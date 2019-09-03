OLED搭配屏下指紋成新常態 帶動指紋識別產業成長

第三方市調機構 CINNO 公布中國 2019 年智慧型手機數據報告，其中 OPPO 在屏下指紋手機銷量領先其他手機業者，而從中國 OLED 手機市場銷量中發現，搭配著屏下指紋的銷量佔 OLED 手機高達 8 成，且比重正持續成長中，預計未來將推升指紋識別產業成長。

根據 CINNO 報告顯示，2019 年中國手機市場中搭配屏下指紋之手機銷量達 4390 萬部，其中 OPPO 以 1880 萬部手機的屏下指紋手機銷量居中國手機業者之首，而華為以 930 萬居次，其次為 vivo、小米等。

屏下指紋手機市佔中以 OPPO 為龍頭 (圖片來源: CINNO Reaserch)

其中若將 OLED 螢幕納入條件下，CINNO Research 指出第 2 季中國市場 AMOLED 手機銷量為 3292 萬部，其中搭配屏下指紋收機滲透率達 86.5%，OLED 搭配屏下指紋已成隨中國手機銷售的標準配備。

OLED 搭配屏下指紋已成為新常態 (圖片來源: CINNO Reaserch)

CINNO Research 預測顯示，2019 年全球帶有屏下指紋功能的 OLED 手機出貨量將較 2018 年的約 2800 萬部，大幅增長至 2.2 億部，報告中更指出，未來數年屏下指紋將進一步從國內項全球市場滲透，將與 OLED 面板同步增長繼續保持年均 40% 以上的快速增長率。

CINNO 指出未來預計將滲透至全球市場 (圖片來源: CINNO Reaserch)

OLED 與屏下指紋的蓬勃發展下，帶動了中國指紋識別產業的成長，其中包含匯頂科技 (603160-CN)、思立微、邁瑞微、費恩格爾微電子、信煒科技與比亞迪 (02594-CN) 等，其中以匯頂科技與思立微表現最佳；台灣產業則為神盾 (6462-TW)、新鉅科 (3630-TW) 等。

而針對屏下指紋與 OLED 如此緊密可能原因，國際數據資訊公司 (IDC) 資深研究經理徐美雯表示，屏下指紋之所以鎖定 OLED 面板，就是因為看好不需背光模組，可讓聲波順利穿透，而對於未來則看好微發光二極體 (Micro LED) 面板，其不需背光模組，將是超聲波屏下指紋辨識系統搭載的面板選擇之一，但 MiniLED 技術尚不成熟，因此現階段只有 OLED 面板適合搭載這項功能。