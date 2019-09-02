美如期加課關稅 人民幣先貶後反彈

9 月 1 日美國開始加徵關稅，導致人民幣今 (2) 日早盤走勢疲弱，一度走貶約 200 基點，逼近 1 美元兌 7.18 人民幣，而中間價則略跌 4 個基點，續創近 11 年半新低。

截至下午 13:57 止，離岸人民幣已較早盤有所回升，暫報 1 美元兌 7.1666 人民幣，貶值 46 基點，貶幅 0.06%。

(資料來源: 東方財富網) 離岸人民幣日線走勢

受到美中貿易戰意外惡化的影響，上週人民幣兌美元週貶值 627 基點，貶幅 0.88%，而 8 月份則是大貶逾 2000 基點，幅度達 3.63%，創 1994 年匯率並軌以來最大單月跌幅。

至於中間價方面則是周貶值 307 基點，為連續第六週調貶，並創下 2008 年 3 月 17 日以來新低，整個 8 月份中國官方共下調 2038 基點。

進入 8 月，離岸人民幣與在岸人民幣的價差一度迅速擴大，而離岸人民幣收盤價大部分時間低於在岸人民幣收盤價，反映出國際投資人普遍擔心在美中貿易戰下，中國經濟受衝擊程度較重。

交易員指出，今天人民幣中間價仍是保持穩健，中國官方向市場釋放出穩定匯價的訊號。不過由於今晚美股休市，如沒有意外，晚盤時段人民幣不會有太大變動 。

交易員也指出，在沒有實質性利多情況下，人民幣仍面臨一定調整壓力。當然匯率彈性上升，匯率雙向波動的機率仍高。從近期中間價表現看，後續人民幣續跌空間預估有限，在中國十一長假前人民幣有機會守穩 1 美元兌 7.2 人民幣大關。