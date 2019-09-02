三星旗艦平板Galaxy Tab S6在台上市 平板銷量年增上看1成

台灣三星今 (2) 日發表年度旗艦平板電腦 Galaxy Tab S6，搭載高通 Snapdragon 855 頂規處理器，10.5 吋 AMOLED 螢幕，也是首款支援螢幕指紋辨識、 S Pen 手寫筆的平板，預計 9 月 16 日上市，光是台灣市場，下半年平板銷量就可望年增 1 成，隨著 Galaxy Tab S6 在全球各地上市，將有助相關台廠供應鏈營運動能持續加溫。

據悉，Galaxy Tab S6 台廠供應鏈中，包括 IC 設計廠聯詠 (3034-TW)、屏下指紋辨識廠神盾 (6462-TW)、GIS-KY(6456-TW)，散熱廠雙鴻 (3324-TW)、超眾 (6230-TW) 等。

Tab S6 搭載全球首款 HDR10 + 認證的 10.5 吋 AMOLED 螢幕，雙主鏡頭分別為 1300 萬畫素及 500 萬畫素，內建 7040mAh 電池，號稱影片可播放長達 15 小時，另外支援三星自家的行動辦公 Samsung Dex，平板接上鍵盤保護套後，可透過快捷鍵，切換平板和筆電模式。

Tab S6 隨附 S Pen，與旗艦手機 Galaxy Note 系列通用，具備 4096 階的感壓能力，可遠距操控平板，進行簡報、播放影片等操作，號稱充電 10 分鐘，即可提供 10 小時的續航力。

台灣三星行動資訊事業部副總陳啟蒙表示，截至今年 7 月，台灣整體平板銷售量年增 1.8%，台灣三星銷售量遠高於市場平均，年增達 34.5%，其中，10 吋以上的 Android 平板，年增也有 27%，法人表示，下半年進入傳統銷售旺季，估 Tab S6 銷量有望年增 1 成。