護盤不敵賣壓 小米股價較發行價腰斬

小米股價跌跌不休，昨 (3) 日收盤創下上市以來新低，跟發行價 17 港元相比已接近腰斬。而在昨日晚間，小米集團發出公告表示，已於公開市場買回 11,029,400 股 B 類股票，均價為每股 9.049 港元，金額 9980.72 萬港元。

圖: 東方財富網, 小米股價周線圖

小米早在今年 1 月 17 日～22 日間，已三度執行庫藏股政策，共買進 1997.22 萬 B 類股票，金額約 2 億港元。

之後在 5 月 14 日，小米再發出公告稱，將向市場買回庫藏股，數量不超過已發行股份總數 10%。

即使小米想利用執行庫藏股政策向市場展現自身對公司業務前景充滿信心，且有心為股東創造最大價值。但以目前智慧手機前景並不看好，同時貿易保護主義影響全球經濟發展，更重要的是中美貿易衝突越演越烈，誰都無法保證中美對抗到最後，民營企業是否都將一一捲入雙方制裁名單內。

在投資人失去信心之下，已開始將資金移轉至債市等避風港，觀望後續發展。

而根據小米發布的 2019 年第一季季報顯示，小米總營收為人民幣 437.57 億元，年增 27.2%；調整後純益為人民幣 20.80 億元，年增 22.4%。

其中，小米智能手機業務收入人民幣 270.08 億元，年增 16.2%，占總營收比重為 61.7%；IoT 與生活消費產品業務收入人民幣 120.43 億元，年增 56.4%，比重為 27.5%；互聯網服務收入為人民幣 42.57 億元，年增 31.8%，比重為 9.7%。