 0.22133 元大上證50基金 33.16000 32.73000 0.43000 1.31378 元大大中華TMT基金-人民幣 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 元大大中華TMT基金-新台幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.19000 12.88000 0.31000 2.40683 元大大中華價值指數基金-美元 11.88900 11.56500 0.32400 2.80156 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.32200 15.91200 0.41000 2.57667 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.49400 11.47600 0.01800 0.15685 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.82200 10.78200 0.04000 0.37099 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.01000 0.02000 0.66445 元大中國平衡基金-新台幣 13.27000 13.14000 0.13000 0.98935 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.30510 45.28820 0.01690 0.03732 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.18340 11.20200 -0.01860 -0.16604 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.16780 10.18470 -0.01690 -0.16594 元大中國機會債券基金-新台幣 10.06860 10.06380 0.00480 0.04770 元大巴西指數基金 6.82400 6.62200 0.20200 3.05044 元大日經225基金 26.84000 26.30000 0.54000 2.05323 元大台商收成基金 23.19000 23.00000 0.19000 0.82609 元大台灣50單日反向1倍基金 11.35000 11.45000 -0.10000 -0.87336 元大台灣50單日正向2倍基金 41.19000 40.45000 0.74000 1.82942 元大台灣中型100基金 34.08000 33.86000 0.22000 0.64973 元大台灣加權股價指數基金 26.32700 26.07900 0.24800 0.95096 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.57000 10.43000 0.14000 1.34228 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.47000 10.34000 0.13000 1.25725 元大台灣卓越50基金 83.32000 82.26000 1.06000 1.28860 元大台灣金融基金 18.37000 18.24000 0.13000 0.71272 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.58000 32.42000 0.16000 0.49352 元大台灣高股息基金 27.87000 27.67000 0.20000 0.72280 元大台灣電子科技基金 37.40000 36.93000 0.47000 1.27268 元大全球ETF成長組合基金 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 元大全球ETF穩健組合基金 15.25000 15.22000 0.03000 0.19711 元大全球人工智慧ETF基金 23.82000 23.39000 0.43000 1.83839 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.02000 13.94000 0.08000 0.57389 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.07000 14.02000 0.05000 0.35663 元大全球不動產證券化基金-美元 12.71600 12.61500 0.10100 0.80063 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.54000 6.52000 0.02000 0.30675 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.12000 7.08000 0.04000 0.56497 元大全球股票入息基金-美元配息 8.22000 8.13600 0.08400 1.03245 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.27000 8.21000 0.06000 0.73082 元大全球新興市場精選組合基金 13.38000 13.25000 0.13000 0.98113 元大全球農業商機基金 17.91000 17.87000 0.04000 0.22384 元大印尼指數基金 9.53200 9.53000 0.00200 0.02099 元大印度指數基金 9.25400 9.24100 0.01300 0.14068 元大印度基金 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938 元大多多基金 18.10000 18.01000 0.09000 0.49972 元大多福基金 55.01000 54.58000 0.43000 0.78783 元大亞太成長基金 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.55420 9.53610 0.01810 0.18981 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62920 7.61480 0.01440 0.18911 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.75500 8.69800 0.05700 0.65532 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.92500 9.91200 0.01300 0.13115 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.23860 10.23760 0.00100 0.00977 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.46350 10.46000 0.00350 0.03346 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21530 10.21190 0.00340 0.03329 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.62740 10.64660 -0.01920 -0.18034 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.37670 10.39540 -0.01870 -0.17989 元大卓越基金 43.38000 43.27000 0.11000 0.25422 元大店頭基金 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51060 10.51000 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.93650 9.96300 -0.02650 -0.26598 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.05200 33.16230 -0.11030 -0.33261 元大美國政府20年期(以上)債券基金 47.38990 47.60870 -0.21880 -0.45958 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.09600 15.09020 0.00580 0.03844 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.94680 28.00750 -0.06070 -0.21673 元大美國政府7至10年期債券基金 44.30660 44.43520 -0.12860 -0.28941 元大高科技基金 20.67000 20.52000 0.15000 0.73099 元大得利貨幣市場基金 16.34190 16.34170 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04390 12.04380 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 元大富櫃50基金 13.21000 13.17000 0.04000 0.30372 元大華夏中小基金 7.49000 7.43000 0.06000 0.80754 元大新中國基金-人民幣 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 元大新中國基金-美元 9.22000 9.10800 0.11200 1.22969 元大新中國基金-新台幣 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225 元大新主流基金 26.27000 25.86000 0.41000 1.58546 元大新東協平衡基金-美元 9.36000 9.30700 0.05300 0.56946 元大新東協平衡基金-新台幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.25790 11.26180 -0.00390 -0.03463 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.99840 9.95930 0.03910 0.39260 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.55290 11.53230 0.02060 0.17863 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.47340 9.45650 0.01690 0.17871 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.72180 10.71850 0.00330 0.03079 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.92050 9.91750 0.00300 0.03025 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.07490 11.09510 -0.02020 -0.18206 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.25660 10.27530 -0.01870 -0.18199 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.24200 10.24350 -0.00150 -0.01464 元大新興亞洲基金 10.85000 10.70000 0.15000 1.40187 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.71860 9.68540 0.03320 0.34278 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.00580 8.97500 0.03080 0.34318 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.15740 10.14420 0.01320 0.13012 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.42720 9.41500 0.01220 0.12958 元大萬泰貨幣市場基金 15.17810 15.17790 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.45000 38.15000 0.30000 0.78637 元大實質多重資產基金-人民幣 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 元大實質多重資產基金-美元 8.32800 8.25200 0.07600 0.92099 元大實質多重資產基金-新台幣 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644 元大滬深300單日反向1倍基金 11.94000 12.12000 -0.18000 -1.48515 元大滬深300單日正向2倍基金 18.97000 18.44000 0.53000 2.87419 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.48000 20.24000 0.24000 1.18577 元大摩臺基金 39.01000 38.52000 0.49000 1.27207 元大標普500基金 27.92000 27.73000 0.19000 0.68518 元大標普500單日反向1倍基金 12.22000 12.37000 -0.15000 -1.21261 元大標普500單日正向2倍基金 35.89000 35.14000 0.75000 2.13432 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.17000 21.15000 0.02000 0.09456 元大標智滬深300基金 18.44000 18.22000 0.22000 1.20746 元大歐洲50基金 25.24000 25.02000 0.22000 0.87930 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.16690 9.15120 0.01570 0.17156 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30500 10.30480 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.97000 15.95000 0.02000 0.12539 日盛上選基金 37.88000 37.54000 0.34000 0.90570 日盛小而美基金 19.45000 19.35000 0.10000 0.51680 日盛中國內需動力基金 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.43740 12.48510 -0.04770 -0.38206 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86080 9.89860 -0.03780 -0.38187 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.49390 12.50920 -0.01530 -0.12231 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.90150 9.91360 -0.01210 -0.12205 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.36460 11.39480 -0.03020 -0.26503 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.98890 9.01280 -0.02390 -0.26518 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 日盛日盛基金 12.45000 12.37000 0.08000 0.64673 日盛目標收益組合基金(美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.65350 10.63820 0.01530 0.14382 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45900 9.44550 0.01350 0.14293 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.46370 10.46170 0.00200 0.01912 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29050 9.28870 0.00180 0.01938 日盛全球智能車基金(美元) 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54330 2.55040 -0.00710 -0.27839 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65950 1.66410 -0.00460 -0.27643 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38710 0.38720 -0.00010 -0.02583 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25310 0.25320 -0.00010 -0.03949 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83180 12.85300 -0.02120 -0.16494 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.26550 8.27920 -0.01370 -0.16547 日盛亞洲機會基金 7.04000 6.98000 0.06000 0.85960 日盛首選基金 18.30000 18.25000 0.05000 0.27397 日盛高科技基金 19.75000 19.60000 0.15000 0.76531 日盛貨幣市場基金 14.85010 14.84980 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 42.99000 42.69000 0.30000 0.70274 日盛精選五虎基金 37.68000 37.61000 0.07000 0.18612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55980 13.55960 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.83000 34.95000 -0.12000 -0.34335 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.56000 9.19000 0.37000 4.02612 台新MSCI中國基金 19.80000 19.43000 0.37000 1.90427 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.22000 19.96000 0.26000 1.30261 台新大眾貨幣市場基金 14.23650 14.23630 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.26000 50.20000 0.06000 0.11952 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58030 0.58000 0.00030 0.05172 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.17000 18.19900 -0.02900 -0.15935 台新中國精選中小基金-美元 0.33420 0.33490 -0.00070 -0.20902 台新中國精選中小基金-新台幣 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 台新主流基金 26.20000 26.31000 -0.11000 -0.41809 台新北美收益資產證券化基金(A) 25.05000 24.96000 0.09000 0.36058 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.80340 0.79890 0.00450 0.56327 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.65000 17.59000 0.06000 0.34110 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56520 0.56200 0.00320 0.56940 台新台灣中小基金 39.90000 39.91000 -0.01000 -0.02506 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.36020 11.38140 -0.02120 -0.18627 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.14100 10.11310 0.02790 0.27588 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.77380 11.74150 0.03230 0.27509 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11860 10.09710 0.02150 0.21293 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.36600 11.34200 0.02400 0.21160 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66410 8.67130 -0.00720 -0.08303 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28140 0.28100 0.00040 0.14235 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.78690 12.79750 -0.01060 -0.08283 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41030 0.40970 0.00060 0.14645 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.21000 39.12000 0.09000 0.23006 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.97000 44.08000 -0.11000 -0.24955 台新真吉利貨幣市場基金 11.13810 11.13800 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.79610 33.78760 0.00850 0.02516 台新智慧生活基金-美元 10.58700 10.47530 0.11170 1.06632 台新智慧生活基金-新台幣 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.97340 7.91590 0.05750 0.72639 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.28930 8.24720 0.04210 0.51048 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.09980 9.03420 0.06560 0.72613 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47170 9.42350 0.04820 0.51149 台新新興市場債券基金(A類型) 11.47850 11.36750 0.11100 0.97647 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36020 0.35600 0.00420 1.17978 台新新興市場債券基金(B類型) 8.10230 8.02390 0.07840 0.97708 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26850 0.26540 0.00310 1.16805 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.30000 0.10000 1.88679 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.50000 23.48000 0.02000 0.08518 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.73440 10.77010 -0.03570 -0.33147 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.11550 10.10770 0.00780 0.07717 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.25590 10.25860 -0.00270 -0.02632 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.78900 10.82630 -0.03730 -0.34453 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.15870 10.15060 0.00810 0.07980 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.30310 10.30590 -0.00280 -0.02717 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 45.88430 46.03480 -0.15050 -0.32693 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 45.41150 45.59360 -0.18210 -0.39940 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.96950 38.90220 0.06730 0.17300 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.39920 11.39840 0.00080 0.00702 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92240 9.90470 0.01770 0.17870 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34920 9.36000 -0.01080 -0.11538 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.05410 11.06690 -0.01280 -0.11566 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69750 7.69260 0.00490 0.06370 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.16960 9.16380 0.00580 0.06329 永豐中小基金 55.89000 55.43000 0.46000 0.82988 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83870 1.84480 -0.00610 -0.33066 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58820 2.59300 -0.00480 -0.18511 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.17510 8.18810 -0.01300 -0.15877 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15030 11.16800 -0.01770 -0.15849 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.05000 4.98000 0.07000 1.40562 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.15000 21.83000 0.32000 1.46587 永豐主流品牌基金 19.10000 18.74000 0.36000 1.92102 永豐永豐基金 34.51000 34.27000 0.24000 0.70032 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.12650 9.13050 -0.00400 -0.04381 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.68740 9.69170 -0.00430 -0.04437 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.09380 9.11460 -0.02080 -0.22821 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.65510 9.67720 -0.02210 -0.22837 永豐亞洲民生消費基金 12.00000 11.95000 0.05000 0.41841 永豐南非幣2021保本基金 14.25600 14.25320 0.00280 0.01964 永豐貨幣市場基金 13.95170 13.95150 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17870 2.18490 -0.00620 -0.28377 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71100 2.71870 -0.00770 -0.28322 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80210 7.81090 -0.00880 -0.11266 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.01740 11.02980 -0.01240 -0.11242 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20080 7.19620 0.00460 0.06392 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.63320 11.62570 0.00750 0.06451 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.54000 10.41000 0.13000 1.24880 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.00000 7.87000 0.13000 1.65184 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.57000 18.29000 0.28000 1.53089 永豐臺灣加權ETF基金 55.10000 54.54000 0.56000 1.02677 永豐領航科技基金 40.81000 40.42000 0.39000 0.96487 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.57000 11.47000 0.10000 0.87184 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.05000 10.96000 0.09000 0.82117 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.00000 9.91000 0.09000 0.90817 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 永豐趨勢平衡基金 43.06000 42.84000 0.22000 0.51354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.93320 11.93230 0.00090 0.00754 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77410 9.76970 0.00440 0.04504 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.42660 10.42190 0.00470 0.04510 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86430 9.86440 -0.00010 -0.00101 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.35450 10.35470 -0.00020 -0.00193 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82730 9.82530 0.00200 0.02036 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.60920 10.60700 0.00220 0.02074 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86700 9.86870 -0.00170 -0.01723 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.43190 10.43370 -0.00180 -0.01725 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.33000 15.24000 0.09000 0.59055 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.58000 19.44000 0.14000 0.72016 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.39000 19.22000 0.17000 0.88450 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07400 10.07920 -0.00520 -0.05159 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07400 10.07920 -0.00520 -0.05159 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.98360 9.98720 -0.00360 -0.03605 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.98360 9.98720 -0.00360 -0.03605 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20840 10.21530 -0.00690 -0.06755 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20830 10.21520 -0.00690 -0.06755 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05940 10.06290 -0.00350 -0.03478 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05940 10.06290 -0.00350 -0.03478 兆豐國際生命科學基金 14.68000 14.65000 0.03000 0.20478 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.50350 10.45690 0.04660 0.44564 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.68370 10.62000 0.06370 0.59981 兆豐國際全球基金 30.88000 30.70000 0.18000 0.58632 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52220 10.52160 0.00060 0.00570 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.30880 10.33500 -0.02620 -0.25351 兆豐國際國民基金 23.67000 23.46000 0.21000 0.89514 兆豐國際第一基金 13.87000 13.73000 0.14000 1.01966 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.79270 10.81440 -0.02170 -0.20066 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21030 8.22680 -0.01650 -0.20056 兆豐國際萬全基金 21.38000 21.20000 0.18000 0.84906 兆豐國際電子基金 27.34000 27.01000 0.33000 1.22177 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.33000 22.07000 0.26000 1.17807 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.32000 15.44000 -0.12000 -0.77720 兆豐國際豐台灣基金 36.98000 36.62000 0.36000 0.98307 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56770 12.56750 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.58000 9.46000 0.12000 1.26850 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.54000 9.41000 0.13000 1.38151 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.74510 9.69170 0.05340 0.55099 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.76240 9.70730 0.05510 0.56761 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.87690 9.84140 0.03550 0.36072 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.78160 9.73150 0.05010 0.51482 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.87290 9.80240 0.07050 0.71921 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.74530 9.69190 0.05340 0.55098 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.76450 9.70940 0.05510 0.56749 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.88500 9.84960 0.03540 0.35941 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.78600 9.73590 0.05010 0.51459 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.88090 9.81020 0.07070 0.72068 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.88000 10.86720 0.01280 0.11779 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.60350 10.59030 0.01320 0.12464 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.87050 10.86160 0.00890 0.08194 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55930 10.54680 0.01250 0.11852 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.66890 10.65550 0.01340 0.12576 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.66760 10.65890 0.00870 0.08162 合庫台灣基金 12.40000 12.26000 0.14000 1.14192 合庫全球高收益債券基金A類型 11.83710 11.83190 0.00520 0.04395 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.81690 12.79480 0.02210 0.17273 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.40050 11.38120 0.01930 0.16958 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.18120 12.15930 0.02190 0.18011 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19290 8.18930 0.00360 0.04396 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46440 9.44780 0.01660 0.17570 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15690 9.14140 0.01550 0.16956 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.84000 8.82310 0.01690 0.19154 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30120 9.28540 0.01580 0.17016 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.01000 10.87000 0.14000 1.28795 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518 合庫全球新興市場基金 9.14000 8.95000 0.19000 2.12291 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 合庫貨幣市場基金 10.18160 10.18150 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.98720 9.96400 0.02320 0.23284 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.36450 10.33830 0.02620 0.25343 合庫新興多重收益基金A類型 10.64350 10.63050 0.01300 0.12229 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.15120 12.12050 0.03070 0.25329 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.48840 15.45070 0.03770 0.24400 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.72100 8.70020 0.02080 0.23907 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57070 9.54650 0.02420 0.25350 合庫新興多重收益基金B類型 7.96040 7.95070 0.00970 0.12200 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.69810 8.67660 0.02150 0.24779 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.62530 10.59500 0.03030 0.28598 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.98000 11.78000 0.20000 1.69779 安本標準兩岸價值基金 美元 11.33000 11.09000 0.24000 2.16411 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.63000 11.41000 0.22000 1.92813 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19930 10.20200 -0.00270 -0.02647 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18030 10.18600 -0.00570 -0.05596 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.91340 9.88220 0.03120 0.31572 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15340 10.16130 -0.00790 -0.07775 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.24410 10.24680 -0.00270 -0.02635 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.22290 10.22870 -0.00580 -0.05670 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.94680 9.91560 0.03120 0.31466 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.18780 10.19570 -0.00790 -0.07748 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25050 11.25200 -0.00150 -0.01333 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.72220 9.69040 0.03180 0.32816 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77150 9.75970 0.01180 0.12091 安聯中國東協基金 15.13000 14.90000 0.23000 1.54362 安聯中國策略基金-美元 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486 安聯中國策略基金-新臺幣 16.38000 16.34000 0.04000 0.24480 安聯中華新思路基金-人民幣 16.08000 16.00000 0.08000 0.50000 安聯中華新思路基金-美元 14.38000 14.25000 0.13000 0.91228 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.73000 13.64000 0.09000 0.65982 安聯台灣大壩基金 33.67000 33.64000 0.03000 0.08918 安聯台灣科技基金 56.75000 57.14000 -0.39000 -0.68253 安聯台灣貨幣市場基金 12.55840 12.55820 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 38.75000 38.53000 0.22000 0.57098 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.92950 10.92320 0.00630 0.05768 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.10550 16.10700 -0.00150 -0.00931 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98340 9.98430 -0.00090 -0.00901 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.06780 10.06860 -0.00080 -0.00795 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.12000 12.05000 0.07000 0.58091 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 安聯四季成長組合基金-美元 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.42890 13.42030 0.00860 0.06408 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.96270 10.95440 0.00830 0.07577 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 13.05740 13.05350 0.00390 0.02988 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65880 9.65210 0.00670 0.06941 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.58060 9.57330 0.00730 0.07625 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11160 9.10890 0.00270 0.02964 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.31350 10.30590 0.00760 0.07374 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.31880 10.31570 0.00310 0.03005 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.55760 12.55690 0.00070 0.00557 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35790 11.35720 0.00070 0.00616 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97510 10.97720 -0.00210 -0.01913 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56730 8.56600 0.00130 0.01518 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42480 8.42430 0.00050 0.00594 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11440 8.11600 -0.00160 -0.01971 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20270 10.20160 0.00110 0.01078 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08470 10.08660 -0.00190 -0.01884 安聯全球人口趨勢基金 12.33000 12.25000 0.08000 0.65306 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.73000 32.71000 0.02000 0.06114 安聯全球油礦金趨勢基金 7.68000 7.60000 0.08000 1.05263 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.65390 12.65590 -0.00200 -0.01580 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.66410 10.66580 -0.00170 -0.01594 安聯全球新興市場基金 16.85000 16.57000 0.28000 1.68980 安聯全球農金趨勢基金 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 安聯全球綠能趨勢基金 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 安聯亞洲動態策略基金 22.27000 21.97000 0.30000 1.36550 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.09350 10.08510 0.00840 0.08329 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.13010 10.12290 0.00720 0.07113 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.06110 10.05220 0.00890 0.08854 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.03140 10.02410 0.00730 0.07282 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.07550 10.06660 0.00890 0.08841 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.03750 10.03050 0.00700 0.06979 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00770 10.00140 0.00630 0.06299 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07170 10.06530 0.00640 0.06358 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00770 10.00140 0.00630 0.06299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.63260 10.62990 0.00270 0.02540 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.16390 10.16130 0.00260 0.02559 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.27660 91.39830 -0.12170 -0.13315 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.31320 13.31590 -0.00270 -0.02028 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.49470 68.59090 -0.09620 -0.14025 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86340 9.86540 -0.00200 -0.02027 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79680 2.79800 -0.00120 -0.04289 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.98010 10.97070 0.00940 0.08568 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.36510 2.37000 -0.00490 -0.20675 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86300 8.85540 0.00760 0.08582 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.40760 10.38600 0.02160 0.20797 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.26230 10.21840 0.04390 0.42962 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.73880 10.69390 0.04490 0.41987 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.21450 10.17250 0.04200 0.41288 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.24320 10.20170 0.04150 0.40679 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.30670 10.28530 0.02140 0.20806 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12950 10.08630 0.04320 0.42830 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.51430 10.47070 0.04360 0.41640 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.11330 10.07180 0.04150 0.41204 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14890 10.10780 0.04110 0.40662 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.93140 9.89820 0.03320 0.33541 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.10370 10.06950 0.03420 0.33964 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.91280 9.88150 0.03130 0.31675 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.84020 9.81040 0.02980 0.30376 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.94760 9.91430 0.03330 0.33588 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.05460 10.02060 0.03400 0.33930 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.91250 9.88130 0.03120 0.31575 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.84070 9.81100 0.02970 0.30272 宏利台灣動力基金A類型 32.15000 32.01000 0.14000 0.43736 宏利台灣動力基金I類型 32.15000 32.01000 0.14000 0.43736 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.99450 9.93960 0.05490 0.55234 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97930 9.94480 0.03450 0.34691 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.50180 7.46060 0.04120 0.55223 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51890 7.48780 0.03110 0.41534 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566 宏利全球債券組合基金 13.90630 13.90790 -0.00160 -0.01150 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02560 3.02220 0.00340 0.11250 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.54920 12.54390 0.00530 0.04225 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.99800 8.99450 0.00350 0.03891 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.65920 2.66690 -0.00770 -0.28872 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65790 11.66890 -0.01100 -0.09427 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27270 3.15760 0.11510 3.64517 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53860 0.52880 0.00980 1.85325 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.22000 14.96000 0.26000 1.73797 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.48320 12.46770 0.01550 0.12432 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.02260 11.00690 0.01570 0.14264 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57750 10.57090 0.00660 0.06244 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75210 8.73950 0.01260 0.14417 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37970 8.36770 0.01200 0.14341 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25780 8.25190 0.00590 0.07150 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39150 8.38040 0.01110 0.13245 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071 宏利美國銀行機會基金(台幣) 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95680 2.93970 0.01710 0.58169 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42700 0.42460 0.00240 0.56524 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.88380 12.82140 0.06240 0.48669 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97400 0.96860 0.00540 0.55751 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32920 7.29320 0.03600 0.49361 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03470 2.02250 0.01220 0.60321 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29330 0.29160 0.00170 0.58299 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.91030 8.86660 0.04370 0.49286 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32240 0.32060 0.00180 0.56145 宏利萬利貨幣市場基金 13.69620 13.69610 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.43000 2.37000 0.06000 2.53165 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.09000 10.87000 0.22000 2.02392 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.08000 26.84000 0.24000 0.89419 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.08000 26.84000 0.24000 0.89419 宏利澳幣保本基金 12.71660 12.71880 -0.00220 -0.01730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.94000 10.83000 0.11000 1.01570 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.10000 9.96000 0.14000 1.40562 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.61000 0.13000 1.11972 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.54780 10.61060 -0.06280 -0.59186 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.39030 9.40540 -0.01510 -0.16055 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.98690 9.02070 -0.03380 -0.37469 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.44590 11.48900 -0.04310 -0.37514 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 貝萊德新台幣基金 12.97820 12.97800 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 28.10000 27.84000 0.26000 0.93391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46040 11.45390 0.00650 0.05675 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93490 9.91180 0.02310 0.23306 保德信大中華基金-人民幣 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389 保德信大中華基金-美元 10.11000 9.97000 0.14000 1.40421 保德信大中華基金-新台幣 30.57000 30.23000 0.34000 1.12471 保德信中小型股基金 53.14000 53.08000 0.06000 0.11304 保德信中國中小基金-人民幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 保德信中國中小基金-美元 8.84000 8.77000 0.07000 0.79818 保德信中國中小基金-新臺幣 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.13760 10.09680 0.04080 0.40409 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.24230 10.20620 0.03610 0.35371 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.26030 10.21860 0.04170 0.40808 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.40740 11.36110 0.04630 0.40753 保德信中國品牌基金-人民幣 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 保德信中國品牌基金-美元 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.99000 27.78000 0.21000 0.75594 保德信全球消費商機基金 19.74000 19.58000 0.16000 0.81716 保德信全球基礎建設基金 14.19000 14.08000 0.11000 0.78125 保德信全球資源基金 6.94000 6.86000 0.08000 1.16618 保德信全球醫療生化基金-美元 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.75000 31.82000 -0.07000 -0.21999 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.19830 10.17280 0.02550 0.25067 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.67480 10.64830 0.02650 0.24887 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.34700 10.34320 0.00380 0.03674 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.82790 10.82400 0.00390 0.03603 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.69030 9.63570 0.05460 0.56664 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.89310 10.83230 0.06080 0.56128 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.35990 9.32750 0.03240 0.34736 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.50160 10.46520 0.03640 0.34782 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.31120 8.29870 0.01250 0.15063 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.50000 11.48270 0.01730 0.15066 保德信亞太基金 19.88000 19.52000 0.36000 1.84426 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.86050 8.86900 -0.00850 -0.09584 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.33160 12.34340 -0.01180 -0.09560 保德信店頭市場基金 38.34000 38.63000 -0.29000 -0.75071 保德信拉丁美洲基金 6.93000 6.77000 0.16000 2.36337 保德信金平衡基金 31.15000 30.93000 0.22000 0.71128 保德信金滿意基金 44.51000 44.40000 0.11000 0.24775 保德信科技島基金 29.24000 29.18000 0.06000 0.20562 保德信高成長基金 99.51000 99.09000 0.42000 0.42386 保德信貨幣市場基金 15.85330 15.85310 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.59000 10.49420 0.09580 0.91289 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.94960 10.87380 0.07580 0.69709 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.06820 10.99190 0.07630 0.69415 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.71550 10.66430 0.05120 0.48011 保德信新世紀基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.28000 8.26560 0.01440 0.17422 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.49760 10.47590 0.02170 0.20714 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.84320 11.82270 0.02050 0.17340 保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266 保德信瑞騰基金 15.66360 15.66360 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.18000 10.05000 0.13000 1.29353 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.42010 9.40280 0.01730 0.18399 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.96720 9.94940 0.01780 0.17891 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.39650 9.38910 0.00740 0.07881 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.70920 9.70280 0.00640 0.06596 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.66950 9.66230 0.00720 0.07452 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10580 10.09530 0.01050 0.10401 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.50270 9.48690 0.01580 0.16655 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86750 9.85100 0.01650 0.16750 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19760 10.19210 0.00550 0.05396 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80770 9.79100 0.01670 0.17056 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19330 10.17680 0.01650 0.16213 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.72090 9.69960 0.02130 0.21960 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.03780 10.01580 0.02200 0.21965 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79030 9.77440 0.01590 0.16267 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34140 10.33130 0.01010 0.09776 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.65140 9.63290 0.01850 0.19205 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.03700 10.01770 0.01930 0.19266 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.95240 9.96630 -0.01390 -0.13947 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.95590 9.96980 -0.01390 -0.13942 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.19760 10.22490 -0.02730 -0.26700 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.89440 9.89890 -0.00450 -0.04546 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.89460 9.89910 -0.00450 -0.04546 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.17210 10.22510 -0.05300 -0.51833 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21400 10.19540 0.01860 0.18244 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89190 9.86480 0.02710 0.27471 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98290 9.94800 0.03490 0.35082 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35690 10.32060 0.03630 0.35172 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.09370 10.07300 0.02070 0.20550 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.74020 10.71690 0.02330 0.21741 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.95530 9.91030 0.04500 0.45407 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.25390 10.20770 0.04620 0.45260 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44080 10.43010 0.01070 0.10259 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43550 10.41320 0.02230 0.21415 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57070 10.57050 0.00020 0.00189 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.05880 10.05890 -0.00010 -0.00099 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.06120 10.06130 -0.00010 -0.00099 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.97300 10.01360 -0.04060 -0.40545 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.97410 10.01280 -0.03870 -0.38651 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.02270 10.00770 0.01500 0.14988 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.02390 10.00900 0.01490 0.14887 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.97690 10.05380 -0.07690 -0.76488 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.97740 10.05380 -0.07640 -0.75991 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.19060 10.16670 0.02390 0.23508 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.19050 10.17130 0.01920 0.18877 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.26200 10.26410 -0.00210 -0.02046 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.44630 10.44930 -0.00300 -0.02871 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.95950 9.93130 0.02820 0.28395 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.05480 10.02630 0.02850 0.28425 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97260 1.98360 -0.01100 -0.55455 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84750 2.85030 -0.00280 -0.09824 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28790 0.28870 -0.00080 -0.27710 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45410 0.45340 0.00070 0.15439 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21090 8.24400 -0.03310 -0.40150 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08550 12.07730 0.00820 0.06790 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.77650 9.81900 -0.04250 -0.43283 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.53630 12.54780 -0.01150 -0.09165 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62930 8.65000 -0.02070 -0.23931 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10640 11.09340 0.01300 0.11719 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.53650 10.50870 0.02780 0.26454 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.38850 10.37110 0.01740 0.16777 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.85000 19.74000 0.11000 0.55724 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4603.36000 4576.52000 26.84000 0.58647 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10210 10.11440 -0.01230 -0.12161 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.98670 11.00000 -0.01330 -0.12091 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03140 10.04990 -0.01850 -0.18408 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.27850 9.26230 0.01620 0.17490 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86600 9.84880 0.01720 0.17464 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.32630 9.31970 0.00660 0.07082 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.67030 9.65990 0.01040 0.10766 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.29340 10.31260 -0.01920 -0.18618 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.86060 5.86700 -0.00640 -0.10908 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.86750 10.81490 0.05260 0.48637 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.53170 10.46470 0.06700 0.64025 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.45640 11.36280 0.09360 0.82374 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.68490 10.60000 0.08490 0.80094 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02500 8.96760 0.05740 0.64008 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.28080 9.20490 0.07590 0.82456 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.16780 9.09480 0.07300 0.80266 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.36620 10.30020 0.06600 0.64076 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.76340 10.67540 0.08800 0.82433 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.74980 10.66430 0.08550 0.80174 柏瑞巨人基金 13.20000 13.10000 0.10000 0.76336 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70750 13.70730 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.64000 16.62000 0.02000 0.12034 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.42280 14.41440 0.00840 0.05828 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74650 12.72040 0.02610 0.20518 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.29440 13.26830 0.02610 0.19671 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.54010 8.53520 0.00490 0.05741 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78340 6.77940 0.00400 0.05900 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65370 8.63610 0.01760 0.20380 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48090 8.46930 0.01160 0.13697 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.71710 10.69610 0.02100 0.19633 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39860 8.39450 0.00410 0.04884 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.93560 12.90920 0.02640 0.20451 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.49290 12.48560 0.00730 0.05847 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.34700 13.32880 0.01820 0.13655 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.10220 12.07850 0.02370 0.19622 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98390 8.97870 0.00520 0.05791 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67330 9.65360 0.01970 0.20407 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.69090 9.67760 0.01330 0.13743 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52760 9.50890 0.01870 0.19666 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41390 9.40940 0.00450 0.04782 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.78870 10.77480 0.01390 0.12900 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.75450 10.73310 0.02140 0.19938 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.50360 10.47600 0.02760 0.26346 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.63810 10.63850 -0.00040 -0.00376 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.85210 9.83940 0.01270 0.12907 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.56630 9.54720 0.01910 0.20006 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.69610 10.72420 -0.02810 -0.26202 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.57270 9.54750 0.02520 0.26394 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70340 9.70380 -0.00040 -0.00412 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.76850 10.75460 0.01390 0.12925 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.75490 10.73350 0.02140 0.19938 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.50410 10.47640 0.02770 0.26440 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.63920 10.63970 -0.00050 -0.00470 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.85190 9.83920 0.01270 0.12908 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.56650 9.54750 0.01900 0.19900 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.88110 10.90960 -0.02850 -0.26124 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.57290 9.54770 0.02520 0.26394 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.70400 9.70450 -0.00050 -0.00515 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33420 11.35120 -0.01700 -0.14976 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.76830 12.77640 -0.00810 -0.06340 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.00270 12.00690 -0.00420 -0.03498 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.92450 8.93780 -0.01330 -0.14881 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.61400 9.62010 -0.00610 -0.06341 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.51130 9.51470 -0.00340 -0.03573 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.02930 11.04580 -0.01650 -0.14938 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.88940 11.89700 -0.00760 -0.06388 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59550 11.59950 -0.00400 -0.03448 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.92470 8.93810 -0.01340 -0.14992 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61460 9.62070 -0.00610 -0.06340 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.51180 9.51510 -0.00330 -0.03468 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.11000 12.87000 0.24000 1.86480 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.77000 13.49000 0.28000 2.07561 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.00000 8.82000 0.18000 2.04082 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.38000 8.22000 0.16000 1.94647 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.99000 8.81000 0.18000 2.04313 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.06000 10.85000 0.21000 1.93548 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.77000 10.55000 0.22000 2.08531 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.03000 10.81000 0.22000 2.03515 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.86000 12.70000 0.16000 1.25984 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.27000 13.13000 0.14000 1.06626 柏瑞拉丁美洲基金 9.91000 9.65000 0.26000 2.69430 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.44860 12.46290 -0.01430 -0.11474 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.55310 10.55090 0.00220 0.02085 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.89790 7.90700 -0.00910 -0.11509 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.39000 10.38780 0.00220 0.02118 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.38250 12.38740 -0.00490 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0.04050 0.43567 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.84050 10.80730 0.03320 0.30720 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40530 11.35570 0.04960 0.43679 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.42830 9.38900 0.03930 0.41857 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.93910 8.91170 0.02740 0.30746 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.53630 9.49490 0.04140 0.43602 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.28780 12.30420 -0.01640 -0.13329 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.07750 13.08180 -0.00430 -0.03287 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.87870 11.88080 -0.00210 -0.01768 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.49450 9.50720 -0.01270 -0.13358 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.13090 10.13420 -0.00330 -0.03256 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.09840 10.10020 -0.00180 -0.01782 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.32650 12.33060 -0.00410 -0.03325 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.96310 10.97770 -0.01460 -0.13300 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.31820 11.32020 -0.00200 -0.01767 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.11510 10.12870 -0.01360 -0.13427 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.66320 9.67610 -0.01290 -0.13332 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.37580 10.37920 -0.00340 -0.03276 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.83570 9.83740 -0.00170 -0.01728 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.19000 19.16000 0.03000 0.15658 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.83000 17.76000 0.07000 0.39414 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.52800 13.52780 0.00020 0.00148 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23320 10.16690 0.06630 0.65212 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.27930 11.20410 0.07520 0.67118 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.24520 12.26950 -0.02430 -0.19805 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.73480 10.65610 0.07870 0.73854 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.81920 8.76210 0.05710 0.65167 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.38280 9.32030 0.06250 0.67058 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.23510 9.25350 -0.01840 -0.19884 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.29880 9.23050 0.06830 0.73994 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.95180 8.89390 0.05790 0.65101 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.18620 9.12500 0.06120 0.67068 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.08080 11.10290 -0.02210 -0.19905 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.24230 9.17450 0.06780 0.73900 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.75950 46.87870 -0.11920 -0.25427 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.77450 9.69670 0.07780 0.80233 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.80210 9.80720 -0.00510 -0.05200 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.85000 11.02000 -0.17000 -1.54265 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.54000 34.55000 0.99000 2.86541 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.83860 11.83780 0.00080 0.00676 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.65210 1.64500 0.00710 0.43161 國泰大中華基金 21.21000 21.09000 0.12000 0.56899 國泰小龍基金-新台幣 15.94000 15.75000 0.19000 1.20635 國泰中小成長基金-新台幣 45.85000 45.39000 0.46000 1.01344 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.59990 4.57300 0.02690 0.58824 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70310 0.69600 0.00710 1.02011 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75290 0.74530 0.00760 1.01972 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.19000 20.03000 0.16000 0.79880 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 45.21890 45.53070 -0.31180 -0.68481 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.46690 2.45560 0.01130 0.46017 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34280 0.33980 0.00300 0.88287 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.78440 10.71200 0.07240 0.67588 國泰中國新興債券基金-美元 0.33530 0.33420 0.00110 0.32914 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.34390 10.32990 0.01400 0.13553 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.45410 4.41760 0.03650 0.82624 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61780 0.61020 0.00760 1.24549 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.54000 19.34000 0.20000 1.03413 國泰中港台基金-人民幣 3.43480 3.41580 0.01900 0.55624 國泰中港台基金-美元 0.48240 0.47770 0.00470 0.98388 國泰中港台基金-新台幣 15.08000 14.96000 0.12000 0.80214 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.97750 9.91120 0.06630 0.66894 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.16850 10.14940 0.01910 0.18819 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.31870 10.32130 -0.00260 -0.02519 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.16000 25.61000 0.55000 2.14760 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.61000 12.84000 -0.23000 -1.79128 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.13000 30.09000 1.04000 3.45630 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35770 0.35740 0.00030 0.08394 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33450 0.33570 -0.00120 -0.35746 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33540 0.33660 -0.00120 -0.35651 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.22880 11.24530 -0.01650 -0.14673 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.51230 10.56840 -0.05610 -0.53083 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.54460 10.60400 -0.05940 -0.56017 國泰台灣貨幣市場基金 12.46820 12.46800 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42270 0.42000 0.00270 0.64286 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37220 0.37060 0.00160 0.43173 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45150 0.44860 0.00290 0.64646 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56230 0.56180 0.00050 0.08900 國泰全球高股息基金-人民幣 2.57090 2.55320 0.01770 0.69325 國泰全球高股息基金-美元 0.36000 0.35600 0.00400 1.12360 國泰全球高股息基金-新台幣 11.30000 11.20000 0.10000 0.89286 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53230 0.52940 0.00290 0.54779 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50280 0.50000 0.00280 0.56000 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.83000 14.78000 0.05000 0.33829 國泰全球資源基金-美元 0.16380 0.16210 0.00170 1.04874 國泰全球資源基金-新台幣 5.22000 5.17000 0.05000 0.96712 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60180 0.59690 0.00490 0.82091 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.88000 18.76000 0.12000 0.63966 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.28000 18.17000 0.11000 0.60539 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88540 0.88310 0.00230 0.26045 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.70000 20.54000 0.16000 0.77897 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.43000 22.27000 0.16000 0.71846 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.57720 2.57140 0.00580 0.22556 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36190 0.35950 0.00240 0.66759 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30830 0.30620 0.00210 0.68583 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.28660 11.23340 0.05320 0.47359 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.61480 9.56950 0.04530 0.47338 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53150 0.53100 0.00050 0.09416 國泰亞洲成長基金-美元 0.38590 0.38360 0.00230 0.59958 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845 國泰科技生化基金 36.46000 36.07000 0.39000 1.08123 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.35000 29.14000 0.21000 0.72066 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.48000 12.60000 -0.12000 -0.95238 國泰美國費城半導體基金 15.04000 14.67000 0.37000 2.52215 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 49.51020 49.64720 -0.13700 -0.27595 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.45180 15.44640 0.00540 0.03496 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 28.66630 28.72030 -0.05400 -0.18802 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 47.43870 47.46160 -0.02290 -0.04825 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 48.16590 48.09460 0.07130 0.14825 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.68150 43.73770 -0.05620 -0.12849 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32130 0.31950 0.00180 0.56338 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 10.03260 9.98790 0.04470 0.44754 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.09430 10.04930 0.04500 0.44779 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32140 0.31930 0.00210 0.65769 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.03330 9.97940 0.05390 0.54011 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.11110 10.05660 0.05450 0.54193 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32140 0.31910 0.00230 0.72078 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.03530 9.97310 0.06220 0.62368 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.12200 10.05910 0.06290 0.62530 國泰紐幣2021保本基金 12.94800 12.94500 0.00300 0.02317 國泰紐幣八年期保本基金 13.33750 13.33380 0.00370 0.02775 國泰紐幣保本基金 12.78580 12.78330 0.00250 0.01956 國泰國泰基金-新台幣A 24.32000 24.12000 0.20000 0.82919 國泰富時中國A50基金 21.97000 21.78000 0.19000 0.87236 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 50.42410 50.58680 -0.16270 -0.32163 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35230 0.35190 0.00040 0.11367 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52860 0.53100 -0.00240 -0.45198 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.44690 41.37800 0.06890 0.16651 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.33000 21.04000 0.29000 1.37833 國泰新興市場基金-美元 0.38170 0.37500 0.00670 1.78667 國泰新興市場基金-新台幣 11.97000 11.78000 0.19000 1.61290 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.45600 2.45730 -0.00130 -0.05290 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49780 1.49860 -0.00080 -0.05338 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35450 0.35310 0.00140 0.39649 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21830 0.21750 0.00080 0.36782 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.75840 10.72960 0.02880 0.26842 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.43730 6.42010 0.01720 0.26791 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.34000 15.06000 0.28000 1.85923 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 48.24120 48.42790 -0.18670 -0.38552 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 48.44920 48.64620 -0.19700 -0.40496 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.35450 44.40750 -0.05300 -0.11935 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.88000 12.99000 -0.11000 -0.84681 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.99000 37.36000 0.63000 1.68630 國泰標普北美科技ETF基金 23.61000 23.28000 0.33000 1.41753 國泰歐洲精選基金-美元 0.35300 0.34800 0.00500 1.43678 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.53000 10.40000 0.13000 1.25000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.78370 38.75220 0.03150 0.08129 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.78000 21.51000 0.27000 1.25523 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.37000 19.09000 0.28000 1.46674 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.40000 18.10000 0.30000 1.65746 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41980 0.41970 0.00010 0.02383 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.68820 12.69630 -0.00810 -0.06380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.58320 10.57620 0.00700 0.06619 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48990 10.48800 0.00190 0.01812 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.72010 10.74110 -0.02100 -0.19551 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.25290 10.24620 0.00670 0.06539 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19650 10.19470 0.00180 0.01766 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.36470 10.38500 -0.02030 -0.19547 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97380 9.95850 0.01530 0.15364 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.86220 9.85000 0.01220 0.12386 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.95630 9.94780 0.00850 0.08545 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.87920 9.89180 -0.01260 -0.12738 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97380 9.95840 0.01540 0.15464 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.85730 9.84510 0.01220 0.12392 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.95620 9.94770 0.00850 0.08545 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.87920 9.89180 -0.01260 -0.12738 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46510 11.46420 0.00090 0.00785 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83540 9.81930 0.01610 0.16396 第一金大中華基金 26.92000 26.72000 0.20000 0.74850 第一金小型精選基金 34.15000 34.01000 0.14000 0.41164 第一金中國世紀基金-人民幣 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833 第一金中國世紀基金-美元 8.66970 8.61240 0.05730 0.66532 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87570 9.88570 -0.01000 -0.10116 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.26990 8.27210 -0.00220 -0.02660 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.51100 11.52270 -0.01170 -0.10154 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.82180 9.82440 -0.00260 -0.02646 第一金中概平衡基金 28.92000 28.68000 0.24000 0.83682 第一金台灣貨幣市場基金 15.33600 15.33580 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.80400 178.80100 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.66200 15.49260 0.16940 1.09343 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.66100 15.49130 0.16970 1.09545 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.30000 15.16000 0.14000 0.92348 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.30000 15.17000 0.13000 0.85695 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.54070 10.38510 0.15560 1.49830 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.53900 10.38330 0.15570 1.49952 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.70000 10.56000 0.14000 1.32576 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.70000 10.56000 0.14000 1.32576 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.06640 10.01870 0.04770 0.47611 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.06650 10.01870 0.04780 0.47711 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.82840 12.72310 0.10530 0.82763 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.84550 12.74000 0.10550 0.82810 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.31000 12.24000 0.07000 0.57190 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83730 9.78200 0.05530 0.56532 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83090 9.77570 0.05520 0.56467 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48910 9.44660 0.04250 0.44990 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51340 9.47080 0.04260 0.44980 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.78430 10.72370 0.06060 0.56510 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.44270 10.39590 0.04680 0.45018 第一金全球大趨勢基金 25.26000 25.04000 0.22000 0.87859 第一金全球不動產證券化基金A 9.46160 9.41120 0.05040 0.53553 第一金全球不動產證券化基金B 6.53180 6.49690 0.03490 0.53718 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.18130 10.14570 0.03560 0.35089 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.18170 10.14600 0.03570 0.35186 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.15920 11.12010 0.03910 0.35162 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.16110 11.12190 0.03920 0.35246 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62200 8.58580 0.03620 0.42163 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.64280 10.59820 0.04460 0.42083 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.23490 9.23800 -0.00310 -0.03356 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23330 9.23650 -0.00320 -0.03465 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.63320 7.62690 0.00630 0.08260 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62820 7.62140 0.00680 0.08922 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.41530 8.41630 -0.00100 -0.01188 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.41580 8.41690 -0.00110 -0.01307 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.69310 11.69620 -0.00310 -0.02650 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.69280 11.69670 -0.00390 -0.03334 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.22260 10.21420 0.00840 0.08224 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.22350 10.21500 0.00850 0.08321 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.02650 15.02840 -0.00190 -0.01264 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.02610 15.02800 -0.00190 -0.01264 第一金亞洲科技基金 18.21000 18.06000 0.15000 0.83056 第一金亞洲新興市場基金 12.85000 12.77000 0.08000 0.62647 第一金店頭市場基金 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.36710 10.35950 0.00760 0.07336 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.36710 10.35950 0.00760 0.07336 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.45510 10.46980 -0.01470 -0.14040 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.45510 10.46980 -0.01470 -0.14040 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.36710 10.35960 0.00750 0.07240 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.37830 10.37060 0.00770 0.07425 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.36710 10.35950 0.00760 0.07336 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.45510 10.46980 -0.01470 -0.14040 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.46640 10.48090 -0.01450 -0.13835 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.45510 10.46980 -0.01470 -0.14040 第一金創新趨勢基金 22.68000 22.41000 0.27000 1.20482 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 46.13210 46.21110 -0.07900 -0.17095 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 46.11000 46.27020 -0.16020 -0.34623 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.81140 47.94610 -0.13470 -0.28094 第一金電子基金 36.02000 35.67000 0.35000 0.98122 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.11000 18.88000 0.23000 1.21822 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.00000 19.79000 0.21000 1.06114 統一大中華中小基金(人民幣) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 統一大中華中小基金(美元) 8.02000 8.02000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 統一大東協高股息基金(美元) 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 統一大滿貫基金-A類型 37.29000 36.91000 0.38000 1.02953 統一大滿貫基金-I類型 37.29000 36.91000 0.38000 1.02953 統一大龍印基金 15.00000 14.91000 0.09000 0.60362 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 統一大龍騰中國基金(美元) 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 統一中小基金 25.72000 25.49000 0.23000 0.90231 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.11010 10.15350 -0.04340 -0.42744 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03770 9.04010 -0.00240 -0.02655 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.84920 8.86720 -0.01800 -0.20300 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.72480 12.77950 -0.05470 -0.42803 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33300 11.33600 -0.00300 -0.02646 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.05250 11.07500 -0.02250 -0.20316 統一台灣動力基金 20.13000 19.82000 0.31000 1.56408 統一全天候基金-A類型 118.15000 117.25000 0.90000 0.76759 統一全天候基金-I類型 118.89000 117.99000 0.90000 0.76278 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.65260 8.64740 0.00520 0.06013 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.02990 7.99290 0.03700 0.46291 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.14420 8.12400 0.02020 0.24865 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.36320 9.35750 0.00570 0.06091 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.69740 8.65730 0.04010 0.46319 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.81360 8.79170 0.02190 0.24910 統一全球債券組合基金 12.50450 12.50260 0.00190 0.01520 統一全球新科技基金(人民幣) 16.64000 16.54000 0.10000 0.60459 統一全球新科技基金(美元) 15.05000 14.91000 0.14000 0.93897 統一全球新科技基金(新台幣) 14.67000 14.56000 0.11000 0.75549 統一亞太基金 25.62000 25.46000 0.16000 0.62844 統一亞洲大金磚基金 12.39000 12.28000 0.11000 0.89577 統一奔騰基金 62.86000 62.38000 0.48000 0.76948 統一強棒貨幣市場基金 16.74830 16.74810 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 統一強漢基金(美元) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 統一強漢基金(新台幣) 27.77000 27.67000 0.10000 0.36140 統一統信基金 32.07000 31.78000 0.29000 0.91252 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 39.66900 39.80300 -0.13400 -0.33666 統一黑馬基金 63.10000 62.54000 0.56000 0.89543 統一新亞洲科技能源基金 16.94000 16.89000 0.05000 0.29603 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.21610 8.22120 -0.00510 -0.06203 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.97670 10.98340 -0.00670 -0.06100 統一經建基金 50.01000 49.67000 0.34000 0.68452 統一龍馬基金 73.09000 72.28000 0.81000 1.12064 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.91000 21.66000 0.25000 1.15420 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.53000 50.03000 0.50000 0.99940 野村中國機會基金 15.00000 14.85000 0.15000 1.01010 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42250 10.42930 -0.00680 -0.06520 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36580 10.37110 -0.00530 -0.05110 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.48800 10.51600 -0.02800 -0.26626 野村巴西基金 6.67000 6.48000 0.19000 2.93210 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.34000 11.41000 -0.07000 -0.61350 野村台灣高股息基金 25.78000 25.52000 0.26000 1.01881 野村台灣運籌基金 39.36000 39.15000 0.21000 0.53640 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.92420 9.93060 -0.00640 -0.06445 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77840 9.77870 -0.00030 -0.00307 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83720 9.84300 -0.00580 -0.05893 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.55050 10.55740 -0.00690 -0.06536 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28770 10.28790 -0.00020 -0.00194 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05390 10.05980 -0.00590 -0.05865 野村平衡基金 20.71000 20.52000 0.19000 0.92593 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94670 9.94980 -0.00310 -0.03116 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.17330 10.19290 -0.01960 -0.19229 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95500 9.95540 -0.00040 -0.00402 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94690 9.95000 -0.00310 -0.03116 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.17340 10.19300 -0.01960 -0.19229 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95570 9.95610 -0.00040 -0.00402 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94830 9.95530 -0.00700 -0.07031 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02220 10.02220 0.00000 0.00000 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03440 10.03230 0.00210 0.02093 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.00700 10.01720 -0.01020 -0.10182 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.11000 14.98000 0.13000 0.86782 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866 野村全球生技醫療基金 16.63000 16.66000 -0.03000 -0.18007 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.37280 10.36640 0.00640 0.06174 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.31980 10.30780 0.01200 0.11642 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.28950 10.28810 0.00140 0.01361 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.62110 10.61570 0.00540 0.05087 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.52910 10.51730 0.01180 0.11220 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.50370 10.50240 0.00130 0.01238 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.36700 10.36560 0.00140 0.01351 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.02470 11.01860 0.00610 0.05536 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.88520 10.87270 0.01250 0.11497 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.86160 10.86020 0.00140 0.01289 野村全球品牌基金 29.07000 28.62000 0.45000 1.57233 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.56000 0.09000 0.71656 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.58000 10.48000 0.10000 0.95420 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.21000 19.06000 0.15000 0.78699 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.97000 11.86000 0.11000 0.92749 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.02860 11.02530 0.00330 0.02993 野村全球短期收益基金-美元計價 11.02220 11.01440 0.00780 0.07082 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80800 10.80860 -0.00060 -0.00555 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.47840 8.44790 0.03050 0.36104 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.30970 8.28510 0.02460 0.29692 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.92330 7.90890 0.01440 0.18207 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.89620 10.85670 0.03950 0.36383 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.40130 10.37040 0.03090 0.29796 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01460 9.99610 0.01850 0.18507 野村成長基金 33.16000 32.86000 0.30000 0.91296 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.28220 8.20750 0.07470 0.91014 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.28870 8.21480 0.07390 0.89960 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.55400 8.49130 0.06270 0.73840 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.58580 9.49980 0.08600 0.90528 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.44170 9.35750 0.08420 0.89981 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.72660 9.65530 0.07130 0.73845 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.00000 8.80000 0.20000 2.27273 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.03000 12.75000 0.28000 2.19608 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.16420 10.16160 0.00260 0.02559 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.09670 10.09770 -0.00100 -0.00990 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.05570 10.07320 -0.01750 -0.17373 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.61040 9.61000 0.00040 0.00416 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.61940 9.62060 -0.00120 -0.01247 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.78830 9.80550 -0.01720 -0.17541 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.14610 10.16370 -0.01760 -0.17317 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.73420 10.72720 0.00700 0.06525 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.65030 10.65150 -0.00120 -0.01127 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.83730 10.85640 -0.01910 -0.17593 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.81180 9.82680 -0.01500 -0.15264 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.80750 9.82380 -0.01630 -0.16592 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.76890 9.79710 -0.02820 -0.28784 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.31550 8.33960 -0.02410 -0.28898 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90220 8.91620 -0.01400 -0.15702 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.76260 8.77720 -0.01460 -0.16634 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.88050 9.90920 -0.02870 -0.28963 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.53060 13.56990 -0.03930 -0.28961 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.67210 12.69200 -0.01990 -0.15679 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.24650 10.26360 -0.01710 -0.16661 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52390 10.52390 0.00000 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47210 10.47030 0.00180 0.01719 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52960 10.53730 -0.00770 -0.07307 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.82430 10.82430 0.00000 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74750 10.74570 0.00180 0.01675 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72420 10.73220 -0.00800 -0.07454 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.79820 10.79780 0.00040 0.00370 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.71010 10.70750 0.00260 0.02428 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.95000 10.96900 -0.01900 -0.17322 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.29900 10.30040 -0.00140 -0.01359 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87580 9.86310 0.01270 0.12876 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49560 9.48700 0.00860 0.09065 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00610 9.00750 -0.00140 -0.01554 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.52190 11.52360 -0.00170 -0.01475 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.54410 10.52350 0.02060 0.19575 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.70010 11.66700 0.03310 0.28371 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.10160 11.07190 0.02970 0.26825 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.88040 10.85940 0.02100 0.19338 野村泰國基金 43.73000 43.12000 0.61000 1.41466 野村高科技基金 11.55000 11.43000 0.12000 1.04987 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.61030 10.52790 0.08240 0.78268 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.18120 10.08570 0.09550 0.94689 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.81650 10.75850 0.05800 0.53911 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.55260 9.46440 0.08820 0.93191 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58520 9.51090 0.07430 0.78121 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.81340 9.74960 0.06380 0.65439 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.20250 12.08840 0.11410 0.94388 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.34500 14.28990 0.05510 0.38559 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.05510 10.95300 0.10210 0.93216 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.10050 11.01450 0.08600 0.78079 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.54160 11.46660 0.07500 0.65407 野村貨幣市場基金 16.35170 16.35150 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.65000 14.51000 0.14000 0.96485 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.40530 10.41680 -0.01150 -0.11040 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.91270 9.88380 0.02890 0.29240 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12630 10.11850 0.00780 0.07709 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.32450 10.31900 0.00550 0.05330 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.26040 10.25190 0.00850 0.08291 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27120 10.27310 -0.00190 -0.01849 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.73440 10.72880 0.00560 0.05220 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63440 10.62870 0.00570 0.05363 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.68690 10.68910 -0.00220 -0.02058 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.12680 10.04750 0.07930 0.78925 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.11680 10.03800 0.07880 0.78502 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.05680 9.99040 0.06640 0.66464 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.76790 10.68380 0.08410 0.78717 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.70540 10.62210 0.08330 0.78421 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.64760 10.57740 0.07020 0.66368 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.64360 10.64590 -0.00230 -0.02160 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97960 7.98140 -0.00180 -0.02255 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.37350 12.37620 -0.00270 -0.02182 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.11000 9.00000 0.11000 1.22222 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40880 10.40980 -0.00100 -0.00961 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.65780 10.67840 -0.02060 -0.19291 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33660 10.33600 0.00060 0.00580 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.50920 10.53100 -0.02180 -0.20701 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39410 10.40710 -0.01300 -0.12491 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40910 10.41030 -0.00120 -0.01153 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.65850 10.67920 -0.02070 -0.19383 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33640 10.33580 0.00060 0.00581 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.51370 10.53560 -0.02190 -0.20787 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39310 10.40610 -0.01300 -0.12493 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41040 10.41440 -0.00400 -0.03841 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66550 10.68940 -0.02390 -0.22359 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33630 10.33840 -0.00210 -0.02031 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.51090 10.53560 -0.02470 -0.23444 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39850 10.41490 -0.01640 -0.15747 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41040 10.41440 -0.00400 -0.03841 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.66750 10.69140 -0.02390 -0.22354 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34370 10.34580 -0.00210 -0.02030 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.52540 10.55010 -0.02470 -0.23412 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39980 10.41620 -0.01640 -0.15745 野村精選貨幣市場基金 12.12060 12.12050 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.87000 11.74000 0.13000 1.10733 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.03000 10.92000 0.11000 1.00733 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.26000 10.12000 0.14000 1.38340 野村積極成長基金 14.07000 13.94000 0.13000 0.93257 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.93000 10.83000 0.10000 0.92336 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 39.63000 39.28000 0.35000 0.89104 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.72970 10.72630 0.00340 0.03170 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55660 8.54420 0.01240 0.14513 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87100 7.86250 0.00850 0.10811 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71860 7.71630 0.00230 0.02981 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.32810 12.31000 0.01810 0.14703 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.01080 10.99890 0.01190 0.10819 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.83890 10.83560 0.00330 0.03046 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.91000 11.80000 0.11000 0.93220 野村環球基金-人民幣計價 18.01000 17.80000 0.21000 1.17978 野村環球基金-美元計價 13.87000 13.70000 0.17000 1.24088 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.75000 19.56000 0.19000 0.97137 野村鴻利基金 24.86000 24.63000 0.23000 0.93382 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91090 16.91070 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 21.30000 21.19000 0.11000 0.51911 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.50000 15.44000 0.06000 0.38860 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.86970 10.87400 -0.00430 -0.03954 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.23190 14.23750 -0.00560 -0.03933 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.98760 10.98790 -0.00030 -0.00273 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.51620 10.47500 0.04120 0.39332 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87710 10.88940 -0.01230 -0.11295 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.37610 10.34790 0.02820 0.27252 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40170 10.41740 -0.01570 -0.15071 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.10620 10.08050 0.02570 0.25495 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.05130 10.04770 0.00360 0.03583 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.41080 10.39850 0.01230 0.11829 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.57230 10.55470 0.01760 0.16675 凱基台商天下基金 14.45000 14.28000 0.17000 1.19048 凱基台灣精五門基金 22.95000 22.71000 0.24000 1.05680 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 48.13440 48.30960 -0.17520 -0.36266 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 49.99850 49.86700 0.13150 0.26370 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.53140 41.45290 0.07850 0.18937 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.57370 10.51490 0.05880 0.55921 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 48.27260 48.40570 -0.13310 -0.27497 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 49.54570 49.60950 -0.06380 -0.12860 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 50.37880 50.53710 -0.15830 -0.31324 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.49460 11.39690 0.09770 0.85725 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60410 11.60390 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.84000 30.59000 0.25000 0.81726 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.80000 22.54000 0.26000 1.15350 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.69880 21.40770 0.29110 1.35979 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.45000 17.20000 0.25000 1.45349 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.37260 16.11130 0.26130 1.62184 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.44000 7.36000 0.08000 1.08696 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 44.17210 44.28930 -0.11720 -0.26462 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.47670 44.56870 -0.09200 -0.20642 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.81940 44.92270 -0.10330 -0.22995 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.21910 11.13700 0.08210 0.73718 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.46820 12.43720 0.03100 0.24925 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 凱基護城河基金-台幣計價A 12.96000 12.85000 0.11000 0.85603 凱基護城河基金-美元計價B 12.47590 12.33920 0.13670 1.10785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.66250 10.58990 0.07260 0.68556 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.02150 9.91040 0.11110 1.12104 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.21930 10.12760 0.09170 0.90545 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.66230 10.58970 0.07260 0.68557 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.02150 9.91040 0.11110 1.12104 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.21930 10.12760 0.09170 0.90545 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.41000 12.59000 -0.18000 -1.42971 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.88000 33.97000 0.91000 2.67883 富邦NASDAQ-100基金 32.79000 32.44000 0.35000 1.07891 富邦上証180基金 31.75000 31.36000 0.39000 1.24362 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20580 0.20470 0.00110 0.53737 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.46000 6.44000 0.02000 0.31056 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.94000 6.04000 -0.10000 -1.65563 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.57000 48.17000 1.40000 2.90637 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.86290 12.83540 0.02750 0.21425 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.76100 11.72310 0.03790 0.32329 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.20420 11.16060 0.04360 0.39066 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.89210 10.86880 0.02330 0.21438 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.87410 9.84230 0.03180 0.32310 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.41720 9.38050 0.03670 0.39124 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.87440 19.82320 0.05120 0.25828 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.68740 11.68650 0.00090 0.00770 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.45410 10.43070 0.02340 0.22434 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.85810 13.90080 -0.04270 -0.30718 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99570 1.99800 -0.00230 -0.11512 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42150 9.45050 -0.02900 -0.30686 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40570 1.40730 -0.00160 -0.11369 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.67650 12.69310 -0.01660 -0.13078 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82620 1.82610 0.00010 0.00548 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.57320 10.58700 -0.01380 -0.13035 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54460 1.54450 0.00010 0.00647 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.05210 11.04050 0.01160 0.10507 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.98020 10.96830 0.01190 0.10849 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.55000 15.78000 -0.23000 -1.45754 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.78000 17.28000 0.50000 2.89352 富邦日本東証基金 19.81000 19.46000 0.35000 1.79856 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.69000 46.35000 0.34000 0.73355 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.62000 46.23000 0.39000 0.84361 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.43000 52.76000 0.67000 1.26990 富邦台灣心基金 23.34000 23.18000 0.16000 0.69025 富邦台灣釆吉50基金 47.08000 46.47000 0.61000 1.31267 富邦台灣科技指數基金 58.00000 57.05000 0.95000 1.66521 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 50.34500 50.45280 -0.10780 -0.21367 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.22940 42.33030 -0.10090 -0.23836 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31830 0.31390 0.00440 1.40172 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.66000 10.53000 0.13000 1.23457 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.72480 2.72860 -0.00380 -0.13927 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36420 0.36380 0.00040 0.10995 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.31530 11.32190 -0.00660 -0.05829 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.32340 2.32660 -0.00320 -0.13754 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34270 0.34230 0.00040 0.11686 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.58070 9.58620 -0.00550 -0.05737 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.23000 22.14000 0.09000 0.40650 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.96000 15.04000 -0.08000 -0.53191 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.65000 25.51000 0.14000 0.54880 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71900 15.71880 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.15000 17.98000 0.17000 0.94549 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.35860 42.48310 -0.12450 -0.29306 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.96440 47.11330 -0.14890 -0.31605 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.55720 41.63220 -0.07500 -0.18015 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.08680 41.77710 -0.69030 -1.65234 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.97300 39.93740 0.03560 0.08914 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.42070 48.64030 -0.21960 -0.45148 富邦長紅基金 64.91000 64.42000 0.49000 0.76063 富邦科技基金 26.28000 26.15000 0.13000 0.49713 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.88240 42.02240 -0.14000 -0.33316 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 49.75800 49.98200 -0.22400 -0.44816 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.87630 41.99780 -0.12150 -0.28930 富邦恒生國企ETF基金 20.30000 20.14000 0.16000 0.79444 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.90000 14.00000 -0.10000 -0.71429 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.63000 25.31000 0.32000 1.26432 富邦高成長基金 25.04000 24.85000 0.19000 0.76459 富邦基金A類型 14.47000 14.37000 0.10000 0.69589 富邦基金I類型 14.47000 14.37000 0.10000 0.69589 富邦深証100基金 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188 富邦富時歐洲ETF基金 20.49000 20.25000 0.24000 1.18519 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42510 0.42520 -0.00010 -0.02352 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.43800 12.43010 0.00790 0.06356 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.22430 9.21840 0.00590 0.06400 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29930 0.29940 -0.00010 -0.03340 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.41340 8.40810 0.00530 0.06303 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.05480 10.01550 0.03930 0.39239 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.79870 10.77950 0.01920 0.17812 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.28190 9.24570 0.03620 0.39153 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.96350 9.94580 0.01770 0.17796 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.32000 18.17000 0.15000 0.82554 富邦精準基金 46.64000 45.99000 0.65000 1.41335 富邦精銳中小基金 12.47000 12.42000 0.05000 0.40258 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.15000 18.94000 0.21000 1.10876 富邦臺灣公司治理100基金 21.71000 21.45000 0.26000 1.21212 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.97000 7.03000 -0.06000 -0.85349 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.54000 16.27000 0.27000 1.65950 富邦標普美國特別股ETF基金 20.14000 20.15000 -0.01000 -0.04963 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.16130 11.17680 -0.01550 -0.13868 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.29810 10.23920 0.05890 0.57524 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.62980 10.60210 0.02770 0.26127 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.56500 10.57970 -0.01470 -0.13895 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.70230 9.64680 0.05550 0.57532 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.00280 9.97670 0.02610 0.26161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.73000 31.54000 0.19000 0.60241 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.94090 9.89050 0.05040 0.50958 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.89830 9.84410 0.05420 0.55058 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68820 9.63560 0.05260 0.54589 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35240 10.29910 0.05330 0.51752 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.31950 10.26300 0.05650 0.55052 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10340 10.04890 0.05450 0.54235 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26830 8.27350 -0.00520 -0.06285 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.96520 8.97100 -0.00580 -0.06465 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49640 8.50270 -0.00630 -0.07409 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.14720 10.15370 -0.00650 -0.06402 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.22880 10.23550 -0.00670 -0.06546 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72680 9.73380 -0.00700 -0.07191 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.88870 9.89660 -0.00790 -0.07983 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55540 8.55110 0.00430 0.05029 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85520 9.85030 0.00490 0.04974 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09420 9.09040 0.00380 0.04180 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.48270 11.47710 0.00560 0.04879 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.30120 11.29550 0.00570 0.05046 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.56000 10.55600 0.00400 0.03789 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.30470 9.30100 0.00370 0.03978 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.27000 15.15000 0.12000 0.79208 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71960 8.71460 0.00500 0.05737 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.62040 9.61530 0.00510 0.05304 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08380 9.07920 0.00460 0.05067 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.64760 10.64090 0.00670 0.06296 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.68570 10.68010 0.00560 0.05243 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.15850 10.15420 0.00430 0.04235 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.24280 9.23870 0.00410 0.04438 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.34000 10.46000 -0.12000 -1.14723 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19670 10.20670 -0.01000 -0.09797 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40940 9.40910 0.00030 0.00319 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95980 8.96980 -0.01000 -0.11149 富蘭克林華美中華基金 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.53000 23.41000 0.12000 0.51260 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.59000 22.66000 -0.07000 -0.30891 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.78000 9.63000 0.15000 1.55763 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.65000 9.53000 0.12000 1.25918 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.23850 8.24880 -0.01030 -0.12487 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.34140 9.33860 0.00280 0.02998 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.39200 10.38880 0.00320 0.03080 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94130 9.95380 -0.01250 -0.12558 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.73010 11.71310 0.01700 0.14514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71260 8.70000 0.01260 0.14483 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.80730 8.79450 0.01280 0.14555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.89430 9.88000 0.01430 0.14474 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.61510 14.62700 -0.01190 -0.08136 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.43710 10.44560 -0.00850 -0.08137 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.30970 10.31810 -0.00840 -0.08141 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.71040 10.69430 0.01610 0.15055 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65050 7.63900 0.01150 0.15054 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.96290 8.94940 0.01350 0.15085 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.95450 9.93950 0.01500 0.15091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.38350 11.38500 -0.00150 -0.01318 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59350 7.59450 -0.00100 -0.01317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91330 8.91440 -0.00110 -0.01234 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.06500 10.06630 -0.00130 -0.01291 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.99550 10.98610 0.00940 0.08556 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68330 7.67680 0.00650 0.08467 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.21050 8.20540 0.00510 0.06215 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27270 9.25460 0.01810 0.19558 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41200 10.39160 0.02040 0.19631 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14380 13.13560 0.00820 0.06243 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.13000 8.15000 -0.02000 -0.24540 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.10000 8.21000 -0.11000 -1.33983 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.23000 12.38000 -0.15000 -1.21163 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.27660 13.17410 0.10250 0.77804 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 富蘭克林華美第一富基金 41.07000 40.75000 0.32000 0.78528 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36040 10.36030 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.53000 8.46000 0.07000 0.82742 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.92000 14.82000 0.10000 0.67476 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.35000 13.20000 0.15000 1.13636 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.76000 15.62000 0.14000 0.89629 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.40620 9.34810 0.05810 0.62152 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.40610 9.34810 0.05800 0.62045 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.35360 9.31430 0.03930 0.42193 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.35360 9.31430 0.03930 0.42193 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.48030 9.41670 0.06360 0.67540 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.33180 9.26920 0.06260 0.67535 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.33170 9.26920 0.06250 0.67428 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.62930 9.58250 0.04680 0.48839 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.47860 9.43250 0.04610 0.48874 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.47860 9.43250 0.04610 0.48874 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.49450 6.41610 0.07840 1.22193 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.60800 10.50230 0.10570 1.00645 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.51940 9.49870 0.02070 0.21792 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63680 11.61160 0.02520 0.21702 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73110 6.72380 0.00730 0.10857 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86500 8.84280 0.02220 0.25105 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00560 10.99350 0.01210 0.11007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.75000 71.90000 -0.15000 -0.20862 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 74.18000 74.48000 -0.30000 -0.40279 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.27570 63.41670 -0.14100 -0.22234 復華1至5年期高收益債券基金 21.04000 21.10000 -0.06000 -0.28436 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 71.75090 72.09230 -0.34140 -0.47356 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.92460 70.10650 -0.18190 -0.25946 復華人民幣貨幣市場基金 11.91000 11.90930 0.00070 0.00588 復華人生目標基金 41.47980 41.29260 0.18720 0.45335 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華中小精選基金 69.58000 69.88000 -0.30000 -0.42931 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.54970 51.52920 0.02050 0.03978 復華中國特選信用債券ETF基金 62.56520 62.73010 -0.16490 -0.26287 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 復華六年到期新興市場債券基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322 復華全方位基金 31.15000 31.18000 -0.03000 -0.09622 復華全球大趨勢基金-美元 12.88000 12.74000 0.14000 1.09890 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.54000 20.35000 0.19000 0.93366 復華全球平衡基金-美元 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 復華全球平衡基金-新臺幣 20.01000 19.93000 0.08000 0.40140 復華全球物聯網科技基金-美元 14.46000 14.24000 0.22000 1.54494 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.13000 13.94000 0.19000 1.36298 復華全球原物料基金 8.22000 8.12000 0.10000 1.23153 復華全球消費基金-新臺幣 13.31000 13.23000 0.08000 0.60469 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.30250 12.31620 -0.01370 -0.11124 復華全球債券基金 15.36850 15.42220 -0.05370 -0.34820 復華全球債券組合基金 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.72000 15.66000 0.06000 0.38314 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 復華全球戰略配置強基金-美元 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 復華有利貨幣市場基金 13.50400 13.50380 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 復華亞太成長基金 12.79000 12.56000 0.23000 1.83121 復華亞太神龍科技基金-美元 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 復華東協世紀基金 12.16000 12.03000 0.13000 1.08063 復華南非幣長期收益基金A 14.30000 14.21000 0.09000 0.63336 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.04000 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復華傳家基金 23.97170 24.14010 -0.16840 -0.69759 復華奧林匹克全球組合基金 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.53000 14.50000 0.03000 0.20690 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 復華新興人民幣短期收益基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 復華新興人民幣債券基金A 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 復華新興市場10年期以上債券基金 23.73000 23.74000 -0.01000 -0.04212 復華新興市場企業債券ETF基金 72.80000 72.86000 -0.06000 -0.08235 復華新興市場高收益債券基金A 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 復華新興市場高收益債券基金B 5.31000 5.29000 0.02000 0.37807 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 復華新興市場短期收益基金 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 復華滬深300 A股基金 23.91000 23.66000 0.25000 1.05664 復華數位經濟基金 49.38000 49.29000 0.09000 0.18259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.95840 9.93620 0.02220 0.22343 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.72060 9.70260 0.01800 0.18552 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.49810 10.47470 0.02340 0.22340 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.10910 10.09030 0.01880 0.18632 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.07290 10.13110 -0.05820 -0.57447 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.13310 10.13100 0.00210 0.02073 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.15210 10.12760 0.02450 0.24191 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.86790 10.86500 0.00290 0.02669 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.03590 10.02440 0.01150 0.11472 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.76690 10.77760 -0.01070 -0.09928 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.39390 10.38190 0.01200 0.11559 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.13900 11.14990 -0.01090 -0.09776 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.56320 10.54810 0.01510 0.14315 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.52270 10.50350 0.01920 0.18280 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.71250 10.71570 -0.00320 -0.02986 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.53480 10.52340 0.01140 0.10833 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.67870 11.72500 -0.04630 -0.39488 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.46390 10.44880 0.01510 0.14451 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.71500 10.70340 0.01160 0.10838 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.97010 12.01160 -0.04150 -0.34550 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.60610 10.59080 0.01530 0.14447 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.84490 10.85230 -0.00740 -0.06819 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.10890 10.08840 0.02050 0.20320 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.10700 10.08350 0.02350 0.23305 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.10000 10.09810 0.00190 0.01882 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.40310 10.39020 0.01290 0.12416 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.63620 10.67910 -0.04290 -0.40172 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.41270 10.39460 0.01810 0.17413 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.40180 10.38900 0.01280 0.12321 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.63590 10.67900 -0.04310 -0.40360 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.40950 10.39140 0.01810 0.17418 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28870 10.28540 0.00330 0.03208 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.28130 10.27200 0.00930 0.09054 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.28680 10.28350 0.00330 0.03209 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.28220 10.27290 0.00930 0.09053 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.91600 10.89170 0.02430 0.22311 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.91600 10.88670 0.02930 0.26914 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.10370 11.09670 0.00700 0.06308 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.09860 10.06870 0.02990 0.29696 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.09420 10.06090 0.03330 0.33098 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.08810 10.07640 0.01170 0.11611 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26700 9.28120 -0.01420 -0.15300 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.01640 7.99160 0.02480 0.31033 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.12630 8.11850 0.00780 0.09608 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.18830 12.20690 -0.01860 -0.15237 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.57290 10.54020 0.03270 0.31024 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84180 10.83140 0.01040 0.09602 景順主流基金 19.25000 19.16000 0.09000 0.46973 景順台灣科技基金 33.71000 33.53000 0.18000 0.53683 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.66000 11.58000 0.08000 0.69085 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 景順全球科技基金 24.03000 23.68000 0.35000 1.47804 景順全球康健基金 19.88000 19.88000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 16.00210 16.00190 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.66000 33.54000 0.12000 0.35778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.67000 14.47000 0.20000 1.38217 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.94000 13.78000 0.16000 1.16110 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.94000 10.84000 0.10000 0.92251 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.67000 11.57000 0.10000 0.86430 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65880 8.66170 -0.00290 -0.03348 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.75850 7.75170 0.00680 0.08772 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.55340 11.55720 -0.00380 -0.03288 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33050 10.32140 0.00910 0.08817 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.58000 8.50000 0.08000 0.94118 華南永昌中國A股基金(美元) 7.90000 7.79000 0.11000 1.41207 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66210 9.65950 0.00260 0.02692 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.02620 10.04490 -0.01870 -0.18616 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.26960 10.26690 0.00270 0.02630 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.66050 10.68040 -0.01990 -0.18632 華南永昌永昌基金 20.61000 20.61000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 15.04360 15.03650 0.00710 0.04722 華南永昌全球神農水資源基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897 華南永昌全球精品基金 17.26000 17.03000 0.23000 1.35056 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.57000 13.48000 0.09000 0.66766 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395 華南永昌物聯網精選基金 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29200 16.29180 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.33790 25.30560 0.03230 0.12764 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99790 11.99770 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.78090 10.77980 0.00110 0.01020 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.48690 10.46520 0.02170 0.20735 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99080 9.99140 -0.00060 -0.00601 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66070 9.64070 0.02000 0.20745 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61760 10.61880 -0.00120 -0.01130 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.26320 10.24240 0.02080 0.20308 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96270 9.96360 -0.00090 -0.00903 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.57350 9.55410 0.01940 0.20305 華頓中小型基金 22.10000 21.91000 0.19000 0.86718 華頓中國多重機會平衡基金 12.51440 12.44290 0.07150 0.57462 華頓台灣基金 24.36000 24.22000 0.14000 0.57803 華頓平安貨幣市場基金 11.57880 11.57860 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.63000 17.46000 0.17000 0.97365 華頓全球高收益債券基金A 13.90590 13.89660 0.00930 0.06692 華頓全球高收益債券基金B 8.01800 8.01260 0.00540 0.06739 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.89740 2.87460 0.02280 0.79315 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.71790 12.58670 0.13120 1.04237 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40550 0.40040 0.00510 1.27373 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.30590 12.27710 0.02880 0.23458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.26280 12.23420 0.02860 0.23377 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.93150 10.91370 0.01780 0.16310 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.73860 10.68680 0.05180 0.48471 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.70060 10.64900 0.05160 0.48455 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.40120 9.35590 0.04530 0.48419 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.77570 10.70080 0.07490 0.69995 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.73780 10.66320 0.07460 0.69960 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.42660 9.35550 0.07110 0.75998 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69740 2.70570 -0.00830 -0.30676 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12790 2.13760 -0.00970 -0.45378 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.97220 11.95450 0.01770 0.14806 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.20320 9.18960 0.01360 0.14799 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37680 0.37620 0.00060 0.15949 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29120 0.29030 0.00090 0.31002 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.60000 3.56000 0.04000 1.12360 匯豐中國動力基金(台幣) 15.79000 15.58000 0.21000 1.34788 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐台灣精典基金 25.23000 24.97000 0.26000 1.04125 匯豐全球趨勢組合基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012 匯豐全球關鍵資源基金 8.33000 8.25000 0.08000 0.96970 匯豐安富基金 26.35000 26.16000 0.19000 0.72630 匯豐成功基金 42.93000 42.74000 0.19000 0.44455 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.38000 10.23000 0.15000 1.46628 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.44000 2.44000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.04000 9.83000 0.21000 2.13632 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.78890 2.80000 -0.01110 -0.39643 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43210 2.44260 -0.01050 -0.42987 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95210 11.95580 -0.00370 -0.03095 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96160 7.96510 -0.00350 -0.04394 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39110 0.39080 0.00030 0.07677 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33350 0.33330 0.00020 0.06001 匯豐金磚動力基金 14.63000 14.40000 0.23000 1.59722 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01810 15.01800 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.14000 0.08000 1.55642 匯豐新鑽動力基金 10.35000 10.16000 0.19000 1.87008 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.54440 5.47560 0.06880 1.25648 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.44260 9.37390 0.06870 0.73289 匯豐龍鳳基金-A類型 54.50000 53.95000 0.55000 1.01946 匯豐龍鳳基金-I類型 54.50000 53.95000 0.55000 1.01946 匯豐龍騰電子基金 39.49000 39.15000 0.34000 0.86845 匯豐雙高收益債券組合基金 12.93050 12.91260 0.01790 0.13862 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.01000 18.92000 0.09000 0.47569 新光中國成長基金(人民幣) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 新光中國成長基金(美元) 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646 新光中國成長基金(新臺幣) 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.68640 11.66320 0.02320 0.19892 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.29700 10.26020 0.03680 0.35867 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.78220 10.78420 -0.00200 -0.01855 新光台灣富貴基金 25.31000 25.23000 0.08000 0.31708 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.79000 21.63000 0.16000 0.73971 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.85480 39.82160 0.03320 0.08337 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.54680 47.73780 -0.19100 -0.40010 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943 新光全球AI新創產業基金美元 9.84000 9.71000 0.13000 1.33883 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 新光全球生技醫療基金(美元) 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 11.25550 11.24700 0.00850 0.07558 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.16640 11.20030 -0.03390 -0.30267 新光全球債券基金(B配息)美元 10.59570 10.58750 0.00820 0.07745 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.49850 10.53030 -0.03180 -0.30199 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.02000 10.19000 -0.17000 -1.66830 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.10000 11.25000 -0.15000 -1.33333 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.31000 9.16000 0.15000 1.63755 新光吉星貨幣市場基金 15.51820 15.51800 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 新光多重資產基金(A累積)美元 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 新光亞洲精選基金-美金 20.66000 20.27000 0.39000 1.92403 新光亞洲精選基金-新台幣 21.25000 20.93000 0.32000 1.52891 新光店頭基金 23.59000 23.48000 0.11000 0.46848 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.81000 11.78000 0.03000 0.25467 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.45780 43.67270 -0.21490 -0.49207 新光特選內需收益ETF基金 21.01000 20.94000 0.07000 0.33429 新光創新科技基金 13.88000 13.80000 0.08000 0.57971 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28290 10.27380 0.00910 0.08857 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.65470 10.67190 -0.01720 -0.16117 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11030 10.10560 0.00470 0.04651 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32650 9.35060 -0.02410 -0.25774 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.64040 9.69000 -0.04960 -0.51187 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13940 9.17370 -0.03430 -0.37389 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.26790 41.40440 -0.13650 -0.32968 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 49.03820 49.25340 -0.21520 -0.43692 新光澳幣八年期保本基金 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 新光澳幣十年期保本基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.97650 10.96900 0.00750 0.06837 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62010 9.61350 0.00660 0.06865 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.61090 9.61380 -0.00290 -0.03016 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.73310 10.73650 -0.00340 -0.03167 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.76190 10.75390 0.00800 0.07439 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61970 9.61260 0.00710 0.07386 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57900 9.58020 -0.00120 -0.01253 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.70120 10.70320 -0.00200 -0.01869 瑞銀全球創新趨勢基金 7.25000 7.17000 0.08000 1.11576 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.36000 10.20000 0.16000 1.56863 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77970 10.79000 -0.01030 -0.09546 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52530 9.53450 -0.00920 -0.09649 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.50920 10.52030 -0.01110 -0.10551 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45740 9.46730 -0.00990 -0.10457 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52900 9.54450 -0.01550 -0.16240 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59010 10.60630 -0.01620 -0.15274 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.87780 14.91250 -0.03470 -0.23269 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.59480 8.61490 -0.02010 -0.23332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.22920 40.19220 0.03700 0.09206 群益10年期以上金融債ETF基金 45.89260 46.04280 -0.15020 -0.32622 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.50810 46.65470 -0.14660 -0.31422 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 47.16440 47.28780 -0.12340 -0.26096 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.61280 48.79080 -0.17800 -0.36482 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.69700 46.82630 -0.12930 -0.27613 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 50.26640 50.38210 -0.11570 -0.22965 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 52.11580 51.98520 0.13060 0.25123 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.76680 49.78410 -0.01730 -0.03475 群益2028 REVERSO美元保本基金 11.02750 11.01790 0.00960 0.08713 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 49.88690 50.04710 -0.16020 -0.32010 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.86930 39.82590 0.04340 0.10897 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51660 11.51560 0.00100 0.00868 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99020 9.97360 0.01660 0.16644 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.21110 14.14810 0.06300 0.44529 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.21100 10.12780 0.08320 0.82150 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 群益大印度基金N-新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 群益大印度基金-人民幣 12.85360 12.85360 0.00000 0.00000 群益大印度基金-美元 11.62070 11.57730 0.04340 0.37487 群益大印度基金-新臺幣 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.42520 12.35090 0.07430 0.60158 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.51920 11.40750 0.11170 0.97918 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.00120 10.97180 0.02940 0.26796 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.30430 9.24460 0.05970 0.64578 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.97240 9.91280 0.05960 0.60124 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.46920 8.38710 0.08210 0.97888 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.18580 9.16120 0.02460 0.26852 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.06280 8.01110 0.05170 0.64535 群益中小型股基金 47.58000 47.41000 0.17000 0.35857 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.93150 10.95570 -0.02420 -0.22089 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.75650 9.74160 0.01490 0.15295 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.30620 9.31180 -0.00560 -0.06014 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.22100 9.27240 -0.05140 -0.55433 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.22860 8.24350 -0.01490 -0.18075 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.84980 7.88090 -0.03110 -0.39462 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59470 10.60110 -0.00640 -0.06037 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65410 11.66110 -0.00700 -0.06003 群益中國高收益債券基金-美元 11.21300 11.21960 -0.00660 -0.05883 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44480 10.47130 -0.02650 -0.25307 群益中國新機會基金N-人民幣 9.62480 9.66180 -0.03700 -0.38295 群益中國新機會基金N-美元 8.49650 8.49730 -0.00080 -0.00941 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 群益中國新機會基金-人民幣 8.53560 8.56840 -0.03280 -0.38280 群益中國新機會基金-美元 9.08420 9.08510 -0.00090 -0.00991 群益中國新機會基金-新臺幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 群益平衡王基金 20.54130 20.42180 0.11950 0.58516 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99370 9.97850 0.01520 0.15233 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.08140 10.08760 -0.00620 -0.06146 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99370 9.97850 0.01520 0.15233 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.08140 10.08760 -0.00620 -0.06146 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99380 9.97860 0.01520 0.15233 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.08140 10.08750 -0.00610 -0.06047 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.06410 10.07010 -0.00600 -0.05958 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99480 9.96650 0.02830 0.28395 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.08250 10.07540 0.00710 0.07047 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99480 9.96650 0.02830 0.28395 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.08250 10.07540 0.00710 0.07047 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99480 9.96650 0.02830 0.28395 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.08250 10.07540 0.00710 0.07047 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.08490 10.07760 0.00730 0.07244 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.99490 9.97160 0.02330 0.23366 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.08260 10.08060 0.00200 0.01984 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.99490 9.97160 0.02330 0.23366 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.08260 10.08060 0.00200 0.01984 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.99480 9.97150 0.02330 0.23367 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.08260 10.08060 0.00200 0.01984 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.07710 10.07490 0.00220 0.02184 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.64000 6.61000 0.03000 0.45386 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.88890 12.78620 0.10270 0.80321 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.82620 11.68830 0.13790 1.17981 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.40000 11.29000 0.11000 0.97431 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.94920 10.90710 0.04210 0.38599 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.04540 9.96930 0.07610 0.76334 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.77630 10.69050 0.08580 0.80258 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.52720 10.49820 0.02900 0.27624 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.29530 10.26670 0.02860 0.27857 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22440 9.24500 -0.02060 -0.22282 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22240 9.23520 -0.01280 -0.13860 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.58850 10.55920 0.02930 0.27748 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.61850 10.58900 0.02950 0.27859 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.38730 9.40830 -0.02100 -0.22321 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.86780 9.88150 -0.01370 -0.13864 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.50990 11.50140 0.00850 0.07390 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.87330 7.90350 -0.03020 -0.38211 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85930 10.85230 0.00700 0.06450 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.65150 10.64300 0.00850 0.07986 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.84800 10.86250 -0.01450 -0.13349 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94710 9.99890 -0.05180 -0.51806 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88020 9.92180 -0.04160 -0.41928 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.06300 10.12710 -0.06410 -0.63296 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85940 10.85240 0.00700 0.06450 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.65140 10.64290 0.00850 0.07987 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.84790 10.86240 -0.01450 -0.13349 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94710 9.99900 -0.05190 -0.51905 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88000 9.92170 -0.04170 -0.42029 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.06300 10.12710 -0.06410 -0.63296 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.72880 9.71240 0.01640 0.16886 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.91840 15.89150 0.02690 0.16927 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.97000 15.97000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.34000 11.22000 0.12000 1.06952 群益印度中小基金N-人民幣 10.32270 10.29810 0.02460 0.23888 群益印度中小基金N-美元 8.33050 8.27970 0.05080 0.61355 群益印度中小基金N-新臺幣 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 群益印度中小基金-人民幣 13.97460 13.94130 0.03330 0.23886 群益印度中小基金-美元 11.91490 11.84220 0.07270 0.61391 群益印度中小基金-新臺幣 14.01000 13.95000 0.06000 0.43011 群益多利策略組合基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949 群益多重資產組合基金 15.91000 15.88000 0.03000 0.18892 群益安家基金 26.39770 26.16400 0.23370 0.89321 群益安穩貨幣市場基金 16.16960 16.16930 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 20.89000 20.89000 0.00000 0.00000 群益亞太中小基金 10.58000 10.48000 0.10000 0.95420 群益亞太新趨勢平衡基金 16.62000 16.50000 0.12000 0.72727 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.89020 10.89770 -0.00750 -0.06882 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 8.00600 8.03750 -0.03150 -0.39191 群益店頭市場基金 101.21000 101.46000 -0.25000 -0.24640 群益東方盛世基金 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 群益東協成長基金-人民幣 13.51020 13.38120 0.12900 0.96404 群益東協成長基金-美元 11.40010 11.24910 0.15100 1.34233 群益東協成長基金-新臺幣 11.46000 11.34000 0.12000 1.05820 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.31610 12.29170 0.02440 0.19851 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.30910 11.25370 0.05540 0.49228 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.78810 10.75470 0.03340 0.31056 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.99190 10.03050 -0.03860 -0.38483 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.17790 9.18630 -0.00840 -0.09144 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.75320 8.77720 -0.02400 -0.27344 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.15530 11.12080 0.03450 0.31023 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.77800 9.81580 -0.03780 -0.38509 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.34090 9.34940 -0.00850 -0.09091 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.77860 9.80530 -0.02670 -0.27230 群益長安基金 31.46000 31.08000 0.38000 1.22265 群益美國新創亮點基金N-美元 10.42740 10.32630 0.10110 0.97905 群益美國新創亮點基金-美元 15.77420 15.62120 0.15300 0.97944 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.49000 15.37000 0.12000 0.78074 群益真善美基金 16.03150 16.05320 -0.02170 -0.13518 群益馬拉松基金 125.24000 123.96000 1.28000 1.03259 群益深証中小板基金 12.37000 12.26000 0.11000 0.89723 群益創新科技基金 34.75000 34.41000 0.34000 0.98808 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.68610 10.72130 -0.03520 -0.32832 群益華夏盛世基金N-美元 9.45510 9.45080 0.00430 0.04550 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 群益華夏盛世基金-人民幣 11.63730 11.67560 -0.03830 -0.32803 群益華夏盛世基金-美元 10.42530 10.42060 0.00470 0.04510 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.48000 17.51000 -0.03000 -0.17133 群益奧斯卡基金 31.33000 30.99000 0.34000 1.09713 群益新興金鑽基金-美元 11.23550 11.04220 0.19330 1.75056 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.73000 8.59000 0.14000 1.62980 群益葛萊美基金 24.66000 24.49000 0.17000 0.69416 群益道瓊美國地產ETF基金 23.34000 23.20000 0.14000 0.60345 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.61000 7.67000 -0.06000 -0.78227 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.53000 14.28000 0.25000 1.75070 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.75020 11.72210 0.02810 0.23972 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.13630 11.06820 0.06810 0.61528 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.33790 11.29260 0.04530 0.40115 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.27930 11.31820 -0.03890 -0.34369 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.68970 10.68630 0.00340 0.03182 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.88310 10.90310 -0.02000 -0.18343 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.75000 11.72190 0.02810 0.23972 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.13670 11.06860 0.06810 0.61525 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.27930 11.31820 -0.03890 -0.34369 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.68920 10.68580 0.00340 0.03182 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.09250 10.11100 -0.01850 -0.18297 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.26880 13.24170 0.02710 0.20466 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.98720 11.94860 0.03860 0.32305 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.86940 11.84460 0.02480 0.20938 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77320 8.82120 -0.04800 -0.54414 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06720 9.08290 -0.01570 -0.17285 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53910 8.57210 -0.03300 -0.38497 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.43460 10.40100 0.03360 0.32305 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03090 10.04850 -0.01760 -0.17515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.94000 9.79000 0.15000 1.53218 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.90000 9.75000 0.15000 1.53846 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.99000 9.85000 0.14000 1.42132 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.88000 9.73000 0.15000 1.54162 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.94000 9.79000 0.15000 1.53218 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.90000 9.75000 0.15000 1.53846 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.85000 0.14000 1.42132 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.88000 9.73000 0.15000 1.54162 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 德信大發基金 31.48000 31.30000 0.18000 0.57508 德信中國精選成長基金 11.84000 11.72000 0.12000 1.02389 德信台灣主流中小基金 21.32000 21.17000 0.15000 0.70855 德信萬保貨幣市場基金 11.99270 11.99250 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.87000 35.04000 -0.17000 -0.48516 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.08600 11.07080 0.01520 0.13730 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93770 10.92050 0.01720 0.15750 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72320 11.72300 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.72000 17.60000 0.12000 0.68182 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.22000 17.02000 0.20000 1.17509 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.94860 10.99510 -0.04650 -0.42292 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.68000 16.75350 -0.07350 -0.43871 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26220 8.28090 -0.01870 -0.22582 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.08830 11.08880 -0.00050 -0.00451 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.17030 12.17180 -0.00150 -0.01232 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.15490 14.18700 -0.03210 -0.22626 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.88000 16.66000 0.22000 1.32053 摩根中小基金 22.96000 22.92000 0.04000 0.17452 摩根中國A股基金 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113 摩根中國A股基金(美元) 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000 摩根中國亮點基金 13.19000 12.97000 0.22000 1.69622 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.38760 11.31170 0.07590 0.67099 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.87820 12.80870 0.06950 0.54260 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.61170 9.53310 0.07860 0.82450 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.31350 13.22470 0.08880 0.67147 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.67480 15.59050 0.08430 0.54071 摩根台灣金磚基金-累積型 19.92000 19.80000 0.12000 0.60606 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.92000 19.80000 0.12000 0.60606 摩根台灣增長基金 50.96000 50.58000 0.38000 0.75129 摩根平衡基金 27.88000 27.71000 0.17000 0.61350 摩根全球α基金 18.36000 18.21000 0.15000 0.82372 摩根全球平衡基金 16.44020 16.34320 0.09700 0.59352 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52570 9.50620 0.01950 0.20513 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73890 10.72010 0.01880 0.17537 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07820 10.05270 0.02550 0.25366 摩根多元入息成長基金-累積型 11.75680 11.73280 0.02400 0.20455 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.50330 10.47670 0.02660 0.25390 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.46330 10.31600 0.14730 1.42788 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.93410 13.73800 0.19610 1.42743 摩根亞洲基金 58.70000 57.69000 1.01000 1.75074 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40510 8.41180 -0.00670 -0.07965 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97280 9.98400 -0.01120 -0.11218 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78060 8.78220 -0.00160 -0.01822 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.85030 12.86060 -0.01030 -0.08009 摩根東方內需機會基金 18.56000 18.25000 0.31000 1.69863 摩根東方科技基金 32.51000 32.27000 0.24000 0.74372 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.48000 9.27000 0.21000 2.26537 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.45000 0.23000 2.43386 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.09000 8.87000 0.22000 2.48027 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.58000 11.33000 0.25000 2.20653 摩根金龍收成基金 22.64000 22.28000 0.36000 1.61580 摩根第一貨幣市場基金 15.13970 15.13950 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.12000 14.25000 -0.13000 -0.91228 摩根新金磚五國基金 12.37000 12.17000 0.20000 1.64339 摩根新絲路基金 9.16000 9.01000 0.15000 1.66482 摩根新興35基金 13.38000 13.19000 0.19000 1.44049 摩根新興日本基金 23.28000 23.43000 -0.15000 -0.64020 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.19270 7.17030 0.02240 0.31240 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60740 9.57860 0.02880 0.30067 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37110 9.33780 0.03330 0.35662 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.17060 11.13590 0.03470 0.31160 摩根新興科技基金 55.12000 54.77000 0.35000 0.63904 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78980 8.66390 0.12590 1.45316 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.46900 9.32650 0.14250 1.52790 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.89210 8.74960 0.14250 1.62865 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.50910 10.35840 0.15070 1.45486 摩根龍揚基金 33.82000 33.28000 0.54000 1.62260 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 10.96000 0.09000 0.82117 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 摩根環球股票收益基金-累積型 12.12000 12.04000 0.08000 0.66445 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36780 9.37060 -0.00280 -0.02988 摩根總收益組合基金-累積型 11.60340 11.60690 -0.00350 -0.03015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.56000 20.54000 0.02000 0.09737 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62040 12.62030 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.52000 11.39000 0.13000 1.14135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.96430 10.97590 -0.01160 -0.10569 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.57150 10.54430 0.02720 0.25796 聯邦中國龍基金 27.58000 27.37000 0.21000 0.76726 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45280 12.44160 0.01120 0.09002 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.69630 11.70070 -0.00440 -0.03760 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.65510 10.67260 -0.01750 -0.16397 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19320 10.18360 0.00960 0.09427 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62710 9.63070 -0.00360 -0.03738 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.76310 8.77740 -0.01430 -0.16292 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.71760 9.62840 0.08920 0.92643 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.03550 9.96460 0.07090 0.71152 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.20100 9.11650 0.08450 0.92689 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.49800 9.43090 0.06710 0.71149 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.74270 11.66430 0.07840 0.67214 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.62770 11.56450 0.06320 0.54650 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.90580 10.86720 0.03860 0.35520 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.81180 10.73960 0.07220 0.67228 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.69040 10.63230 0.05810 0.54645 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02560 9.99010 0.03550 0.35535 聯邦金鑽平衡基金 24.53320 24.31390 0.21930 0.90195 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.47350 9.36420 0.10930 1.16721 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.94940 9.85570 0.09370 0.95072 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.42040 9.31180 0.10860 1.16626 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.88090 9.78780 0.09310 0.95118 聯邦貨幣市場基金 13.23130 13.23110 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.79000 13.70000 0.09000 0.65693 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.81970 16.81860 0.00110 0.00654 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.92260 12.85840 0.06420 0.49928 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.58250 12.50190 0.08060 0.64470 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 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0.36199 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.25000 13.16000 0.09000 0.68389 瀚亞巴西基金 5.62000 5.48000 0.14000 2.55474 瀚亞外銷基金 41.59000 41.29000 0.30000 0.72657 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.01240 9.97170 0.04070 0.40816 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.92730 9.87480 0.05250 0.53166 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.93120 9.89080 0.04040 0.40846 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.92830 9.89900 0.02930 0.29599 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01000 9.97050 0.03950 0.39617 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95380 9.90070 0.05310 0.53633 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.92240 9.88110 0.04130 0.41797 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.91960 9.88950 0.03010 0.30436 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.64250 11.64450 -0.00200 -0.01718 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.98930 10.98270 0.00660 0.06009 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.93670 12.94380 -0.00710 -0.05485 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.00790 11.03590 -0.02800 -0.25372 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.44710 7.44860 -0.00150 -0.02014 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02130 8.01650 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