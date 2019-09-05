陸股漲幅擠進全球前10大 基金今年平均報酬逾2成

中國股市今年挺過美中貿易戰考驗，漲幅擠進全球前 10 大，帶動國內投信發行的陸股基金 1~8 月平均報酬率逾 2 成以上。法人表示，中國政府對美貿易策略逐漸理出頭緒，加上貨幣、財政政策引導，營造有利環境，下半年企業獲利可望自谷底回升，股市投資人信心也同步提升，看好陸股未來表現。

據投信投顧公會統計，截至 8 月底為止，陸股基金今年來全數繳出正報酬成績，平均績效達 23.3%，超越上證指數同期間 15.73% 的漲幅，表現相當搶眼。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，儘管今年來美中貿易戰砲火猛烈，但中國股市仍挺過考驗，包括：深證成指、創業板指數、中小板指數、上證指數，漲幅都擠進全球前 10 大，一吐去年吊車尾的怨氣，成為表現最強勢的新興國家股市。

楊國昌表示，面對美國頻頻出招，中國政府態度堅定，而且逐漸理出一套因應策略，加上，中國人行定向寬鬆、推動 LPR（Loan Prime Rate，貸款市場利率報價）等措施，以及財政政策的引導，為企業營造有利的市場環境，進而提升股市投資人信心。

以 LRP 措施為例，楊國昌認為，新措施能引導現行實質貸款利率往下降，有利中小、微型企業。過去，陸股整體盈利，銀行相關類股就貢獻佔一半左右；LPR 若確實執行，未來貸款基準利率與市場利率差距縮小，雖然銀行盈利可能減少，卻能激勵民營企業等實體經濟，為股市投資人創造更大的利多。

日盛中國戰略 A 股基金經理人黃上修則表示，中國消費政策也是一大看點，此政策著重於家電、汽車、電商等多領域。

黃上修表示，在家電部分，聚焦於通路環節家電舊換新及支持綠色智能家電，龍頭受惠於產品結構升級、集中度持續提升；汽車部分，則著瞄準打通二手車流通環節及鼓勵新能源車發展，隨著行業銷售基期降低，下半年有望止穩回升，並迎來估值修復表現，看好新能源車及零組件相關產業鏈; 電商部分，成長速度仍快於整體零售行業，且創新商業模式持續推出，看好未來行業發展。

楊國昌指出，陸股企業今年第 2 季淨利潤成長速度小幅下降，不過，在官方政策支持下，以及過去幾年大量併購重組造成的商譽減值規模減少，下半年整體獲利可望落底回升。其中，又以科技、傳媒、通訊等改善最為明顯，而這類族群因成長性較大、本益比通常較高，屬成長股，將成為推升陸股的關鍵要素。