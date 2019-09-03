富邦媒攜台灣大門市打O2O牌有成 擴大合作內容

momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (3) 日宣布，與母集團富邦旗下台灣大 (3045-TW) 合作再升級，齊力打造「線上 + 線下」的新零售服務網絡後，擴大會員服務範圍，拉升客單價並為實體門市帶來新客。

富邦媒指出，momo 全通路會員有近千萬人，其中購物網每月不重複訪客高達 740 萬人次，今年以來開始積極整合豐厚的集團資源，在與台灣大哥大全台近 800 家門市合作推到店取貨服務後，成效顯著，自第二季服務上線至今，每月平均訂單約 2000 筆，並逐月上升，客單價較超商取貨高出約 2 倍。

富邦媒也統計，到台灣大門市取貨訂單商品類別排行依序為 3C、美妝和食品，其中，3C 商品占比達 66%。

為延伸會員服務的面向，富邦媒最新規劃將「台灣大 myfone 門市到店取貨」附加服務再升級，購買手機、平板和智慧手錶類新品後到店取貨可享有如包膜服務折價等多元服務。

同時，台灣大旗下 MyMusic 也針對 momo 購物網會員，祭出好康優惠，例如在 momo 購物網當月消費金額 5000 元門檻，即贈送 30 天音樂免費聽，不排除未來 myVideo 也可望加入雙方串聯服務的行列。

富邦媒總經理谷元宏強調，未來電商平台不再只是上網賣東西 而是「消費者會選擇要跟誰買東西」，集團縱向合作是「彼此有什麼東西，介紹給彼此的客人」，並透過給忠誠會員的回饋計畫，來鞏固消費市場版圖。