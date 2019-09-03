澳幣超跌了嗎？受惠鐵礦砂、煤價漲勢 澳洲44年首度實現經常帳盈餘

受惠上季出口表現佳，澳洲第 2 季盈餘高於分析師預期，表現亮眼，同時為該國 44 年來首次實現經常帳盈餘，另外，美國銀行 (Bank of America) 分析師同時看好貿易戰情勢轉好，看好澳幣超跌，未來上漲行情可期。

澳洲統計局今 (3 日) 指出，在鐵礦石與煤炭等主要資源價格上漲帶動下，第 2 季經常帳盈餘衝上歷史新高，來到 59 億澳元 (約 40 億美元)，且超過分析師預期的 14 億澳元，為該國實現 44 年來首次經常帳盈餘。

澳洲經常帳盈餘衝上 44 年歷史高位 (圖：Bloomberg)

數據顯示，截至第 2 季，澳洲經濟增長達到 0.5%，全年經濟增長則降至 1.5% 至 10 年低點。在全球經濟環境疲軟的情況下，家庭消費表現低迷為該國經濟增添隱憂。

澳洲經濟增長預期 (圖：RBA)

澳洲央行 (RBA) 表示，家庭消費部門佔該國 GDP 的 56%，然而該部門近期的疲軟表現讓人擔憂，是 6 月至今央行降息兩次的主要原因。

澳洲央行將在 3 日的會議上做出利率決議。有鑑於該國薪資低成長、房價下挫，造成消費力道放緩，澳洲央行此前表示， 將在必要的時候推進寬鬆舉措。

摩根大通 (JP Morgan) 全球資產策略師 Kerry Craig 表示，有許多人認為降息後經濟活動仍較溫和，但貨幣政策效果並非及時，目前澳洲央行正在觀望前兩次降息是否能為澳洲帶來實質經濟成長，作為採取進一步行動的依據。

美國銀行 (Bank of America) 全球利率及外匯分析師 David Woo 則表示，隨著美國總統川普欲尋求 2020 年連任，估計將在最後的選戰衝刺階段，白宮將與中國達成貿易協議，一掃貿易戰帶來的不確定性。

David Woo 認為，在美中貿易戰可望有共識的場景之下，估計澳幣將可以大幅受惠，因澳幣已在貿易戰期間內受到嚴重打擊，已出現了一波大幅下跌。

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