盤前財經大事搶先讀2019年9月4日

今日操盤前瞻

法說會：亞德客 - KY、聯電、台光電、聯詠、力旺、貿聯 - KY、TPK-KY、中裕、頎邦、群電、矽力 - KY、神盾、元太、富邦媒等

新股掛牌：大銀微系統

經濟衰退再添警訊 美製造業 3 年來首見萎縮！美公債大漲

由於投資者看到美國製造業上個月恐怕萎縮的跡象，公債殖利率週二下降，這也是經濟衰退的另一跡象。中美貿易關係也影響了風險偏好，讓投資人偏向買入債券和黃金這一類的避險資產。閱讀全文...

川普勾勒中國經濟末日 施壓中國盡快達成協議

美中 9 月面談日期遲遲未定，美國總統川普週二 (3 日) 再度下手施壓中國，要求中國盡快達成協議，否則當他在 2020 年連任後，美中貿易談判不僅將變得更加艱難，中國還將面臨經濟末日場景 — 供應鏈分崩離析、企業、就業機會和資金將會外逃。閱讀全文...

投資淨利減少 國銀總分行 7 月獲利大衰近 50 億元 年減近 2 成

金管會昨 (3) 日公布，今年前 7 月本國銀行稅前盈餘達 2259.3 億元，年增率 6.3%，不過，若只看 7 月單月，因為貿易戰、反送中等影響使得國際情勢變化較大，使投資淨利減少，讓 7 月國銀總分行單月獲利衰退 49.3 億元，較去年同期大舉減少 19.3%。閱讀全文...

李傑辭 FII 副董 周泰裕接棒 將聚焦三大航道

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 副董事長李傑因個人因素請辭，擬由 FII 首席技術官、雲企業解決方案事業群總裁周泰裕接任，FII 表示，未來周泰裕接棒後，FII 將聚焦在算力、算法與大數據三大航道。閱讀全文...

〈觀察〉Gogoro 痛失部分中油換電站 電動機車進入戰國時代？

電動機車大廠 Gogoro 位於台灣中油的 38 座換電站，昨 (3) 日無預警傳出，將在 9 月 30 日前停止服務，儘管 Gogoro 仍擁有多達 1360 座換電站，消息一出還是引發車主熱烈討論，事實上，此次中油 216 座公營充換電站標案，都可看到光陽強壓 Gogoro，機車龍頭宣示地位的意味濃厚，隨著各大車廠正陸續推出自家設計的電動機車，在更多選擇下，電動機車市場版圖恐將再度洗牌。閱讀全文...

