〈劉德音開講〉南京廠產能滿載 明年擴產計劃不變

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音今 (5) 日表示，南京廠目前產能相當滿，明年擴產計畫將依原訂時程進行，他並認為，美中貿易戰的過程中，沒有人會受惠，若有受惠也是短期，但台積電並不期待短期受惠。

台積電先前在股東會後指出，南京廠建置進度恐因華為事件而放緩，不過，日前法說會上調整成明年月產能 2 萬片目標不變，目前每月產能 1 萬片，下半年每月產能預計增加 5000 片，明年則將再增加 5000 片。

對於南京廠現況，劉德音表示，起初預期南京廠恐受中國當地廠商生意影響，造成稼動率下滑，但實際看來影響數不大，目前南京廠產能仍相當滿，明年擴產也將依計畫進行。

劉德音並認為，美中貿易戰明年似乎會持續，貿易戰中沒有人、廠商、產業會受惠，若有也只是短期，台積電不期待短期受惠，仍將持續在既定營運策略與發展軌道上前進。

劉德音今日出席天下雜誌 2019「天下企業公民」頒獎典禮，他表示，近來國際貿易局勢紛擾加劇，台積電面臨多重挑戰，但追求公司最大利益同時，也將堅守核心價值，實踐對於社會、環境與公司治理等各方面的承諾。

劉德音說，今年台積電擬定 CSR 策略時，特別注重綠色製造，強力推動循環經濟，並承諾參與再生能源開發；打造包容職場，發掘新世代員工潛能，提供多元平等學習發展機會；從教育與生活切入，關懷弱勢；建立責任供應鏈，推展台積電經營標準至其他台灣供應商；並在大學中推展台積學程。