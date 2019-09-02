台股盤後─季線下大盤箱型整理 中小型股活蹦跳加溫9月行情

隨著外資期現貨翻多布局，9 月的第一個交易日台股表現不弱，加權指數今 (2) 日早盤雖一度跌破 10600 點關卡，尾盤前成功站穩紅盤之上，終場收 10634.85 點，上漲 16.8 點，惟面臨季線反壓，成交值縮至 1048.33 億元，法人指出，指數雖表現空間不大，卻見到盤面上有不少中小股買盤加溫，只要美中貿易戰局勢不要再無預警惡化，9 月季底作帳行情可以期待。

由於多頭資金面具有續航力，今日多檔個股衝上漲停板，其中，新日興和夆點成交量均突破萬張，智寶、康控 - KY、新揚科、如興、凌華、網龍、凱美、鴻翊和雙美等。

軸承大廠新日興繼去年打入蘋果無線耳機 AirPods 2 供應鏈後，再取得 AirPods 3 訂單，且因蘋果製程改變成為 AirPods 3 軸承主要供應商，是今日盤面上主要觀察焦點之一。

若從細族群來看，遊戲股在網龍強勢衝的帶動下，也聯袂走強，網龍和華義攻上漲停，智冠漲逾 8%，辣椒、宇峻均漲逾半根停板，大宇資、橘子和智崴均漲逾 3%，傳奇也漲逾 2%。

國際鎳價持續大漲，相關業者同受激勵，建錩漲停，彰源漲超過 8%，新鋼漲半根停板，榮剛和運錩也有逾 3% 漲幅。

軟板族群表現也相當火熱，新揚科漲停，嘉聯益漲逾 7%，台虹漲超過 3%，臻鼎 - KY 和達邁漲幅 2% 之上。

權值股方面，國巨續漲近 4%，中租 - KY 漲 2%，南亞科、亞泥和元大金漲逾 1%，中華電、永豐金、聯發科、遠東新、玉山金、華碩、台灣大、開發金、台新金、華南金、可成和中鋼等均穩在盤上，發揮穩盤力道，並顯得多頭氣勢不弱。

法人表示，目前加權指數尚未脫離季線之下的箱型整理，本周先觀察美中貿易協商的進度，若無太大利空消息，而多方信心持續增加補量上揚，回補 8 月 2 日的空方缺口可期。