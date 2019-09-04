〈IFA電子展〉搶攻創作者市場 華碩ProArt系列將獨立成子品牌

品牌大廠華碩 (2357-TW) 在柏林消費性電子展 (IFA) 正式宣布將 ProArt 創作者系列，獨立提升為子品牌，共同執行長胡書賓強調，華碩不是這一兩年才布局創作者市場，將針對絕對精準、極致效能、多工連結及穩定可靠等 4 個面向做努力，也將再推出 Studio Book 系列筆電，將桌機規格搬進筆電。

胡書賓表示，華碩很早開始布局電競、創作者市場，在 2006 年成立電競子品牌 ROG 玩家共和國，2011 年也看好創作者市場，針對創作者與商用用戶推出 ProArt 系列產品，而以前 ProArt 系列被歸類於廣義筆電產品之下，今年將正式宣布把 ProArt 提升至獨立子品牌，並推出新品亮相。

胡書賓進一步指出，華碩並不是這一兩年才開始推創作者市場，這幾年也針對創作者進行市場調查，歸納出創作者注重的 4 個重點，包含色彩絕對精準、效能、多工連結及穩定可靠，今年也將再推出 Studio Book 系列筆電，要將桌機規格搬進筆電。

共同執行長許先越也表示，目前電腦業務方面，主要分為消費性、商用、電競、創作者等 4 個面向，除了一般消費性、ROG 電競外，商用、創作者是未來要擴大布局的方向，初期將選擇從中國、台灣、東南亞地區市場著手，此外，華碩近期也積極尋找企業的另外一隻腳，內部有新的事業群瞄準 AIOT、穿戴式產品，今年也將推出第二代 Vivo Watch 搶市。

而先前與中國遊戲龍頭騰訊、電商平台京東合作推出的 ROG PHONE 2，許先越表示，除了已經在中國、台灣發表，也將宣布於歐洲市場開賣，目前中國網購平台京東的預購實際銷售轉換率已超過 5%。