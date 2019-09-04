鉅亨投資雷達》鉅亨好日子來了，退休專案大車拼

最近退休議題在台灣慢慢發酵，越來越多人開始意識到自主規劃退休金的重要性，為了幫助投資人做退休規劃，鉅亨買基金也在 8 月底推出了退休專案「鉅亨好日子」，這專案與其他平台的退休方案有什麼不同和特別之處呢？

1. 退休專案理念比一比：

大家也許都有跟風投資某一檔「其他人都說好」的基金，但最後卻慘賠的經驗。這告訴我們把退休希望單押在一檔基金上是很危險的（即使是宣稱分散投資的基金，也會有投資管理風格過於集中的問題），比較好的做法是透過多檔基金建構低波動的退休組合。

而鉅亨好日子特別之處在於幫助投資人建立起「有資產配置觀念的投資組合」，相較於其他機構主打靠單一基金完成退休規劃，鉅亨好日子將正確的資產配置觀念結合在專案規則中，真正的幫助投資人做好退休規劃。

雖然這樣的做法同時提高了門檻（一次性單筆最低 5 萬元，定期定額每個月 5,000 元），可是之前文章 (不敢想退休？兩張表檢查能不能樂退) 裡就有提到，這樣的金額還遠遠不及可以過上基本方案的退休生活，因此一定的門檻反而更能鼓勵你開始採取行動。

2. 退休專案產品核心比一比：基金選擇最多、投機機制最彈性

不論是做退休還是其他財務規劃，這些專案最終的目的應該是要能改善投資人目前面臨的問題，而投資人最需要被解決的重點不外乎以下幾點：

1）對怎麼選擇退休規劃的資產沒有概念

2）不知道要怎麼決定各個資產的比重

3）不懂如何從中選出好的基金



鉅亨好日子的退休專案一次解決了這三個問題，除了是業界首創在投資機制裡就先設定了資產種類和比重建議外，也精選了多個具代表性的明星基金，減少投資人投入研究的時間。

而且，鉅亨好日子精選出來的基金，都是成立超過 5 年的明星基金，不僅許多都是大家有聽過的，也有足夠的歷史資訊可以查詢。

最後，相較於其他平台多僅提供定期定額的投資機制，鉅亨好日子則提供了單筆加定期定額的１＋１投資機制，而且優惠期間內單筆加碼都享有 0 手續費，交易幣別不僅限於台幣，也包含了美元，提供了更大的投資彈性。

3. 退休專案費用比一比：需要中斷計畫也不怕

投資產生的相關成本與長期績效表現息息相關，因此退休專案大多主打 0 手續費的優惠，這樣較低的成本就讓投資人先立於不敗之地了。要能在傳統的通路拿到這麼低的申購手續費，是非常困難的。

除了單筆加定期定額的０手續費，鉅亨好日子不僅沒有收取每年的保管費，也沒有針對買回（或稱贖回）有任何費用規定。雖然退休規劃需要長期且持續投入，但如果中途發生意外導致需要中斷投資計畫，卻被「酌收費用」其實會帶來不少心理壓力，而鉅亨好日子是目前唯一沒有相關懲罰條款的退休專案。



鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

真正做好退休規劃的資產配置，選鉅亨好日子

你也想加入為退休做準備的行列了嗎？未來的路還很長，要為自己多留一點彈性，選擇彈性最大的鉅亨好日子，不僅幫你省下費用，還幫你把資產配置和代表基金都選好了，下一篇文章將分享鉅亨好日子的明星基金是如何篩選的。



鉅亨精選基金

>>【鉅亨好日子】



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