重磅！林鄭月娥宣布撤回修訂《逃犯條例》

週三 (4 日) 傍晚最新消息，香港特首林鄭月娥正式宣布撤回備受爭議的修訂《逃犯條例》，但重申不會成立獨立調查委員會，此為港府對香港長達 6 個月來的反送中抗議活動，作出最新回應。

林鄭月娥宣布正式撤回《逃犯條例》，港府 4 項行動聲明如下：

第一，正式撤回條例草案，完全釋除市民疑慮，保安局局長會在立法會復會後，按議事規則動議撤回條例草案。

第二，政府全力支持監警會工作，邀請海外專家，並邀請大律師公會前主席林定國及前高官余黎青萍加入監警會，並承諾會認真跟進監警會日後提交的報告建議。

第三，她和所有司局長本月起會走入社區與市民對話，讓社會各階層、透過平台對話，將不滿直接說出來，一起探討解決方法。

第四，她會邀請社會領袖、專家、學者，就社會深層次問題進行獨立研究及檢討，向政府提出建議。

對於示威者的五大訴求，林鄭月娥重申，釋放被捕人士有違法治精神；亦不會成立獨立調查委員會，認為以現有的監警會制度已能作全面調查。

港府是於今年 2 月 13 日宣布修訂《逃犯條例》，隨後爆發了嚴重的社會抗議衝突，7 月 1 日，反送中抗議者提出五大訴求，包括：1. 徹底撤回修例、2. 收回暴動定義、3. 撤銷對抗爭者控罪、4. 徹底追究警隊濫權情況、5. 實行雙真普選。

而此前週三 (4 日) 下午，港股市場就已開始熱炒林鄭月娥可能撤回《逃犯修訂條例》之傳言，週三 (3 日) 港股、港股、人民幣均受到正面刺激，全面大漲。

港幣一度急升 0.08%，最高來到 1 美元兌 7.838 港幣，創下 8 月 31 日日以來最高水準，恒生指數在收盤更是大漲近千點，漲幅約 4%。