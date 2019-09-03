泰金8月營收年增75% 全年營收挑戰10億元

家飾鑄件大廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (3) 日公布 8 月營收為 9309 萬元，月增 9.21%，年增 75.15%，前 8 月營收 6.67 億元，年增 12.69%，法人估全年營收可望年增 12-16%，挑戰 10 億元。

泰金主管指出，8 月營收年增率大幅拉升，主要是因去年同月出貨遞延，形成比較基期偏低。

泰金今年上半年稅後純益 8419 萬元，年增 2.25 倍，每股純益達 2.76 元，法人估泰金今年營收將成長 12-16%，可望突破 10 億元大關，每股純益站穩 5 元。

泰金上半年營收銷歐洲市場約占 47%，約 53% 銷售美國，主要是今年打入北美第一大家飾與建材零售業者家得寶 (Home Depot) 供應鏈。

泰金同時擁有 OEM、ODM 與 OBM 的家飾鑄件生產，過去 2 年合併營收都保持在約 9 億元水準，在新客戶開發與自有品牌搶進北美市場同步發酵，今年營收上看 10 億元。

泰金主管指出，泰金除每年 4 月迪泰國潑水節影響產能之外，全年 4 季銷售相當均衡。

泰金目前主要生產線集中在泰國，產品 80% 為 OEM 生產，10% 為 ODM 生產，去年 OBM 產品占約 1%，目前以金屬鑄件營收占 80% 最高，暫時並沒有進行大幅擴充產能計畫。