人造肉正夯 泰森也跟進投資「人造蝦」初創公司

素肉漢堡正夯，人造肉市場崛起，美國最大肉商泰森 (Tyson Foods) (TSN-US) 週四 (5 日) 宣布將投資初創人造蝦公司 New Wave foods，目前泰森尚未公布交易條款，但據了解泰森持有 5% 至 15% 之間的股份。

New Wave Foods 小檔案

由海洋生物學家 Dominique Barnes 和首席技術長 Michelle Wolf 創立於 2015 年，New Wave Foods 是舊金山一家由女性創辦的初創公司，生產以海草、藻類、大豆蛋白和天然香料等為原料的人造蝦肉，創辦人之一的 Michelle Wolf 認為，蝦肉是全球消費量最可觀的海鮮類，因此相當有商機。

蝦肉是全球消費量最可觀的海鮮類 (圖片: AFP)

在食品業從事 30 年的公司消費食品執行長 Mary McGovern 認為，美國大約 80% 消費的蝦肉是通過食品服務售出的。透過人造蝦的作法，我們將能夠以最快的速度進入最大的市場，McGovern 說道。

泰森食品的風險投資部門正著手進行投資，首席財務長 Tom Mastrobuoni 表示：「我們看到能引領人造肉市場的機會，其產品的性能優於我們所評估的其他產品」。

財務長拒絕回應相關財務交易條款，但表示泰森持有 New Wave Foods 不到 20% 的股份。

目前人造蝦肉的產品還未上架，不過泰森食品將利用公司規模和網路加速擴大 New Wave Foods 的發展。