〈奇景攜手製鞋大廠〉導入3D感測工控化產線 製鞋業以兩大優勢拚轉型

奇景光電 (HIMX-US) 與中國製鞋研發大廠清遠廣碩今 (19) 日宣布，推出首條 3D 感測工控化產線，藉由 AI 系統的快速運算，可望有效降低人工及生產成本，並提升生產效率、控管品質，在兩大優勢帶動下，有助製鞋業轉型成功，邁向產線穩定化發展。

清遠廣碩執行長陸一平表示，隨著 AI 技術越趨成熟，可望為傳產轉型帶來新動能，以製鞋業末端產線為例，以往需要大量的人力及高額的材料費用，此次合作後，由原先的大量人力轉為自動化生產，除有效提高生產效率，也為過度噴膠取得最佳解決方案，而高額的材料費用，則隨著 AI 精確演算，將減少 50% 支出。

陸一平指出，目前與奇景合作的 3D 視覺輔助智慧彈性噴膠，僅為末端產線改善的第一步，接下來更瞄準前、中端產線，甚至是末端的檢驗過程，都將導入 AI 運算及 3D 感測等高科技應用，可望為消費者提供更永續及環保的解決方案，並增加自身產品的競爭力。

奇景光電與清遠廣碩合作的 3D 視覺輔助智慧彈性噴膠。(鉅亨網記者魏志豪攝)

陸一平表示，目前清遠廣碩已朝 B to C(企業直接與消費者交易) 的模式前進，主要因製鞋業現今趨勢為小量多樣，透過 AI 運算輔助產線辨識不同鞋型，增加產線運用彈性，也降低生產研發成本，預計未來新鞋型的開發，可望從一年縮減至幾個月，出貨量一個月更上看 5 萬雙，將大幅提升產品出貨動能。