網龍7月較去年同期虧轉盈 前7月EPS 0.87元

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年9月2號19點32分

中華網龍 (3083-TW) 近期股價走勢凌厲，今 (2) 日應主管機關要求公告自結數，7 月營收 6600 萬元，稅後純益 1300 萬元，每股純益 0.14 元，較去年同期轉盈。累計前 7 個月每股賺 0.87 元。

網龍 7 月合併營收 6600 萬元，年增 1.54 倍，稅前淨利 1500 萬元，稅後純益 1300 萬元，每股純益 0.14 元，成功較去年同期轉盈。累計前 7 個月稅後純益 7600 萬元，每股純益 0.87 元。

網龍去年 9 月新推出的經典端遊轉手遊《吞食天地 M》，為以三國 Q 版人氣線上遊戲《吞食天地 Online》完整復刻打造，帶動網龍去年營收較 2017 年大增逾 6 成，達到 6 億元，並使網龍去年第 3 季成功單季轉盈，最高單月營收貢獻達 7000 至 8000 萬元。

為擴增海外服務版圖，網龍《吞食天地 M》5 月進軍泰國市場，本季也將於越南正式登場，而重量級 MMORPG 手遊力作《黃易 M》，預計年底前上市。法人看好，《黃易 M》可望超越《吞 M》當時寫下的佳績，單月營收上看 1 億元。

市場看好網龍營運後市，激勵近期股價走勢凌厲，上周股價周漲幅高達 26%，今日再以漲停價 88.1 元作收，續創逾 7 年新高價。