〈大洋法說〉下半年需求強 PU合成皮可望轉盈

大洋 (1321-TW) 今 (2) 日召開法說，塑膠粉粒事業受到原料價格上漲影響，下半年將謹慎應對；塑膠布營運則可望與上半年持平，目前醫療用膠布已取得認證，穩定出貨；看好下半年 PU 合成皮需求可望大幅成長，合成皮事業營運將優於上半年，並轉盈。

大洋目前營運分四大事業，生產膠布的加工事業部、PVC 塑膠管及發泡膠粒等產品的建材事業部、生產 PU 合成皮革的合皮事業部，及生產塑膠粉、塑膠粒及環保膠粒等產品的原料事業部。去年塑膠粉粒營收占比達 61%，塑膠布 23%，塑膠管板 10%，PU 合成皮 4%。

從各事業體來看，財務長王逸鶴指出，上半年原料事業部方面，因 PVC 粉上游原料價格上漲，無法反應在售價，營收雖增加但利潤減少，考量整體利潤，下半年將謹慎應對，增加銷售量因應，而 PVC 粒下半年銷售預估小幅減少，以開發新用途產品為主，環保非 PVC 膠粒則推展低成本產品，以爭取低價市場訂單。

加工事業部方面，王逸鶴表示，下半年營運預計與上半年持平，主要是客戶對前景不確定因素，下單保守，下半年產品將著眼建材裝飾、醫療 、廣告及印刷用途，且加強客戶開發；目前醫療用膠布已獲認證，並持續接單，將維持穩定出貨。

建材事業方面，王逸鶴指出，下半年在政府刺激內需與台商回流投資帶動下，國內經濟成長逐漸回升，但買賣雙方價格認知的差距及房屋供給賣壓未減，預估營收成長將趨緩。不過，公司將積極推展發泡管等新品，並與經銷商配合開發市場及都更案件，藉提高銷售量以增加獲利。

至於合皮事業，王逸鶴預估，下半年 PU 合皮市場將優於上半年，且今年各品牌已預告將使用環保 PU，配合上半年已開發成功的各式樣品，下半年在樹脂的販售，及鞋材、家具、包材等產品將會大幅成長，盼能達成預算目標，並成功轉盈。

大洋第 2 季稅後虧損 2200 萬元，較上季轉虧，但較去年同期虧損縮減，每股虧損 0.1 元；上半年稅後純益 900 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.04 元。