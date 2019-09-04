港府撤回逃犯條例 金融圈：資金是否重返要看民怨能否平息

香港特首林鄭月娥今 (4) 日宣布將撤回《逃犯條例》盼能平息香港官民對峙現象，消息一出激勵港股應聲大漲近 4%，金融圈認為，港府並未全面回應民間五大訴求，能否成功化解民怨仍是未知數，資金短期可能繼續觀望採取且戰且走策略。

香港反送中抗議行動延燒將近 3 個月，警民對峙越演越烈引發國際高度關注，也因反送中運動延燒，嚇跑外資連忙撤離香港，港股 8 月重挫 7.4% 全球股市表現吊車尾，經濟光環黯然失色。

為平息近 3 個月來的反送中運動，林鄭月娥今天無預警宣布同意撤回逃犯條例，激勵港股翻紅勁揚逾 7%，但金融圈人士認為，儘管港府釋出善意表態願撤回逃犯條例，但對於民眾五大訴求並未全面同意，因此未來反送中是否即將落幕仍有待觀察。

該名金融圈人士觀察，自 2014 年佔領中環事件後，香港社會運動持續升溫，尤其這次反送中事件香港民眾可謂鐵了心不願屈服，目前港府僅允諾五大訴求中的「撤回逃犯條例」，民間是否埋單不再上街頭抗議仍是未知數。

市場人士說，這次反送中運動反映香港人不相信一國兩制，加上近 3 個月抗議活動確實讓外資心生警戒，因此資金是否能真正重回香港市場，要看港府、甚至是北京當局態度而定。

至於國銀香港分行狀況，金融圈人士說，台資銀行香港分行主要從事台商資金調度與國際聯貸，加上營業據點多半隱身大樓內，反送中運動對於國銀影響相對有限，目前仍維持正常運作。