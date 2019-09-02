全球央行吹降息風助攻股債翻紅 勞動基金7月操盤績效逾8%

在歐美央行接力釋出寬鬆政策挹注下，沖淡貿易戰對經濟放緩的衝擊，儘管股市震盪整理，但勞動基金截至 7 月底仍繳出正報酬亮眼績效，整體勞動基金評價後收益數共 3244.6 億元、收益率超過 8%。

勞動基金用運局今 (2) 日公布 7 月基金運用績效，整體收益數共 3244.6 億元，收益率 8.21%，其中新、舊制勞退基金的收益率分別 8.02%、9.27%，勞保基金收益率 9.07%、就業保險基金 1.31%、職災保護專款 0.55%、積欠工資墊償基金收益率 1.45%。

另外，衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為 3535 億元，收益數 250.9 億元，收益率為 7.94%。

勞動基金是由新、舊勞退基金、勞保基金、就業保險基金、職災保護專款、積欠工資墊償基金等 6 大類基金組成，由勞動基金運用局規劃運用，並將部分基金委外代操。

截至 7 月底止，整體勞動基金規模共 4.19 兆，其中新制勞退基金規模 2.36 兆，舊制勞退基金規模 9489 億元，勞保基金規模 7281 億元，就保基金規模為 1299 億元，職災保護專款規模 106 億元，積欠工資墊償基金規模 135 億元。

回顧 7 月全球央行吹起降息風，美、歐、新興市場央行接連釋出寬鬆訊息，資金行情有助股債走揚，但因貿易戰不確定陰霾未散，全球資本市場漲跌互見，MSCI 全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，分別為 0.29%、-1.32%、-1.25%、0.87%、-0.26%，累計今年表現分別為 16.57%、10.77%、8.76%、11.27% 、5.29%。

勞動基金運用局表示，全球經濟在經過多年復甦後在美中貿易爭端與地緣政治風險高升下，已出現經濟放緩跡象，所幸全球主要國家採取預防性寬鬆的貨幣政策刺激經濟成長，未來將持續觀察美國對各主要經濟體 的貿易政策走向、歐元區政經風險及國際經濟前景等，審慎調節投資，追求基金長期穩健收益。

