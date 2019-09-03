5G勢不可擋 南韓七月份用戶人數成長至近200萬人

根據南韓政府在週二 (3 日) 公布的數據顯示，截至今年 7 月份，南韓已經有將近 200 萬人申辦了 5G 行動網絡，而 8 月份新推出的 5G 相關設備預期將持續推動未來使用人數的成長。

5G 熱潮來襲，儘管目前全球支援 5G 網路的手機與設備還不普及，但根據研究預測，到 2023 年，5G 智慧型手機出貨量將超過 4G 機型，在未來五年內全球將累計出貨約 19 億支 5G 手機。而近期以來，各大電信商也紛紛開始推出下一代 5G 網絡和相關方案，將大幅提高手機和平板電腦等設備的運行速度和功能，並預期吸引更多的消費者。

根據南韓科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT) 公布的數據顯示，截至 7 月底，南韓 5G 用戶數達到了 191 萬人，較前一個月增加了 574,840 人。

南韓三大電信運營商，包含 SK Telecom、KT 和 LG Uplus，皆在 4 月初推出了商用 5G 網絡，並積極推廣高階智慧型手機的新服務方案。數據顯示，截至 7 月份，SK Telecom 的 5G 客戶佔整體市場的 45.4%，其次則是 KT 以及 LG Uplus，各佔 30.8% 和 23.8%。

從今年 5 月份起，南韓 5G 用戶的數量已經連續三個月增長超過 50 萬人。此外，預計今年 8 月份用戶數量將增加約 850,000，主因在於三星電子將在南韓市場推出了最新款的平板電腦 Galaxy Note 10(僅限 5G 型號)。此外，三星及其競爭對手 LG 電子也計劃推出最新的 5G 智慧型手機，因此 5G 用戶人數可望持續攀升。