今年第3起異業合作 奇景搶進自動駕駛市場

IC 設計廠奇景 (HIMX-US) 今 (3) 日宣布，將攜手比爾蓋茲投資的新創公司 Lumotive，推出創新的 LiDAR 光達解決方案，該方案結合 Lumotive 專利的液晶超穎表面與奇景的 LCOS(矽控液晶光閥) 技術，大幅提升 LiDAR 光達系統的性能、可靠性，並進一步降低成本，預計將支援先進駕駛輔助系統和完全自動駕駛車輛，這也是奇景今年第三起異業合作案。

Lumotive 為微軟創辦人比爾蓋茨資助並成立，是固態雷射雷達的領導者，主要為自動駕駛汽車開發高性能系統，如 LiDAR 解決方案，其利用基於專利液晶的革命性光束轉向技術，提供高性能組合和大規模採用的準備。

奇景光電指出，LiDAR 光達主要是用於自動駕駛系統的關鍵 3D 感測技術，需要精準的光束控制能力以利商業運用，而 Lumotive LiDAR 光達的第一款產品，是將 Lumotive 設計的半導體晶片運用奇景客製化的 LCOS 技術生產成獨特 LiDAR 光達晶片，可依據液晶超穎表面材料的光學調變，引導雷射脈衝控制光束指向。

最後，奇景光電表示，此次合作為新型 LiDAR 光達系統開發出突破的創新技術，並藉此切入逐漸增長的自動駕駛汽車市場，並引用研究機構指出，駕駛輔助系統及自動駕駛汽車的 LiDAR 光達市場，將從 2018 年 7.21 億美元，增加到 2024 年 63 億美元，在此期間複合年成長率接近 45%，挹注營收可期。