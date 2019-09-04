香港8月PMI跌至40.8！新訂單觸10年低點

IHS Markit 今 (4 日) 發布報告指出，美中貿易摩擦與大規模示威運動打擊業務量和新訂單需求，導致私營部門經濟跌速加快，新訂單出現 10 年最大跌幅，香港 8 月份採購經理人指數 (PMI) 跌至 40.8，悲觀情緒掉至歷史低點。

香港採購經理人指數 (PMI)(圖：IHS Markit)

報告顯示，香港 PMI 從 7 月份的 43.8 降至 8 月份的 40.8，景氣下挫至 2009 年 2 月來最低。

報告分析，企業 8 月份的新接業務量銳減，而香港出口至中國訂單不斷創新低，導致新訂單出現 10 年最大跌幅。受訪業者表示，主要受到美中貿易爭端持續、人民幣大幅貶值以及示威活動升溫影響。

IHS Markit 經濟學家 Bernard Aw 表示，PMI 數據顯示香港經濟在第 3 季陷入衰退，業務量在示威活動的衝擊下逐漸轉差。

日前香港政府公布紓困措施，注資至少達 190 億港元。Bernard Aw 認為，香港政府旨在為經濟注入增長動能，但若經濟進一步走弱，決策者必須考慮加碼提振。

示威活動不斷升級打擊了香港的零售、餐飲及旅遊業，導致疲弱的經濟受創加劇，十年來首次陷入衰退邊緣。數據顯示，香港第 2 季經濟增長僅 0.5%，遠低於預期，上半年經濟創下 2009 年來最差。