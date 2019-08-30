貿易戰局勢反覆中國經濟承壓 官方刺激消費力道可望維繫動能

美中貿易戰延燒，拖累中國經濟成長動能，中國國務院日前推出刺激商業消費措施試圖維繫經濟動能，外資投信認為，官方積極釋放政策利多刺激，可望降低貿易戰的影響。

美中貿易戰上週再次升級，中國宣布實施報復性關稅後，美國旋即祭出對中國全數 5500 億美元商品額外加徵 5% 關稅，牽動全球股市跟著上沖下洗。

中國 7 月社會消費零售年增 7.6%，月減 2.2%，投信表示，主因是汽車銷售狀況低迷，其中前 7 月汽車銷量年減 11.4%，連續 13 個月呈現衰退，官方為提振市場買氣，宣布放寬汽車限購政策、取消二手車限遷政策，同時鼓勵金融機構支持購買新能源車信貸。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出， 今年以來中國政府不僅調控貨幣政策，財政也持續推出新政，包括基礎建設地方債、減稅降費，一連串刺激內需消費，反映中國政府想要穩定經濟決心，降低貿易戰對經濟的衝擊。

美國總統川普多次揚言對中國加徵關稅，全球金融市場應聲走跌，但許智洋分析，拉長時間來看，市場已逐漸回歸基本面，對貿易戰態度保守，並且有長期抗戰的心理準備。

許智洋說，貿易戰對於企業負面影響多反應在股價上，且市邊際有逐步遞減趨勢，但後市仍要留意人民幣、經濟與政策面情勢變化。

富達國際多重資產基金經理人 George Efstathopoulos 指出，美中貿易戰仍持續干擾市場，但與去年相比，中國積極透過財政和貨幣政策來提振經濟，顯示抵禦外部衝擊能力增強，未來應密切關注中國新政策措施與未來一個月內的經濟數據和企業獲利，判斷經濟基本面的動向。