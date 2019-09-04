南韓9項產品過度依賴日本 恐重創當地企業

據南韓產業通商資源部週二 (3 日) 表示，日本對 9 項產品的出口限制可能會對韓國企業造成嚴重打擊。

南韓產業通商資源部週二 (3 日) 解釋：「對涉及到的 9 個項目而言，韓國企業完全依賴日本供應商，現在幾乎不可能找到替代供應商，這意味著在日本出口限制擴大後，涉及這 9 個項目的相關廠商遭逢挫敗，將是不可避免的。」

南韓產業通商資源部舉例，這 9 項產品中，譬如可充電式軟包電池 (secondary battery pouches) 就是極難替代之產品，這在目前全球市場上，日廠昭和電工和大日本印刷市佔率高達 70%。

該部還提到，韓國企業對 22 種工業材料和部件的依賴程度至少為 90%，包括電動汽車和氫動力汽車製造所需的部件。

「對於韓國仍在成長的行業來說，22 種材料和部件中大部分都是不可或缺的，隨著與日本的衝突持續不斷，這些行業的成長將受到越來越大的影響。」一位官員說。

韓國政府最近選擇了 100 種易受狙擊的物品，以便當地企業在五年內對供應這些物品的日本公司的依賴程度降低。政府正計劃透過促進內部開發和進口來源多樣化提高其他項目供應的穩定性。

與此同時，日本鋼鐵公司和其他日本企業的被扣押資產將於今年 10 月透過拍賣轉為現金，這些公司拒絕了韓國最高法院關於賠償戰時徵用工的裁決。日本政府可能會基於此案加強對韓限制。