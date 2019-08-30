蘋果新專利申請 包含手指運動感測裝置及配置傳感器的觸控筆

美國專利商標局公佈了蘋果 (APPL-US) 的專利申請，該申請涉及基於指尖節點傳感器的傳感系統，以及相關方法和設備。

具體而言，蘋果的發明涉及一種基於傳感器的感測方法，能夠測量每個手指和拇指骨骼的運動。這些專利未來可能會應用於供遊戲玩家和軍事訓練使用的 VR 手套以及混合實境耳機的手指設備。

此發明可使用於例如智慧型設備、平板電腦、其他手機或可穿戴設備。並在定位手指和手部的位置時時提供該裝置相關訊息。

傳感器的其中一個應用是指尖節點的感測，指尖節點傳感器可以追踪一個或多個手指，以及手部的移動。

例如，透過在每個指尖上放置傳感器，並利用傳感器檢測得到的信號來計算諸如手指骨骼的方位、位置和角度。

相關電子組件可能包括傳感器、解調器、過濾裝置、類比數位轉換器 (ADC)、控制器、匯流排、一個或多個 LED、電池和無線收發器等。

指尖節點可以追蹤使用者手指的運動，傳感器則可以追踪使用者指尖的移動方向。

控制器可以為經由多個匯流排與電子組件互動產生的邏輯進行配置。 LED 可以為向使用者提供必要的光線。

可利用指尖節點和及傳感器操作設備

蘋果的專利可使用手上具有指尖節點和傳感器等設備來確定手和手指及其相應骨骼的位置，角度和運動。

例如，右手的手指節點可以對應位於右手掌或手腕上的發射器並執行解調。以類似方式，左手也可使用相同方式進行解調。

另外，蘋果的專利圖也公開了基於傳感器技術的觸控筆，亦即將傳感器安置於觸控筆 (Apple Penci) 中。可利用與裝置的相對距離來定位 Apple Pencil 相對於平板電腦的位置。

蘋果專利示意圖 (圖片: www.patentlyapple)

美國專利局今公佈的蘋果專利申請最初是在 2019 年第一季度提交。由於僅為專利申請，尚無法得知產品上市的相關訊息。