牛津經濟研究院：2020年中國經濟增速將放緩至5.7%

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 表示，即便中國政策制定者增加財政刺激措施，中國經濟成長率也可能在 2019 年第四季放緩至 5.7%，並在 2020 年基本保持這一水平。

牛津經濟研究院首席亞洲經濟學家 Louis Kuijs 在一份報告中寫道，雖然去年底以來實施的政策寬鬆有助於緩和經濟放緩程度，但影響較小。

Louis Kuijs 表示，鑒於國內經濟放緩、與美國發生摩擦、全球貿易前景疲弱，Louis Kuijs 認為，北京需要進一步放鬆政策，才能令人信服政府能穩定經濟成長。

該份報告稱，相比北京政府過去主要集中在基建和住房支出上的寬鬆政策，此次包含 2 兆元人民幣 (2790 億美元) 減稅措施在內的財政刺激方案，對於提振中國國內、外成長的乘數效應估計不大，因中國經濟放緩及貿易戰升級，信貸需求依然疲弱，但是北京政府仍不願意大力推動信貸成長。

中國第二季經濟增速放緩至 6.2%，為近三十年來的最低水平，接近政府全年目標區間 6% 至 6.5% 的下限，據彭博經濟研究彙總的領先指標顯示，8 月中國經濟將進一步減速。

中國 GDP 年增率表現 圖片：tradingeconomics

Louis Kuijs 說道：「我們仍然預計中國成長將企穩，但時間晚於之前的預估，而且增速可能更低。」

Kuijs 進一步表示：「這一預測面臨的主要下行風險是，北京政府沒有充分加強政策寬鬆的力度。」

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