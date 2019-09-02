聯發科攜國研院半導體中心 培育AI人才

聯發科 (2454-TW) 今 (2) 日宣布，將攜手國研院半導體中心為大學種子師資規劃終端 AI (Edge AI) 課程，並捐贈 30 套最先進的終端 AI 開發平台軟硬體，預計透過種子教師將終端 AI 應用實作推廣到學校，提升台灣 AI 實作人才的能量，協助台灣躋身全球 AI 相關市場的領導地位。

聯發科表示，本次種子師資的教育課程採用最新發展的終端 AI 開發平台 (Neuro Pilot)，其單晶片整合效能領先業界的 APU (AI 處理器)，並結合完整的 AI 開發工具，讓開發者可以容易並快速地將雲端 AI 功能轉移到終端 AI 平台上，不需要經由網路，回應速度將大幅加快且提高個人隱私的保護，將帶動新一波的社會產業革命。

聯發科指出，AI 是國際上競逐的重要技術，聯發科已佈署多年 AI 研發團隊，也深耕各類智慧裝置與應用的核心技術，全線佈局在各類產品，包括導入 5G 手機單晶片、8K 智慧電視、人工智慧物聯網（AIOT）等先進產品中，預計將以高性能的邊緣運算能力顛覆了使用者的 AI 體驗。

最後，國研院半導體中心主任葉文冠指出，AI 是下世代工業革命最重要的推手，透過聯發科的捐贈與雙方攜手合作，將帶給學界最新穎的 AI 開發平台與技術課程，並促進下世代人才培養，提升台灣整體 AI 產業發展，成為國際 AI 產業特色化應用的領先國。