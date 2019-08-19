〈奇景攜手製鞋大廠〉異業合作成首選 非驅動IC產品成長可期

奇景光電 (HIMX-US) 與製鞋大廠清遠廣碩今 (19) 日宣布，將推首條 3D 感測工控化產線，相關產品最快年底問世，而今年 5 月奇景與以色列子公司 Emza 推出的首款 AI 視覺感測器 WiseEye 2.0，也獲代工大廠廣達 (2382-TW) 採用，明年可望開始放量，在雙動能挹注下，非驅動 IC 營收可望步入高度成長期，且在應用領域持續擴張下，異業合作也成公司首選。

奇景執行長吳炳昌表示，奇景目前主要營收來源仍為驅動 IC 產品，比重約 8 成，但隨著 AI 等智能科技崛起，非驅動 IC 的需求越趨明顯，以往僅侷限於消費性產品，但在應用領域持續擴張下，各領域間的合作更顯重要，因此異業間媒合也成公司首選，其中又以安防、工控領域成長最為強勁。

吳炳昌指出，此次與製鞋服務研發大廠清遠廣碩合作，主要因其擁有多年製鞋業經驗及知識，加上奇景在 3D 感測方面維持市場領先，雙方資源共享，大幅縮短產品開發時間，為投資取得最大效益，也為公司在製鞋工業搶得先機。此外，奇景也預計將技術模組化，透過權利金方式，為營收注入新活水。

至於市場關注的 AI 視覺感測器，奇景產品經理張逸維表示，在英特爾朝筆電續航力 24 小時目標發展下，奇景開發出寬度僅 0.22 公分的 AI 視覺感測器，除迎合筆電螢幕窄版化，也為電量消耗最大的面板，提供更有效率的解決方案，可望為高階機種所採用，估明年全年出貨量可達 1000 萬台。