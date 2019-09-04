展店策略奏效！日本UNIQLO連續7年出現成長

知名日系成衣品牌「優衣庫」(UNIQLO) 的母公司「迅銷」(9983-JP)，在 3 日公布了 2018 年 9 月至 2019 年 8 月，日本國內原有店面的營業額，較上個年度增加 1%，連續 7 年出現增長。

(圖片：Investing.com)

由於暖冬的緣故，讓冬季商品陷入苦戰，但之後炎熱的天氣持續不斷，為春夏商品帶來良好的銷售成績。另外，話題性的合作商品吸引來客增加，還有網路商店的銷量提升，也都帶動了整體業績向上衝高。

來客人數增加 3.3%，連續 3 年更新去年紀錄。除了每年舉辦的大型特賣會帶來貢獻，T 恤品牌「UT」推出的話題性新品，像是與美國藝術家 KAWS，還有和精靈寶可夢所合作的 T 恤，或是週刊少年雜誌 60 週年的紀念 T 恤等，都吸引了各個年齡層的顧客上門購物。

而在另一方面，客單價年減 2.2%，出現近兩年來首度的負成長。由於暖冬的影響，單價較高的冬季外套等銷量不佳，清倉時的降價出售也都影響了業績表現。取代傳統牛仔褲，單價較低的緊身褲系列銷量出現成長，也是拉低客單價的主因。

在百貨公司及休閒服飾店等，整體成衣界面臨苦戰的當下，UNIQLO 連續 7 年維持成長。整體的店面數量持續減少，在東京的中心地帶推出超大型店，還有將原有店面搬遷到更佳地點的展店策略都出現成效。還有無鋼絲「BRATOP」等新品的推出，都為業績帶來良好成果。

在同日發表的 8 月日本國內原有店面營業額，較去年同期增加 9.9%。在相隔兩個月後，再度於業績表現上優於去年同期。氣溫居高不下，使得機能性貼身衣物的 AIRism、BRATOP 等商品出現熱銷。