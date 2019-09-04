大銀今掛牌上市 蜜月行情甜股價大漲逾5成

上銀 (2049-TW) 集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 今 (4) 日掛牌上市，承銷價每股 56 元，掛牌首日大展蜜月行情，股價一路開高走高，盤中維持超過 5 成漲幅，漲勢驚人，最高上攻至 90 元、漲幅達 6 成。

大銀微系統成立於 1997 年，實收資本額為 10.6 億元，增資後股本將增加至 11.79 億元，為上銀科技轉投資持股 8.9% 公司，主要產品為線性馬達、力矩馬達、驅動器及控制器，且同時提供客製化產品及服務，客戶群包含國內外知名半導體、面板及 PCB 設備大廠。

展望後市，大銀執行副總經理游凱勝指出，第 3 季營運估將持平第 2 季，目前訂單能見度約 1.5 個月，而新品 E1 驅動器、伺服馬達將從本季起陸續出貨，對第 4 季雖仍謹慎看待，但預估在新品動能增溫下，加上半導體客戶拉貨動能強勁，營運將優於第 3 季，可望成為今年營運表現最好的一季，全年力拚與去年持平。

另一方面，受惠日韓貿易戰，韓國半導體廠商積極尋找原料與生產線零配件替代供應商，大銀與上銀同步迎來韓國半導體廠轉單。上銀 (2049-TW) 第一批 2000 套線性滑軌訂單已於昨日出貨，而大銀 9 月底前將出貨伺服馬達與線性滑軌定位平台，轉單效益將從本季起逐步發酵。

大銀 2018 年合併營收為 28.09 億元，稅後純益 2.4 億元，每股純益為 2.39 元，創歷史新高。今年上半年合併營收為 10.76 億元，稅後純益 4303 萬元，年減 26.1%，主要受中美貿易爭端，導致下游客戶觀望影響，每股純益 0.4 元。