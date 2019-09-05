紐約Fed主席：低通膨是這時代問題 將適時採取行動

紐約聯準會主席 John Williams 週三 (4 日) 在公開演說中表示，將適時祭出貨幣政策來應對疲軟的通膨表現，指出「低通膨是這個世代所面臨的問題」，但強調美國經濟現況依舊良好。

這是 Williams 在 7 月 Fed 會議以來以來首度對利率政策公開表示意見，他稱「低通膨確實是這個時代面臨的問題」，儘管美國勞動力市場強勁，但目前全球多數經濟體面臨衰退危機，加上美中貿易情勢不明朗，投資人對不確定性的焦慮也反映在投資數據中，強調將適當採取行動以維持經濟增長，在利率決策上抱持彈性態度。

2018-2019 年美國通膨率 (圖：Trading Economics)

市場普遍估計，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會在 9 月 17 日至 18 日會議期間，將基準利率調降一碼。

Fed 在 7 月時實施 10 年來首次降息，儘管 Williams 並未表示贊同 9 月再度降息，根據 CME 數據，Fed 可能施行降息一碼的機率為 93%，調降半碼的機率則為 7%。

Fed 目前將基準利率維持在 2%-2.25% 區間，雖然高於 0%，但遠低於過去經濟擴張期間的普遍水平。

Williams 曾在 7 月一場演講中表示，央行主席必須在經濟增長放緩及利率低時，迅速採取相關行動，並稱預防勝於治療，預先採取行動比等待災難到來還要更好。

紐約聯準會主席的言論向來對利率政策有足夠影響力，然而，Fed 發言人珍對此言論澄清，表示純粹基於學術性的研究做出的評論，與利率政策的行動意向無關。