新聞
0

◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月02日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6182   合晶                     304     -5107 6147   頎邦                    -816     -2554  
5317   凱美                     266       449 5009   榮剛                    -785     -1064  
8358   金居                     221       825 3455   由田                    -671     -1815  
3707   漢磊                     206       997 8086   宏捷科                  -469      -979  
6125   廣運                     200     -1915 3264   欣銓                    -395     -1769  
6488   環球晶                   179     -1017 3078   僑威                    -260      -419  
4167   展旺                     169       309 1815   富喬                    -237      -439  
6180   橘子                     167       218 5340   建榮                    -224     -1929  
5347   世界                     148      1130 6284   佳邦                    -220       -11  
5371   中光電                    95       540 3624   光頡                    -197      -267  
6438   迅得                      94       175 8069   元太                    -192     -8221  
6188   廣明                      73       -40 6274   台燿                    -165     -1792  
3317   尼克森                    63       456 6121   新普                    -159      -353  
8936   國統                      62      -125 3374   精材                    -157      -507  
6238   勝麗                      58      -315 5349   先豐                    -147      -509  
3081   聯亞                      57        -8 4803   VHQ-KY                  -114      -247  
3483   力致                      56       144 3218   大學光                  -105        19  
8431   匯鑽科                    56       252 5483   中美晶                  -103     -4560  
8182   加高                      55       -51 6127   九豪                    -103      -140  
6245   立端                      53      -133 5498   凱崴                     -99     -2455  
3362   先進光                    53       139 8436   大江                     -98     -1047  
5263   智崴                      52        66 5820   日盛金                   -95      -592  
1813   寶利徠                    51        54 6233   旺玖                     -88      -136  
1795   美時                      49       226 8049   晶采                     -84      -616  
6679   鈺太                      48      -407 5512   力麒                     -83      -664  
2233   宇隆                      47        46 3221   台嘉碩                   -81      -191  
4909   新復興                    46       281 6223   旺矽                     -79      -673  
3630   新鉅科                    46       326 3260   威剛                     -77      -545  
8155   博智                      44      -207 3083   網龍                     -77        60  
5227   立凱-KY                   41     -1062 6411   晶焱                     -76         3  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞