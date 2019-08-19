鄉林建設估9月起入帳加速 董座賴正鎰擬加碼自家股票

鄉林 (5531-TW) 今年初在新北、台中各推「鄉林淳真」、「鄉林天韻」兩個預售案銷售都已達 8 成，但對於近日的鄉林股價表現，賴正鎰今 (19) 日指出，鄉林建設估 9 月起交屋入帳加速，有助於今年的業績表現，他將加碼自家股票。

賴正鎰指出，儘管今年上半年鄉林營收表現不如去年同期，但這是因為建設公司用國際會計準則 IFRS 完工認列法的關係所致，他相信上半年只是進帳慢，9 月即將進入交屋旺季，他對鄉林很有自信，且今年底一定會拿出贏過去年的好成績。

賴正鎰強調，他日前已下令要求淳真與天韻兩預售案今年底前要完銷，更要「趁勝追擊」，加快準備第 4 季在新北市的新推預售案，鄉林海外規劃部門也要全力投入籌備中國大陸的湖北武當山、無錫、南昌、南京溧水及青島黃島區等地的新建案與新酒店的初期規劃，兩岸雙管齊下，要讓鄉林建設「全面動起來」。

賴正鎰指出，鄉林山海滙這兩個多月來新成屋銷售還不錯，原因是游資回台與香港客人增加，7、8 月各有 8 戶成交。香港客人喜歡山海滙這種有視野景觀半山豪宅，所以他在 6 月時就要求台北業務處到香港做銷售說明會，7 月更運用網路廣告，吸引了許多香港客人，每月近 30 組香港客人預約賞屋。

鄉林指出，「鄉林山海滙」現在每月可銷售 8 戶，若以此進度，到年底的銷售額約可 8 億元，且新北投的「鄉林玉川」預計年底前可望完銷。

鄉林股價今天收盤下跌 0.11 元或 1.2%，收盤價報 9.02 元，成交量放大為 489 張。