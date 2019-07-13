〈觀察〉富邦媒穩居網購成長王 還握有一手沒打的好牌

國內大型綜合電商平台富邦媒 (8454-TW) 即便在網購同業中營收規模最大，但上半年營收表現仍拿下成長王，年增幅達 18.86%，富邦媒董事會最新找來原台灣大 (3045-TW) 商務長谷元宏接掌富邦媒總經理一職，藉此宣示今年起集團資源將積極整合至零售端，事實上，富邦媒的殺手鐧不僅如此，對於消費者最在意的運費問題，富邦媒董事長林啟峰透露，未來「滿額免運門檻可能會再降低」，藉此讓消費者生活大小事都選擇到 momo 消費。

訂單滿額免運的門檻是多少？能否免運？一向是網購消費者主要考量之一，目前 momo 購物網單筆訂單滿 499 元即可享免運費，比起過去其他同業打免運戰 199 元、299 元門檻，相較略高一點，然而，momo 卻有相當大的競爭優勢，是一個綜合型的大電商平台，各品項商品應有盡有，可滿足所有人的購物需求，單筆訂單達 499 元相當容易。

消費者可能會問，若是一張訂單有調味料、手機充電線、尿布等橫跨各種類的商品，要如何完成在一張訂單上達免運門檻，且在 24 小時內快速同時抵達？關鍵在於，富邦媒積極布建的大型物流中心和衛星倉。

富邦媒建置更密集的物流系統，現在正要開始。

據其規劃，上半年全台已有 8 個衛星倉，年底前拚達 20 個，明年上看 30 個，中部和南部的大型物流中心也正在找合適的土地，一旦找好，2 年就可完成建置運作，當這些基礎設施完成，那麼富邦媒的藍圖，與全聯和小七搶生意，且 3 小時把商品送到消費者的家門口，就有機會實現。

其實，站上商品選項包羅萬象一向是 momo 購物網的高競爭優勢，若能藉此把免運門檻調高，可進一步提高每筆訂單的客單價，然而，林啟峰想的事情相反，他透露，網購很競爭，不僅不敢拉高門檻，甚至要降低免運門檻。

藉密集物流倉拚速度，可能降低免運門檻，這是富邦媒的強力武器！試想，一旦能快速到貨，且消費者不需要東湊西湊即可達更低的免運門檻，在忙碌的現代生活中，的確會搶到超市甚至是超商的生意。

另一方面，富邦媒背後有龐大的富邦金控集團支持，今年是首度強打集團牌，先導入台灣大的實體店和影音服務資源，正在將兩大業者的服務串流，例如 myMusic、myVideo，未來可期待雙方合作推出的服務將更多元。

同時，富邦媒近年開始推動品牌深耕計畫，吸引國內外各大品牌陸續進駐開設品牌旗艦店，有效導入新客並推升營收，谷元宏說，即便品牌日檔期密集推出，但因不同的品牌有不同的消費族群，深耕品牌帶動的效益，還處在成長階段。

觀察富邦媒去年合併營收 420.17 億元，年增達 26.41%，不僅較前一年度多出近 88 億元，年增幅更是歷年最大，今年上半年達 235.51 億元，年增 18.86%，已高於去年前 7 月的水準。

即便網購市場已陷紅海競爭，整體來看，富邦媒還有很多好牌還沒有打，不只是集團後援部隊源源不絕，物流建置完成後的發展也有很大想像空間，同時，更多的品牌選擇在 momo「設櫃」又形成良性循環，當這一切都還處在起飛期的階段，未來這個網購翹楚的營運動能，值得拭目以待。