1兆美元的挪威主權基金：「無論如何」都會投資英國

不畏英國現下的政治動盪，挪威主權基金管理人 Yngve Slyngstad 表示「無論如何」都會保持對英國的投資，並計畫再挹注千億美元資金到英國股市。

雖然英國正受脫歐問題所困，但挪威主權基金一直保持樂觀，在 2016 年公投之後，還增持了倫敦房地產部位；該基金認定，不管脫歐結果為何，英國都會是歐洲經濟裡一股重要力量。

旨在管理挪威油元財富的挪威主權基金 Norges Bank Investment Management，目前資產規模已逾 1 兆美元。該基金投資全球，在全球貿易日益緊密的過去 20 年之間，收益成績一直不錯。但如今貿易戰火四起，獨裁主義似乎有重新抬頭之勢，挪威主權基金的投資還能有過去那樣的好成績嗎？

彭博社報導，該基金執行長 Yngve Slyngstad 接受彭博電視採訪時表示，不論脫歐結果如何，該基金都會長期、穩定投資英國。而全球的貿易爭端會隨著時間慢慢解決，因為要打破全球供應鏈生態，比表面上看起來要「困難得多」。

在全球低利率的大環境下，挪威主權基金今年決定承擔較多風險，把投資組合中的股票比重提升到 70%；該基金所持有的股票，大約占全球市場的 1.5%。而到 6 月底為止，該基金所持有的負利率債券規模約為 660 億美元。

對挪威主權基金來說，目前最令它擔心的問題就是負利率。在過去幾年之中，Slyngstad 花了不少力氣把報酬率維持在 4%，但不敵大環境， 2017 年的報酬率降到了 3%。而今年投資績效能否達標，Slyngstad 表示中性看待。

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