〈IFA電子展〉Nvidia推出採Quadro RTX 6000 的ACE等級參考設計筆電

Nvidia(NVDA-US) 在 IFA 2019 展覽期間，推出新的行動硬體解決方案，除了將 Quadro RTX 6000 顯卡導入筆電平台，其中也包含 ACE 筆電參考設計 (Ace Reference Design)。

Nvidia 在今年推出了名為 Nvidia Studio 的創作型行動工作站計畫，目的在於提供更為輕薄及高效能的行動工作站，不僅能夠媲美桌上型工作站的性能，同時也具備機動性與便攜性。

繪圖卡方面，Quadro RTX 6000 推出了行動版本，得以打造更視覺極致的行動平台。專業創意工作者在不管在何處都能利用 RTX Studio 系統處理龐大的資料，並處理大量運算的工作流程，像是 3D 動畫製作、8K 影音內容創作、影像 CG 處理等。

「RTX Studio 行動工作站具有最先進能力，便攜並提供強大效能。搭載 Quadro RTX 6000 的行動裝置平台讓專業人士可以透過 RTX 先進功效，在任何地方製作最複雜的工作。」Nvidia 專業視覺化部門副總裁 Bob Pette 說道。

此外，該公司從 Nvidia Studio 計畫延伸出針對專業內容創作者的 15 吋 ACE 筆電參考設計，並由華碩的 ProArt Studio One 獲得首發。ProArt Studio One 是一款配備 Core i9-9980HK 處理器、Quadro RTX 6000 繪圖晶片、 Titanium vapor chambers 散熱設計、4K 120Hz 顯示器等的超級工作站，可進行即時光線追蹤、AI 加速、VR 與 RTX game ready。

據該公司表示，以運算能力來看，可以說是「目前全球最強大的筆電」。