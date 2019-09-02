◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月02日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6182 合晶 304 -5107 6147 頎邦 -816 -2554 5317 凱美 266 449 5009 榮剛 -785 -1064 8358 金居 221 825 3455 由田 -671 -1815 3707 漢磊 206 997 8086 宏捷科 -469 -979 6125 廣運 200 -1915 3264 欣銓 -395 -1769 6488 環球晶 179 -1017 3078 僑威 -260 -419 4167 展旺 169 309 1815 富喬 -237 -439 6180 橘子 167 218 5340 建榮 -224 -1929 5347 世界 148 1130 6284 佳邦 -220 -11 5371 中光電 95 540 3624 光頡 -197 -267 6438 迅得 94 175 8069 元太 -192 -8221 6188 廣明 73 -40 6274 台燿 -165 -1792 3317 尼克森 63 456 6121 新普 -159 -353 8936 國統 62 -125 3374 精材 -157 -507 6238 勝麗 58 -315 5349 先豐 -147 -509 3081 聯亞 57 -8 4803 VHQ-KY -114 -247 3483 力致 56 144 3218 大學光 -105 19 8431 匯鑽科 56 252 5483 中美晶 -103 -4560 8182 加高 55 -51 6127 九豪 -103 -140 6245 立端 53 -133 5498 凱崴 -99 -2455 3362 先進光 53 139 8436 大江 -98 -1047 5263 智崴 52 66 5820 日盛金 -95 -592 1813 寶利徠 51 54 6233 旺玖 -88 -136 1795 美時 49 226 8049 晶采 -84 -616 6679 鈺太 48 -407 5512 力麒 -83 -664 2233 宇隆 47 46 3221 台嘉碩 -81 -191 4909 新復興 46 281 6223 旺矽 -79 -673 3630 新鉅科 46 326 3260 威剛 -77 -545 8155 博智 44 -207 3083 網龍 -77 60 5227 立凱-KY 41 -1062 6411 晶焱 -76 3 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股