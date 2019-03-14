Nividia高價併購Mellanox背後 浮現業務能力不足隱憂

繪圖晶片大廠 Nividia (NVDA-US) 昨 (13 日) 宣布以高達 69 億美元的價格收購以色列晶片公司 Mellanox，加強其在數據中心領域的競爭力，背後凸顯的是在 5G 產業時代的背景之下，晶片巨頭對於開發新業務能力的急迫性。

數字貨幣退潮加上遊戲業務增長放緩，牽動著 Nividia 過去 2 季的財報表現。根據其營收結構可以發現，遊戲業務佔比從 2 年前的 60%，如今已不足 45%，若新業務開拓不盡理想，遊戲業務增長的放緩可能進一步導致其在市場競爭中大幅落後，糟糕的財報導致該公司股價自高點下滑逾 50%。

Nvidia 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

在產業背景需求快速轉移之下，新業務開發能力成為在市場中尋求成長的必要之舉。隨著現今數據量快速膨脹，以數據中心晶片業務為主的 Mellanox 能透過提供智慧網路解決方案，來提高數據中心的處理效率。

Nividia 表示，巨量資料帶來的效能需求，成為推動市場採用 Nividia GPU 加速運算與 Mellanox 智慧網路解決方案的大好機會，雙方的結合將能快速回應市場需求。目前 Nividia 的運算平台和 Mellanox 的互連技術以支撐全球前 500 大超級電腦逾 250 個系統，雙方客戶主要包含雲端服務供應商及電腦製造商。

而除了 Nividia 外，各家晶片巨頭無不謀求轉型的可能空間。

根據集邦諮詢半導體研究中心 (DRAMeXchange) 最新報告顯示，供過於求的市況導致 DRAM 在 2 月份出現價格大幅下修，季跌幅逼近 3 成，創下 7 年來最大單季跌幅，導致三星 (Samsung) 第 4 季內存營收下跌超過 25%，對於以 DRAM 作為主要營收來源的三星產生巨幅影響。

看好汽車電子未來需求成長，市場指出三星有意收購汽車半導體商恩智浦 (NXPI-US)，作為進軍車聯網業務的戰略考量。

高通 (QCOM-US) 受到蘋果訂單流失影響，以及華為麒麟晶片的崛起，最新財報營收同比下滑 20%，經營現金流下降 8 成，高通在手機晶片領域的壓力越來越大，雖曾試圖併購恩智浦，卻因未能在中國得到批准而落空，不得不推出自家的汽車晶片迎接 5G 時代的汽車需求。

層出不窮的併購案展現了晶片行業競爭的激烈程度，背後亦凸顯出各家公司對於自身業務能力不足的迫切需求，尤其 5G 時代的到來將促進不同領域晶片需求的爆發式成長。

國際顧問公司麥肯錫在去年 11 月的報告中指出，市場對於數據處理效率要求，將帶動邊緣運算的產業價值快速提升。預計到 2025 年，邊緣運算的價值將提升至 1750-2150 億美元。