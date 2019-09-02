外資連2買 三大法人買超近60億元蓄勢啟動新一波行情

台股指數今 (2) 日尾盤前成功站穩紅盤上，終場收 10634.85 點，上漲 16.8 點，三大法人均站買方，合計買超 58.7 億元，外資期現貨持續作多，法人指出，外資買盤較上周五縮手，且整體成交量能縮小，先觀察後續台股能否守穩月線之上，並收復季線，有機會啟動新一波多頭攻擊行情。

三大法人今合計買超 58.7 億元，其中，外資買超 39.3 億元，呈現連 2 買，投信買超 2.82 億元，為連 5 買，自營商買超 16.6 億元，為連 3 買。

觀察外資買超前 10 大標的依序為為元大滬深 300 正 2，買超超過 3.1 萬張，其次為新光金 2.9 萬張，富邦 VIX 2.2 萬張，旺宏近 1.5 萬張，華邦電超過 1.1 萬張，中環近萬張，台新金逾 5600 張、元大金逾 5300 張，強茂和欣興均近 5000 張。

外資前 10 大賣超分別有元大 S&P 原油正 2 達 2.5 萬張，兆豐金、友達均超過 6000 張，金像電逾 5500 張，中信金和玉山金逾 4000 張，長榮航近 4000 張，華通、長榮航和晶電逾 2000 張。

投信方面，買超依序為華通超過 4000 張，楠梓電逾 2500 張，旺宏、聯詠、致茂、台塑、光磊和佳世達均逾 1000 張，矽格和裕民均逾 700 張。

而投信賣超前 10 大標的為南亞科達 2500 張最多，泰碩和雙鴻 2000 張上下，奇鋐逾 1500 張，卜蜂約千張，台表科和優群均逾 900 張，泰鼎 - KY、台光電和力山超過 700 張。

法人指出，9 月美中貿易戰談判可期，緊張情緒有望再度緩和，已提振亞洲市場的投資信心，尤其外資在於現貨終於轉賣為買，台股於震盪築底後攻擊格局蓄勢待發。